https://ukraina.ru/20230612/1047131291.html

Никому не верьте. Военный эксперт о том, что происходит под Артемовском, пока ВСУ наступают на юге

Никому не верьте. Военный эксперт о том, что происходит под Артемовском, пока ВСУ наступают на юге - 12.06.2023 Украина.ру

Никому не верьте. Военный эксперт о том, что происходит под Артемовском, пока ВСУ наступают на юге

Российские войска в целом удерживают позиции под Артемовском. Конечно, ВСУ хотели бы взять город в клещи и окружить его с двух сторон, но это у них не получится. Там стоят наши хорошие воинские части и стоят крепко. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру

2023-06-12T11:41

2023-06-12T11:41

2023-06-12T11:41

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пригожин

артемовск

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Ранее военкоры с мест сообщали, что на флангах под Артемовском складывается непростая ситуация. По этому поводу даже развернулась заочная дискуссия главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина с экс-министром обороны ДНР Игорем Стрелковым. Пригожин говорит, что ВСУ могут овладеть Берховкой, а Стрелков говорит, что даже если мы потеряем сам город, то ничего не изменится, будут те же самые бои на истощение.Евсеев подчеркнул, что Россия не может позволить себе отдать Артемовск, потому что его освобождение далось нам высокой ценой, но в районе той же Берховки ситуация не столь драматичная, поскольку большого продвижения ВСУ там нет.Так что и Стрелков, и Пригожин преследуют политические цели. Верить им в их оценках по поводу ситуации в зоне проведения СВО нельзя, заключил собеседник издания.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, всу, стрелков, пригожин, артемовск, сво