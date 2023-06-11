https://ukraina.ru/20230611/1047122374.html

Киев не поддержал предложение Гросси и продолжает обстреливать инфраструктуру ЗАЭС - глава "Росатома"

Киев не поддержал предложение Гросси и продолжает обстреливать инфраструктуру ЗАЭС - глава "Росатома" - 11.06.2023 Украина.ру

Киев не поддержал предложение Гросси и продолжает обстреливать инфраструктуру ЗАЭС - глава "Росатома"

Киевский режим не поддержал предложения главы МАГАТЭ по безопасности Запорожской АЭС и продолжает обстреливать инфраструктуру, связанную с ЗАЭС, заявил генеральный директор госкорпорации „Росатом“ Алексей Лихачев 11 июня

2023-06-11T16:53

2023-06-11T16:53

2023-06-11T16:53

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По словам Лихачева, у киевского режима, в плохом смысле, слова не расходятся с делом.Они де-факто не поддержали предложения Рафаэля Гросси, попытавшись его заболтать и обвязать разными другими своими соображениями фактически зарезервировали за собой таким образом право вести себя так как они хотят, сказал Лихачев.Также генеральный директор „Росатома“ отметил, что коллективный Запад, как всегда, „молчит и делает вид, что ничего не происходит“.Сейчас на Украина.ру читают:Продажная любовь экс-генсека. Как и почему Андерс фог Расмуссен оказался советником у ЗеленскогоРодом из 42-ой. На Запорожском направлении воины прославленной дивизии стоят насмерть"Как я провел это лето". Чему и как учат на курсах ЧВК "Вагнер" для военкоров

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новости, запорожская аэс, киев, украина, обстрелы, алексей лихачев, росатом, запад, магатэ, рафаэль гросси, рафаэль гросси