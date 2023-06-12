https://ukraina.ru/20230612/1047081456.html
Военный эксперт объяснил, почему России будет только хуже, если захлебнётся наступление ВСУ
Военный эксперт объяснил, почему России будет только хуже, если захлебнётся наступление ВСУ - 12.06.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему России будет только хуже, если захлебнётся наступление ВСУ
Не стоит ждать какого-то "момента истины", когда Киев перестанет наступать. Нужно помнить, что главная цель ВС РФ – уничтожить военный потенциал противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
2023-06-12T06:30
2023-06-12T06:30
2023-06-12T06:30
новости
наступление
потери
всу
сво
оборона
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Если ВСУ перестанут наступать, они начнут закапываться и обороняться, а это российским войскам не совсем выгодно. Пока Украина в политических целях будет растрачивать свой наступательный потенциал, это создаст для ВС РФ очень удобную ситуацию, рассказал историк.Очень хорошо, что мы можем себе позволить в этих позиционных боях с ВСУ натаскать своих мобилизованных и добровольцев, улучшить связь и взаимодействие, пересмотреть логистику и наладить взаимоотношение пехоты с артиллерией, добавил он.Наше командование грамотно учит личный состав, потому что это самое главное и его надо беречь. Мы проводим операции так, чтобы нести минимальные потери в людях, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/17/1038017767_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_4e61da31c7a46f6242257da7575dc456.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, наступление, потери, всу, сво, оборона
Военный эксперт объяснил, почему России будет только хуже, если захлебнётся наступление ВСУ
Не стоит ждать какого-то "момента истины", когда Киев перестанет наступать. Нужно помнить, что главная цель ВС РФ – уничтожить военный потенциал противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Если ВСУ перестанут наступать, они начнут закапываться и обороняться, а это российским войскам не совсем выгодно. Пока Украина в политических целях будет растрачивать свой наступательный потенциал, это создаст для ВС РФ очень удобную ситуацию, рассказал историк.
Очень хорошо, что мы можем себе позволить в этих позиционных боях с ВСУ натаскать своих мобилизованных и добровольцев, улучшить связь и взаимодействие, пересмотреть логистику и наладить взаимоотношение пехоты с артиллерией, добавил он.
"Так что я повторюсь и буду повторять. Не нужна нам никакая Курская дуга. Нам нужно вскрывать противника на подходе, уничтожать его дистанционными средствами поражения и не заставлять наших бойцов держать оборону любой ценой", - подчеркнул Полищук.
Наше командование грамотно учит личный состав, потому что это самое главное и его надо беречь. Мы проводим операции так, чтобы нести минимальные потери в людях, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь