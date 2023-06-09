https://ukraina.ru/20230609/1047046065.html

Венгерский реваншизм в действии: как Будапешт и Бухарест сцепились из-за Трансильвании

Венгерский реваншизм в действии: как Будапешт и Бухарест сцепились из-за Трансильвании - 09.06.2023 Украина.ру

Венгерский реваншизм в действии: как Будапешт и Бухарест сцепились из-за Трансильвании

Общеизвестно, что Киев крайне болезненно относится к действиям Венгрии в Закарпатье. Однако венгерский экспансионизм не исчерпывается украинским направлением.

2023-06-09T04:21

2023-06-09T04:21

2023-06-09T04:23

венгрия

румыния

виктор орбан

каталин новак

эксклюзив

россия

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В Венгрии заместитель государственного секретаря по национальной политике Петер Силадьи в ходе выступления по случаю годовщины Трианонского договора заявил, что Будапешт не намерен мириться с тем, что "по решению великих держав" более трёх миллионов этнических венгров вынуждены проживать за пределами венгерского государства. По словам Силадьи, руководство Венгрии намерено начать "воссоединение нации", чтобы проживающие за рубежом венгры снова стали её полноценной частью.Отметим, Трианонский договор был заключён в 1918 году, став одним из оснований новой международной политической системы, возникшей по итогам Первой мировой войны. Как известно, она привела к распаду сразу четырёх империй, в том числе Австро-Венгрии, двусоставной монархии под управлением императора из рода Габсбургов. Она состояла из Австрийской империи и Венгерского королевства, и владения последнего отнюдь не ограничивались территорией расселения этнических венгров.Одной из таких территорий была Трансильвания, небольшое княжество, исторически являвшееся предметом спора венгров и румын. Оно стала частью Венгрии ещё в XI веке, в XVI веке обрело самостоятельность, впоследствии попало под протекторат Турции, а потом было присоединено к Австрии, которая в 1867 г. превратилась в Австро-Венгрию. В её составе Трансильвания подчинялась Венгерскому королевству, однако во время "весны народов" (череды национальных восстаний, охвативших Европу ближе к середине XIX века) среди местной интеллигенции начали всё сильнее распространятся панрумынские идеи.С тех пор новообразованное Румынское королевство не оставляло своих претензий на княжество. Шанс получить его Бухаресту предоставила Первая мировая война, в которую Румыния вступила именно при условии передачи ей Трансильвании после победы союзников (Румыния воевала на стороне Антанты). И в 1918 году в Трианонском дворце Версаля было подписано соглашение, по которому Трансильвания передавалась Бухаресту.После Второй мировой войны на юге региона была образована автономия местных венгров (т.н. секуев), однако в 1968 г. Николае Чаушеску её упразднил. При этом венгры до сих пор составляют около 20% населения края, а на его севере они представляют этническое большинство. Более того, в 2009 г. они создали там собственную автономную единицу, которую румынские власти признать отказались.По словам венгерского чиновника, национальное самосознание придаёт сил венграм, оказавшимся за границей после заключения Трианонского договора. Силадьи отметил, что с 2010 г. благодаря усилиям правительства "150 000 венгров, живущих за границей, стали частью венгерской нации в соответствии с нашим законодательством".Действительно, Венгрия традиционно активна в деле поддержки венгерского меньшинства в Румынии. Этот процесс приобрёл особенную интенсивность с того момента, как у власти в Будапеште оказался нынешний глава кабинета министров Виктор Орбан.Официальной целью венгерского руководства является предоставление румынским венграм автономии. Разумеется, у Румынии, которая, согласно собственной конституции, является унитарным государством, это не вызывает ни малейшего понимания. Пожалуй, кульминация венгерско-румынских противоречий наступила в 2013 году, когда между странами произошёл целый ряд скандалов, существенно осложнивших двусторонние отношения.