Военный эксперт объяснил, почему России будет только хуже, если захлебнётся наступление ВСУ - 12.06.2023 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, почему России будет только хуже, если захлебнётся наступление ВСУ
Военный эксперт объяснил, почему России будет только хуже, если захлебнётся наступление ВСУ - 12.06.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему России будет только хуже, если захлебнётся наступление ВСУ
Не стоит ждать какого-то "момента истины", когда Киев перестанет наступать. Нужно помнить, что главная цель ВС РФ – уничтожить военный потенциал противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
2023-06-12T06:30
2023-06-12T06:30
новости
наступление
потери
всу
сво
оборона
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Если ВСУ перестанут наступать, они начнут закапываться и обороняться, а это российским войскам не совсем выгодно. Пока Украина в политических целях будет растрачивать свой наступательный потенциал, это создаст для ВС РФ очень удобную ситуацию, рассказал историк.Очень хорошо, что мы можем себе позволить в этих позиционных боях с ВСУ натаскать своих мобилизованных и добровольцев, улучшить связь и взаимодействие, пересмотреть логистику и наладить взаимоотношение пехоты с артиллерией, добавил он.Наше командование грамотно учит личный состав, потому что это самое главное и его надо беречь. Мы проводим операции так, чтобы нести минимальные потери в людях, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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Украина.ру
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5
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452
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новости, наступление, потери, всу, сво, оборона
Новости, наступление, потери, ВСУ, СВО, Оборона

Военный эксперт объяснил, почему России будет только хуже, если захлебнётся наступление ВСУ

06:30 12.06.2023
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота экипажа 2С3 "Акация" в ходе спецоперации на Украине
Работа экипажа 2С3 Акация в ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
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Не стоит ждать какого-то "момента истины", когда Киев перестанет наступать. Нужно помнить, что главная цель ВС РФ – уничтожить военный потенциал противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Если ВСУ перестанут наступать, они начнут закапываться и обороняться, а это российским войскам не совсем выгодно. Пока Украина в политических целях будет растрачивать свой наступательный потенциал, это создаст для ВС РФ очень удобную ситуацию, рассказал историк.
Очень хорошо, что мы можем себе позволить в этих позиционных боях с ВСУ натаскать своих мобилизованных и добровольцев, улучшить связь и взаимодействие, пересмотреть логистику и наладить взаимоотношение пехоты с артиллерией, добавил он.
"Так что я повторюсь и буду повторять. Не нужна нам никакая Курская дуга. Нам нужно вскрывать противника на подходе, уничтожать его дистанционными средствами поражения и не заставлять наших бойцов держать оборону любой ценой", - подчеркнул Полищук.
Наше командование грамотно учит личный состав, потому что это самое главное и его надо беречь. Мы проводим операции так, чтобы нести минимальные потери в людях, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
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Заголовок открываемого материала
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06:16Теперь уже навечно вчерашние. В чем проблема Верки Сердючки и других "меладзе", предавших Россию
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05:00Военный эксперт о том, как Россия уничтожает немецкие "Леопарды" в новой Курской битве на Донбассе
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