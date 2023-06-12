https://ukraina.ru/20230612/1047081456.html

Военный эксперт объяснил, почему России будет только хуже, если захлебнётся наступление ВСУ

Военный эксперт объяснил, почему России будет только хуже, если захлебнётся наступление ВСУ - 12.06.2023 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, почему России будет только хуже, если захлебнётся наступление ВСУ

Не стоит ждать какого-то "момента истины", когда Киев перестанет наступать. Нужно помнить, что главная цель ВС РФ – уничтожить военный потенциал противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук

2023-06-12T06:30

2023-06-12T06:30

2023-06-12T06:30

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Если ВСУ перестанут наступать, они начнут закапываться и обороняться, а это российским войскам не совсем выгодно. Пока Украина в политических целях будет растрачивать свой наступательный потенциал, это создаст для ВС РФ очень удобную ситуацию, рассказал историк.Очень хорошо, что мы можем себе позволить в этих позиционных боях с ВСУ натаскать своих мобилизованных и добровольцев, улучшить связь и взаимодействие, пересмотреть логистику и наладить взаимоотношение пехоты с артиллерией, добавил он.Наше командование грамотно учит личный состав, потому что это самое главное и его надо беречь. Мы проводим операции так, чтобы нести минимальные потери в людях, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, наступление, потери, всу, сво, оборона