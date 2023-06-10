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Путин держит под контролем ситуацию в Херсонской области - Сальдо

Путин держит под контролем ситуацию в Херсонской области - Сальдо - 10.06.2023 Украина.ру

Путин держит под контролем ситуацию в Херсонской области - Сальдо

Президент России Владимир Путин лично контролирует происходящее в Херсонской области после затопления территорий у реки Днепр и поручил помочь всем пострадавшем, сообщил врио главы региона Владимир Сальдо в эфире "Россия 24" 10 июня

2023-06-10T12:20

2023-06-10T12:20

2023-06-10T12:20

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В ночь на 6 июня в результате обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ станция была частично разрушена, начался неконтролируемый выброс воды. Ее уровень вырос на 12 метров, полностью затопило три населенных пункта.Предположительно, удар по станции наносился украинскими войсками из РСЗО "Ольха".Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что путем подрыва электростанции киевский режим пытался лишить Крым воды и прикрыть свои неудачи во время контрнаступления.Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий.

https://ukraina.ru/20230608/1047016091.html

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