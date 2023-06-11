Правительство Канады хочет арестовать российский Ан-124 и передать его Украине - 11.06.2023 Украина.ру
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Правительство Канады хочет арестовать российский Ан-124 и передать его Украине
Правительство Канады хочет арестовать российский Ан-124 и передать его Украине - 11.06.2023 Украина.ру
Правительство Канады хочет арестовать российский Ан-124 и передать его Украине
Правительство Канады распорядилось арестовать удерживаемый Оттавой российский транспортный самолет Ан-124 "Руслан". Об этом сообщил 10 июня МИД страны
2023-06-11T10:56
2023-06-11T11:09
ан-124 "руслан"
самолет
украина
новости
канада
россия
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"Правительство Канады распорядилось об аресте зарегистрированного в России транспортного самолета, который сейчас находится в аэропорту Торонто. &lt;…&gt; Произведя арест актива, правительство Канады будет распоряжаться им в соответствии с федеральным законодательством", — говорится в материале министерства.В случае, если самолет удастся конфисковать, Канада намерена проработать с Киевом вопрос его передачи Украине "в целях компенсации жертвам нарушений прав человека, восстановления международного мира и безопасности или восстановления" этой страны, добавили в МИД.Ранее об изъятии самолета объявил находящийся с визитом в Киеве премьер Канады Джастин Трюдо.Самолету компании "Волга — Днепр", доставившему 27 февраля 2022 года партию коронавирусных тестов из Китая, отказали в вылете из Канады, которая в тот же день закрыла свое воздушное пространство для российской авиации.Компания-владелец, которая в Канаде оказалась под санкциями, еще в прошлом году законсервировала самолет на стоянке и вернула экипаж на родину. "Руслан" стал первым российским активом, на котором канадские власти апробируют санкционный механизм "ареста и конфискации".В апреле украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Оттава хочет использовать средства от конфискованных российских активов для помощи Киеву. По его словам, под санкции попал самолет Ан-124, "который был заблокирован в Канаде".Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала происходящее воровством и напомнила, что это продолжается уже не первый год. По словам дипломата, ЕС с 2014 года штампует многочисленные нелегитимные и необоснованные решения о заморозке собственности российских граждан и компаний, а "теперь нацелился и на государственные средства".
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ан-124 "руслан", самолет, украина, новости, канада, россия
Ан-124 "Руслан", самолет, Украина, Новости, Канада, Россия

Правительство Канады хочет арестовать российский Ан-124 и передать его Украине

10:56 11.06.2023 (обновлено: 11:09 11.06.2023)
 
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Правительство Канады распорядилось арестовать удерживаемый Оттавой российский транспортный самолет Ан-124 "Руслан". Об этом сообщил 10 июня МИД страны
"Правительство Канады распорядилось об аресте зарегистрированного в России транспортного самолета, который сейчас находится в аэропорту Торонто. <…> Произведя арест актива, правительство Канады будет распоряжаться им в соответствии с федеральным законодательством", — говорится в материале министерства.
В случае, если самолет удастся конфисковать, Канада намерена проработать с Киевом вопрос его передачи Украине "в целях компенсации жертвам нарушений прав человека, восстановления международного мира и безопасности или восстановления" этой страны, добавили в МИД.
Ранее об изъятии самолета объявил находящийся с визитом в Киеве премьер Канады Джастин Трюдо.
Самолету компании "Волга — Днепр", доставившему 27 февраля 2022 года партию коронавирусных тестов из Китая, отказали в вылете из Канады, которая в тот же день закрыла свое воздушное пространство для российской авиации.
Компания-владелец, которая в Канаде оказалась под санкциями, еще в прошлом году законсервировала самолет на стоянке и вернула экипаж на родину. "Руслан" стал первым российским активом, на котором канадские власти апробируют санкционный механизм "ареста и конфискации".
В апреле украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Оттава хочет использовать средства от конфискованных российских активов для помощи Киеву. По его словам, под санкции попал самолет Ан-124, "который был заблокирован в Канаде".
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала происходящее воровством и напомнила, что это продолжается уже не первый год. По словам дипломата, ЕС с 2014 года штампует многочисленные нелегитимные и необоснованные решения о заморозке собственности российских граждан и компаний, а "теперь нацелился и на государственные средства".
Самолет АН-124-100 Руслан - РИА Новости, 1920, 07.06.2019
7 июня 2019, 17:25
Суд запретил российской авиакомпании эксплуатацию самолетов Ан-124 «Руслан»Подольский районный суд Киева 28 мая по ходатайству Главного управления Национальной полиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 авиакомпании «Волга-Днепр» (Россия). Об этом 7 июня сообщила юридическая фирма «Ильяшев и Партнеры», которая представляет интересы госпредприятия «Антонов»
 
Ан-124 "Руслан"самолетУкраинаНовостиКанадаРоссия
 
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