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Европейский офицер рассказал всё, что он думает о наступлении украинских войск

Европейский офицер рассказал всё, что он думает о наступлении украинских войск - 10.06.2023 Украина.ру

Европейский офицер рассказал всё, что он думает о наступлении украинских войск

Неназванный высокопоставленный европейский офицер рассказал закрытую информацию о наступлении ВСУ, которую запретили распространять на Украине. Его слова приводит китайское издание Asia Times 10 июня

2023-06-10T13:18

2023-06-10T13:18

2023-06-10T13:25

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всу

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leopard-2 (танк)

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Они нарушили основные правила тактики ведения боевых действий и их атаки не поддерживались авиацией, отметил офицер.Командование украинских войск рассредоточило свои подразделения на пяти разных направлениях, вместо того, чтобы собрать ударный кулак на определённом участке фронта, подчеркнул он.В ходе атаки ночью 8 июня ВСУ направили свои танки прямо на минные поля Вооружённых сил РФ, в результате чего потеряли 38 единиц бронетехники, включая недавно прибывшие на фронт немецкие "Леопарды", сказал офицер.Он также подтвердил, что в штабах украинских войск работают британские офицеры.Ранее российский военнослужащий с позывным "Медведь" сказал, что вооружённые силы Украины идут в наступление на Донецком направлении без артподготовки, хотя должны были это сделать перед атакой. Его слова прозвучали в эфире телеканала РЕН ТВ.СМИ также сообщали, что 8 июня ВС РФ уничтожили 2 "Леопарда", 1 подбили, а 3 бросили украинские солдаты.Власти Украины запретили местным информационным каналам опубликовывать данные о наступлении ВСУ, чтобы не вызывать недовольство в обществе и не привязывать его к конкретной дате.В Офисе президента Владимира Зеленского не признают имеющиеся потери и начало наступления украинских войск.

https://ukraina.ru/20230609/1047090903.html

https://ukraina.ru/20230124/1042920502.html

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новости, всу, наступление, вс рф, потери, leopard-2 (танк)