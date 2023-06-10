Путин держит под контролем ситуацию в Херсонской области - Сальдо
© тг-канал "Таврия. Новости Херсонской области"
© тг-канал "Таврия. Новости Херсонской области"
Президент России Владимир Путин лично контролирует происходящее в Херсонской области после затопления территорий у реки Днепр и поручил помочь всем пострадавшем, сообщил врио главы региона Владимир Сальдо в эфире "Россия 24" 10 июня
"Президент интересуется ситуацией, что происходит, как происходит, уже сейчас неоднократно набирает и спрашивает, постоянно контролирует ситуацию. Он попросил меня давать полные данные и поручил, чтобы каждому человеку была оказана помощь", - сообщил Сальдо.
В ночь на 6 июня в результате обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ станция была частично разрушена, начался неконтролируемый выброс воды. Ее уровень вырос на 12 метров, полностью затопило три населенных пункта.
Предположительно, удар по станции наносился украинскими войсками из РСЗО "Ольха".
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что путем подрыва электростанции киевский режим пытался лишить Крым воды и прикрыть свои неудачи во время контрнаступления.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий.
8 июня, 10:00Обстановка под Херсоном и Запорожьем, ввод войск НАТО. Главное на Украине на утро 8 июняС подтопленных территорий Херсонской области эвакуировали более трёхсот человек, скорость течения Днепра увеличилась. ВСУ наступают под Запорожьем. Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил о возможном вводе войск стран — членов НАТО на территорию Украины