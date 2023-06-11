Киев не поддержал предложение Гросси и продолжает обстреливать инфраструктуру ЗАЭС - глава "Росатома"
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМеждународный форум "Российская энергетическая неделя"
Киевский режим не поддержал предложения главы МАГАТЭ по безопасности Запорожской АЭС и продолжает обстреливать инфраструктуру, связанную с ЗАЭС, заявил генеральный директор госкорпорации „Росатом“ Алексей Лихачев 11 июня
По словам Лихачева, у киевского режима, в плохом смысле, слова не расходятся с делом.
Они де-факто не поддержали предложения Рафаэля Гросси, попытавшись его заболтать и обвязать разными другими своими соображениями фактически зарезервировали за собой таким образом право вести себя так как они хотят, сказал Лихачев.
„Но это вот "как хотят" выразилось в обстреле распределительного устройства (Запорожской теплоэлектростанции, инфраструктурно связанной с ЗАЭС - ред.)", - сказал Лихачев в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Также генеральный директор „Росатома“ отметил, что коллективный Запад, как всегда, „молчит и делает вид, что ничего не происходит“.
Сейчас на Украина.ру читают:
9 июня, 20:15Лавров: ООН и МАГАТЭ отказываются реагировать на ноты России об обстрелах ЗАЭССекретариат ООН и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не реагируют на поступающие еженедельно от России официальные предупреждения об обстрелах и попытках диверсий в отношении Запорожской АЭС, заявил глава МИД России Сергей Лавров в комментарии журналу "Международная жизнь" 9 июня