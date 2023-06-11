Киев не поддержал предложение Гросси и продолжает обстреливать инфраструктуру ЗАЭС - глава "Росатома" - 11.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230611/1047122374.html
Киев не поддержал предложение Гросси и продолжает обстреливать инфраструктуру ЗАЭС - глава "Росатома"
Киев не поддержал предложение Гросси и продолжает обстреливать инфраструктуру ЗАЭС - глава "Росатома" - 11.06.2023 Украина.ру
Киев не поддержал предложение Гросси и продолжает обстреливать инфраструктуру ЗАЭС - глава "Росатома"
Киевский режим не поддержал предложения главы МАГАТЭ по безопасности Запорожской АЭС и продолжает обстреливать инфраструктуру, связанную с ЗАЭС, заявил генеральный директор госкорпорации „Росатом“ Алексей Лихачев 11 июня
2023-06-11T16:53
2023-06-11T16:53
новости
запорожская аэс
киев
украина
обстрелы
алексей лихачев
росатом
запад
магатэ
рафаэль гросси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/15/1041044090_0:222:3071:1949_1920x0_80_0_0_061fec8966d15df8cde5fc292d7d765e.jpg
По словам Лихачева, у киевского режима, в плохом смысле, слова не расходятся с делом.Они де-факто не поддержали предложения Рафаэля Гросси, попытавшись его заболтать и обвязать разными другими своими соображениями фактически зарезервировали за собой таким образом право вести себя так как они хотят, сказал Лихачев.Также генеральный директор „Росатома“ отметил, что коллективный Запад, как всегда, „молчит и делает вид, что ничего не происходит“.Сейчас на Украина.ру читают:Продажная любовь экс-генсека. Как и почему Андерс фог Расмуссен оказался советником у ЗеленскогоРодом из 42-ой. На Запорожском направлении воины прославленной дивизии стоят насмерть"Как я провел это лето". Чему и как учат на курсах ЧВК "Вагнер" для военкоров
https://ukraina.ru/20230609/1047092063.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/15/1041044090_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_a7c79c8a0ba6d5f4a4a2b3990daa3c13.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, запорожская аэс, киев, украина, обстрелы, алексей лихачев, росатом, запад, магатэ, рафаэль гросси, рафаэль гросси
Новости, Запорожская АЭС, Киев, Украина, обстрелы, Алексей Лихачев, Росатом, Запад, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, Рафаэль Гросси

Киев не поддержал предложение Гросси и продолжает обстреливать инфраструктуру ЗАЭС - глава "Росатома"

16:53 11.06.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМеждународный форум "Российская энергетическая неделя"
Международный форум Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать в
Киевский режим не поддержал предложения главы МАГАТЭ по безопасности Запорожской АЭС и продолжает обстреливать инфраструктуру, связанную с ЗАЭС, заявил генеральный директор госкорпорации „Росатом“ Алексей Лихачев 11 июня
По словам Лихачева, у киевского режима, в плохом смысле, слова не расходятся с делом.
Они де-факто не поддержали предложения Рафаэля Гросси, попытавшись его заболтать и обвязать разными другими своими соображениями фактически зарезервировали за собой таким образом право вести себя так как они хотят, сказал Лихачев.
„Но это вот "как хотят" выразилось в обстреле распределительного устройства (Запорожской теплоэлектростанции, инфраструктурно связанной с ЗАЭС - ред.)", - сказал Лихачев в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Также генеральный директор „Росатома“ отметил, что коллективный Запад, как всегда, „молчит и делает вид, что ничего не происходит“.
Сейчас на Украина.ру читают:
Продажная любовь экс-генсека. Как и почему Андерс фог Расмуссен оказался советником у Зеленского
Родом из 42-ой. На Запорожском направлении воины прославленной дивизии стоят насмерть
"Как я провел это лето". Чему и как учат на курсах ЧВК "Вагнер" для военкоров
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
9 июня, 20:15
Лавров: ООН и МАГАТЭ отказываются реагировать на ноты России об обстрелах ЗАЭССекретариат ООН и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не реагируют на поступающие еженедельно от России официальные предупреждения об обстрелах и попытках диверсий в отношении Запорожской АЭС, заявил глава МИД России Сергей Лавров в комментарии журналу "Международная жизнь" 9 июня
 
НовостиЗапорожская АЭСКиевУкраинаобстрелыАлексей ЛихачевРосатомЗападМАГАТЭРафаэль ГроссиРафаэль Гросси
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:10Экс-премьер Италии раскритиковал стратегию Киева по урегулированию конфликта
18:00Атака на "Приазовье", наступление на южном направлении. Итоги 11 июня на Украине
18:00"Мёртвые души": "закатный роман" Гоголя
17:51Власти Херсонской области разрешили жителям использовать три языка
17:38Как Россия ответит НАТО: Баширов о горячей фазе кризиса в США и крахе украинской армии
17:34Зеленский захватил власть и привёл конфликт к войне НАТО с Россией, заявила Ковитиди
17:04Вице-премьер РФ оценил выполнение гособоронзаказа предприятиями ОПК
16:53Киев не поддержал предложение Гросси и продолжает обстреливать инфраструктуру ЗАЭС - глава "Росатома"
16:35Подрыв Каховской ГЭС приведет к росту цен на продукты в Британии — экономист
16:16Минобороны: ВС РФ уничтожили склады с украинскими боеприпасами в ДНР
15:43Бойцы добровольческого батальона отразили атаку ВСУ
14:55Гладков сообщил, сколько снарядов выпустили ВСУ по Белгородской области
14:55Украина безуспешно атаковала российский корабль - Минобороны РФ
14:07Пушков дал ответ Илону Маску по поводу последствий накачки Украины оружием
14:04Совет Международного союза конькобежцев продлил отстранение российских спортсменов
13:38Киев хочет надавить на страны НАТО по вопросу членства - эксперт
13:28Рогов заявил о тяжелых боях на запорожском фронте
13:10Через тернии к линии боестолкновений. Они Родину защищают
13:07Членство в НАТО, тероборона Пскова, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 11 июня
12:58Зеленский ввел санкции против главы Конституционного суда России
Лента новостейМолния