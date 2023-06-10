Европейский офицер рассказал всё, что он думает о наступлении украинских войск - 10.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230610/1047098572.html
Европейский офицер рассказал всё, что он думает о наступлении украинских войск
Европейский офицер рассказал всё, что он думает о наступлении украинских войск - 10.06.2023 Украина.ру
Европейский офицер рассказал всё, что он думает о наступлении украинских войск
Неназванный высокопоставленный европейский офицер рассказал закрытую информацию о наступлении ВСУ, которую запретили распространять на Украине. Его слова приводит китайское издание Asia Times 10 июня
2023-06-10T13:18
2023-06-10T13:25
новости
всу
наступление
вс рф
потери
leopard-2 (танк)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/19/1036841303_134:163:804:540_1920x0_80_0_0_3958bdeb6e657fc8260726cc83c2c070.jpg.webp
Они нарушили основные правила тактики ведения боевых действий и их атаки не поддерживались авиацией, отметил офицер.Командование украинских войск рассредоточило свои подразделения на пяти разных направлениях, вместо того, чтобы собрать ударный кулак на определённом участке фронта, подчеркнул он.В ходе атаки ночью 8 июня ВСУ направили свои танки прямо на минные поля Вооружённых сил РФ, в результате чего потеряли 38 единиц бронетехники, включая недавно прибывшие на фронт немецкие "Леопарды", сказал офицер.Он также подтвердил, что в штабах украинских войск работают британские офицеры.Ранее российский военнослужащий с позывным "Медведь" сказал, что вооружённые силы Украины идут в наступление на Донецком направлении без артподготовки, хотя должны были это сделать перед атакой. Его слова прозвучали в эфире телеканала РЕН ТВ.СМИ также сообщали, что 8 июня ВС РФ уничтожили 2 "Леопарда", 1 подбили, а 3 бросили украинские солдаты.Власти Украины запретили местным информационным каналам опубликовывать данные о наступлении ВСУ, чтобы не вызывать недовольство в обществе и не привязывать его к конкретной дате.В Офисе президента Владимира Зеленского не признают имеющиеся потери и начало наступления украинских войск.
https://ukraina.ru/20230609/1047090903.html
https://ukraina.ru/20230124/1042920502.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/19/1036841303_146:125:765:589_1920x0_80_0_0_9997016daa5629bec4520ce658bc11b1.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, всу, наступление, вс рф, потери, leopard-2 (танк)
Новости, ВСУ, наступление, ВС РФ, потери, Leopard-2 (танк)

Европейский офицер рассказал всё, что он думает о наступлении украинских войск

13:18 10.06.2023 (обновлено: 13:25 10.06.2023)
 
© Public domainТанк Leopard 2A4
Танк Leopard 2A4
© Public domain
Читать в
Неназванный высокопоставленный европейский офицер рассказал закрытую информацию о наступлении ВСУ, которую запретили распространять на Украине. Его слова приводит китайское издание Asia Times 10 июня
"Для ВСУ наступление стало самоубийственной операцией", – сказал он.
Они нарушили основные правила тактики ведения боевых действий и их атаки не поддерживались авиацией, отметил офицер.
Командование украинских войск рассредоточило свои подразделения на пяти разных направлениях, вместо того, чтобы собрать ударный кулак на определённом участке фронта, подчеркнул он.
В ходе атаки ночью 8 июня ВСУ направили свои танки прямо на минные поля Вооружённых сил РФ, в результате чего потеряли 38 единиц бронетехники, включая недавно прибывшие на фронт немецкие "Леопарды", сказал офицер.
Он также подтвердил, что в штабах украинских войск работают британские офицеры.
Ранее российский военнослужащий с позывным "Медведь" сказал, что вооружённые силы Украины идут в наступление на Донецком направлении без артподготовки, хотя должны были это сделать перед атакой. Его слова прозвучали в эфире телеканала РЕН ТВ.
подбитая западная техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
Вчера, 18:15
Уничтоженные "Леопарды" и "Брэдли", намёк на переговоры. Итоги 9 июня на УкраинеПоявились чёткие кадры с уничтоженной западной бронетехникой. Глава Минобороны Украины Алексей Резников заговорил о переговорах с Россией
СМИ также сообщали, что 8 июня ВС РФ уничтожили 2 "Леопарда", 1 подбили, а 3 бросили украинские солдаты.
Власти Украины запретили местным информационным каналам опубликовывать данные о наступлении ВСУ, чтобы не вызывать недовольство в обществе и не привязывать его к конкретной дате.
В Офисе президента Владимира Зеленского не признают имеющиеся потери и начало наступления украинских войск.
- РИА Новости, 1920, 24.01.2023
24 января, 15:36
Украина – с "леопардами". Германию всё-таки дожали, но перелома на фронте не будетЗа последнюю неделю из уст западных чиновников с регулярным постоянством звучали заявления, что для Украины наступает решающий момент на фронте. При этом неизвестно, продолжит ли она существовать как государство
 
НовостиВСУнаступлениеВС РФпотериLeopard-2 (танк)
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:05В Киев приехал неожиданный гость с "секретным" визитом
14:02Киеве надеется получить алгоритм вступления в Североатлантический альянса
13:41Рогов озвучил численность бойцов ВСУ на Запорожском направлении
13:23Киев раскрыл новые схемы выезда украинских уклонистов из страны
13:18"Как я провел это лето". Чему и как учат на курсах ЧВК "Вагнер" для военкоров
13:18Европейский офицер рассказал всё, что он думает о наступлении украинских войск
13:06Мирный житель ранен при обстреле украинскими войсками Горловки
13:00Ракетный удар по Крыму, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 10 июня
12:44Киев может рассчитывать не более чем на статус партнера Североатлантического альянса - Азаров
12:29Дмитрий Краснов: Простые итальянцы и поляки гневно ищут эффективные способы борьбы с украинским нацизмом
12:20Путин держит под контролем ситуацию в Херсонской области - Сальдо
12:16В РФ прокомментировали ситуацию со скифским золотом, которое на Западе не хотят возвращать в Крым
12:02В ЦРУ заявили о предполагаемой роли Киева в терактах на “Северных потоках”
11:52Дело Татьяны Андриец. 22-летняя студентка угрожает латвийской государственности
11:49Минобороны Турции: в Анкаре на ракетном заводе произошел взрыв
11:47В Минздраве Херсонской области назвали количество пострадавших из-за последствий подрыва Каховской ГЭС
11:33На Украине выяснили, какое количество воды потеряли из-за своего подрыва Каховской ГЭС
11:31Олег Царев: США кинули Украину с ленд-лизом, потому что на самом деле испугались Россию
11:27Американцы обвинили Киев в попытке уничтожить русскую культуру
11:13Мир "Великого кольца": удивительное открытие экспедиции Ефремова
Лента новостейМолния