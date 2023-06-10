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Европейский офицер рассказал всё, что он думает о наступлении украинских войск
Европейский офицер рассказал всё, что он думает о наступлении украинских войск - 10.06.2023 Украина.ру
Европейский офицер рассказал всё, что он думает о наступлении украинских войск
Неназванный высокопоставленный европейский офицер рассказал закрытую информацию о наступлении ВСУ, которую запретили распространять на Украине. Его слова приводит китайское издание Asia Times 10 июня
2023-06-10T13:18
2023-06-10T13:18
2023-06-10T13:25
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вс рф
потери
leopard-2 (танк)
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Они нарушили основные правила тактики ведения боевых действий и их атаки не поддерживались авиацией, отметил офицер.Командование украинских войск рассредоточило свои подразделения на пяти разных направлениях, вместо того, чтобы собрать ударный кулак на определённом участке фронта, подчеркнул он.В ходе атаки ночью 8 июня ВСУ направили свои танки прямо на минные поля Вооружённых сил РФ, в результате чего потеряли 38 единиц бронетехники, включая недавно прибывшие на фронт немецкие "Леопарды", сказал офицер.Он также подтвердил, что в штабах украинских войск работают британские офицеры.Ранее российский военнослужащий с позывным "Медведь" сказал, что вооружённые силы Украины идут в наступление на Донецком направлении без артподготовки, хотя должны были это сделать перед атакой. Его слова прозвучали в эфире телеканала РЕН ТВ.СМИ также сообщали, что 8 июня ВС РФ уничтожили 2 "Леопарда", 1 подбили, а 3 бросили украинские солдаты.Власти Украины запретили местным информационным каналам опубликовывать данные о наступлении ВСУ, чтобы не вызывать недовольство в обществе и не привязывать его к конкретной дате.В Офисе президента Владимира Зеленского не признают имеющиеся потери и начало наступления украинских войск.
https://ukraina.ru/20230609/1047090903.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, наступление, вс рф, потери, leopard-2 (танк)
Европейский офицер рассказал всё, что он думает о наступлении украинских войск
13:18 10.06.2023 (обновлено: 13:25 10.06.2023)
Неназванный высокопоставленный европейский офицер рассказал закрытую информацию о наступлении ВСУ, которую запретили распространять на Украине. Его слова приводит китайское издание Asia Times 10 июня
"Для ВСУ наступление стало самоубийственной операцией", – сказал он.
Они нарушили основные правила тактики ведения боевых действий и их атаки не поддерживались авиацией, отметил офицер.
Командование украинских войск рассредоточило свои подразделения на пяти разных направлениях, вместо того, чтобы собрать ударный кулак на определённом участке фронта, подчеркнул он.
В ходе атаки ночью 8 июня ВСУ направили свои танки прямо на минные поля Вооружённых сил РФ, в результате чего потеряли 38 единиц бронетехники, включая недавно прибывшие на фронт немецкие "Леопарды", сказал офицер.
Он также подтвердил, что в штабах украинских войск работают британские офицеры.
Ранее российский военнослужащий с позывным "Медведь" сказал, что вооружённые силы Украины идут в наступление на Донецком направлении без артподготовки, хотя должны были это сделать перед атакой. Его слова прозвучали в эфире телеканала РЕН ТВ.
СМИ также сообщали, что 8 июня ВС РФ уничтожили 2 "Леопарда", 1 подбили, а 3 бросили украинские солдаты.
Власти Украины запретили местным информационным каналам опубликовывать данные о наступлении ВСУ, чтобы не вызывать недовольство в обществе и не привязывать его к конкретной дате.
В Офисе президента Владимира Зеленского не признают имеющиеся потери и начало наступления украинских войск.