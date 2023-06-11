https://ukraina.ru/20230611/1047114785.html

Правительство Канады хочет арестовать российский Ан-124 и передать его Украине

Правительство Канады хочет арестовать российский Ан-124 и передать его Украине - 11.06.2023 Украина.ру

Правительство Канады хочет арестовать российский Ан-124 и передать его Украине

Правительство Канады распорядилось арестовать удерживаемый Оттавой российский транспортный самолет Ан-124 "Руслан". Об этом сообщил 10 июня МИД страны

2023-06-11T10:56

2023-06-11T10:56

2023-06-11T11:09

ан-124 "руслан"

самолет

украина

новости

канада

россия

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"Правительство Канады распорядилось об аресте зарегистрированного в России транспортного самолета, который сейчас находится в аэропорту Торонто. <…> Произведя арест актива, правительство Канады будет распоряжаться им в соответствии с федеральным законодательством", — говорится в материале министерства.В случае, если самолет удастся конфисковать, Канада намерена проработать с Киевом вопрос его передачи Украине "в целях компенсации жертвам нарушений прав человека, восстановления международного мира и безопасности или восстановления" этой страны, добавили в МИД.Ранее об изъятии самолета объявил находящийся с визитом в Киеве премьер Канады Джастин Трюдо.Самолету компании "Волга — Днепр", доставившему 27 февраля 2022 года партию коронавирусных тестов из Китая, отказали в вылете из Канады, которая в тот же день закрыла свое воздушное пространство для российской авиации.Компания-владелец, которая в Канаде оказалась под санкциями, еще в прошлом году законсервировала самолет на стоянке и вернула экипаж на родину. "Руслан" стал первым российским активом, на котором канадские власти апробируют санкционный механизм "ареста и конфискации".В апреле украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Оттава хочет использовать средства от конфискованных российских активов для помощи Киеву. По его словам, под санкции попал самолет Ан-124, "который был заблокирован в Канаде".Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала происходящее воровством и напомнила, что это продолжается уже не первый год. По словам дипломата, ЕС с 2014 года штампует многочисленные нелегитимные и необоснованные решения о заморозке собственности российских граждан и компаний, а "теперь нацелился и на государственные средства".

https://ukraina.ru/20190607/1023838611.html

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ан-124 "руслан", самолет, украина, новости, канада, россия