Тогда в феврале назначенный из Бухареста новый префект уезда Ковасна отказался принимать участия в церемонии, которая проходила в городе Сфэнту-Георге (венгерское название – Шепшистендьёрдь, большинство населения города составляют венгры), потребовав убрать со здания муниципалитета флаг секуев. Это не только вызвало резко негативную реакцию местной венгерской общественности, но и привлекло внимание официального Бухареста. Глава комитета парламента Венгрии по иностранным делам Жолт Немет назвал произошедшее "символической агрессией" против трансильванских венгров, представители Бухареста в ответ обвинили его во вмешательстве во внутрирумынские дела и назвали его заявления неприемлемыми. После того, как МИД Венгрии официально высказался в поддержку создания венгерской автономии в Румынии, дело едва не дошло до взаимного отзыва послов.На фоне этого уже в самой Венгрии местные активисты начали повсюду вывешивать секуйские флаги, а глава националистической партии "Йоббик" Габор Вона заявил, что целью Будапешта на румынском направлении должно стать "сохранение венгерской расы". По словам Воны, он имел в виду, опять же, создание автономии румынских венгров под венгерским протекторатом.Осенью того же года секуи провели масштабную акцию протеста против инициированной румынскими властями муниципальной реформы, которая, по мнению трансильванских венгров, могла привести к включению населённых ими уездов в состав новых административных единиц, в которых большинство населения составляли бы уже румыны. В манифестации под названием "Великий секуйский марш", согласно заявлениям её организаторов, приняли участие более 100 тыс человек.С тех пор проблема автономии секуев не сходит с повестки венгерско-румынских отношений, напоминая о себе с завидной периодичностью. Будапешт не отказывается от требования предоставить венграм Трансильвании автономию. Венгрия также активно раздаёт секуям свои паспорта. При этом в Румынии (и не только в ней, но и, например, на Украине) считают, что венгерские политики держат в голове куда более далеко идущие цели, чем просто автономизация края. В частности, в ноябре прошлого года румынский МИД выразил протест по поводу появления Виктора Орбана на футбольном матче Венгрия-Греция в шарфе, на котором была изображена карта "Великой Венгрии" - то есть территорий, входивших в состав Венгерского королевства до 1918 г. К румынскому внешнеполитическому ведомству присоединился МИД Украины, вызвавший венгерского посла.В мае 2022 года недавно занявшая пост президента Венгрии Каталин Новак заявила, что она представляет всех венгров вне зависимости от того, в какой стране они проживают. МИД Румынии выразил по этому поводу "озабоченность". А совсем недавно Новак побывала в Трансильвании с частным визитом, после чего опубликовала в своём аккаунте в соцсети цитату из гимна секуев, что, опять же, вызвало негативную реакцию румынского внешнеполитического ведомства.Здесь стоит обратить внимание на то, что Румыния действует примерно таким же образом в отношении Молдавии, активно раздавая молдаванам свои паспорта и проводя политику ползучего аншлюса. Пока одна страна НАТО постепенно прибирает к рукам государство, территорию которого она исторически считает своей, другая страна НАТО явно пытается оторвать кусок уже от неё самой.И экспансионизм Венгрии не исчерпывается действиями на румынском и украинском направлениях. Будапешт активно поддерживает венгерские диаспоры во всех соседних странах, включая Словакию и Сербию.С точки зрения национальных интересов России достаточно очевидно, что "великовенгерские устремления", вносящие существенную напряжённость в стан противников Москвы, на данном этапе выгодны РФ. Да, управляемая Виктором Орбаном Венгрия не слишком сильна экономически и зависима от дотаций из Брюсселя. Но в долгосрочной перспективе её действия в Восточной Европе могут стать ощутимым дестабилизирующим фактором. И хочется верить, что активная поддержка своей диаспоры в ближнем зарубежье когда-нибудь сможет стать для России хорошим примером.

https://ukraina.ru/20230604/1046825554.html

https://ukraina.ru/20230531/1046735324.html

https://ukraina.ru/20230329/1044812355.html

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венгрия, румыния, виктор орбан, каталин новак, эксклюзив, россия