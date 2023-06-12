https://ukraina.ru/20230612/1047139582.html
Гросси направляется на Украину представить Зеленскому программу поддержки после ЧП на Каховской ГЭС
Гросси направляется на Украину представить Зеленскому программу поддержки после ЧП на Каховской ГЭС - 12.06.2023 Украина.ру
Гросси направляется на Украину представить Зеленскому программу поддержки после ЧП на Каховской ГЭС
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси направляется на Украину для встречи в Зеленским и оценки ситуации на Запорожской АЭС, сообщил он в своём Twitter 12 июня
2023-06-12T17:18
2023-06-12T17:18
2023-06-12T17:18
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рафаэль гросси
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
владимир зеленский
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Также Гросси заявил, что планирует провести ротацию экспертов агентства, назначив усиленную группу.Ранее глава МАГАТЭ представил Совету Безопасности ООН пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС и предложил поддержать.Принципы включают в себя: не допускать атак на станцию, не размещать там тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для нападений, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих данные принципы.Ранее 11 июня директор госкорпорации „Росатом“ Алексей Лихачев заявил, что киевский режим не поддержал предложения главы МАГАТЭ по безопасности Запорожской АЭС и продолжает обстреливать инфраструктуру, связанную с ЗАЭС.Сейчас на Украина.ру читают:Теперь уже навечно вчерашние. В чем проблема Верки Сердючки и других "меладзе", предавших РоссиюТри загадки России. Астрологические циклы и судьбы властителейЧерез тернии к линии боестолкновений. Они Родину защищают
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новости, рафаэль гросси, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, владимир зеленский, каховская гэс
Новости, Рафаэль Гросси, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Владимир Зеленский, Каховская ГЭС
Гросси направляется на Украину представить Зеленскому программу поддержки после ЧП на Каховской ГЭС
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси направляется на Украину для встречи в Зеленским и оценки ситуации на Запорожской АЭС, сообщил он в своём Twitter 12 июня
Также Гросси заявил, что планирует провести ротацию экспертов агентства, назначив усиленную группу.
"Направляюсь на Украину, чтобы встретиться с президентом Зеленским и представить программу поддержки после катастрофического наводнения из-за Каховской ГЭС“. - написал Гросси, опубликовав фотографии в пути.
Ранее глава МАГАТЭ представил Совету Безопасности ООН пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС и предложил поддержать.
Принципы включают в себя: не допускать атак на станцию, не размещать там тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для нападений, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих данные принципы.
Ранее 11 июня директор госкорпорации „Росатом“ Алексей Лихачев заявил, что киевский режим не поддержал предложения главы МАГАТЭ по безопасности Запорожской АЭС и продолжает обстреливать инфраструктуру, связанную с ЗАЭС.
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