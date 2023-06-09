Полковник запаса рассказал, как ВС РФ выжигали немецкую броню ВСУ на Южно-Донецком направлении - 09.06.2023 Украина.ру
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Полковник запаса рассказал, как ВС РФ выжигали немецкую броню ВСУ на Южно-Донецком направлении
Полковник запаса рассказал, как ВС РФ выжигали немецкую броню ВСУ на Южно-Донецком направлении - 09.06.2023 Украина.ру
Полковник запаса рассказал, как ВС РФ выжигали немецкую броню ВСУ на Южно-Донецком направлении
В целом российские войска выполнили поставленные перед ними задачи. Нам удалось отбить массированную атаку противника силами бронетехники на Южно-Донецком направлении. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов
2023-06-09T04:15
2023-06-09T04:15
новости
наступление
танки
бои
сво
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Самым объективный способ проверить те или иные планы является конкретный бой. Во время попытки наступления ВСУ на Южно-Донецком направлении ВС РФ смогли удержать занимаемые рубежи обороны, нанесли огневое поражение бронетехнике и личному составу противника, рассказал эксперт.Также для встречи противника были вовремя возведены инженерные сооружения и противотанковые заграждения, добавил он.Возможно, что Украина будет копить силы для повторной атаки на Южно-Донецком направлении или решит ударить в районе Орехова/Гуляйполя. Дальнейшая тактика будет зависеть от наличия у противника подготовленных и опытных командиров, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, наступление, танки, бои, сво
Новости, наступление, танки, бои, СВО

Полковник запаса рассказал, как ВС РФ выжигали немецкую броню ВСУ на Южно-Донецком направлении

04:15 09.06.2023
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкС "Азовстали" вывозят раненых украинских военных
С Азовстали вывозят раненых украинских военных - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
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В целом российские войска выполнили поставленные перед ними задачи. Нам удалось отбить массированную атаку противника силами бронетехники на Южно-Донецком направлении. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов
Самым объективный способ проверить те или иные планы является конкретный бой. Во время попытки наступления ВСУ на Южно-Донецком направлении ВС РФ смогли удержать занимаемые рубежи обороны, нанесли огневое поражение бронетехнике и личному составу противника, рассказал эксперт.
Также для встречи противника были вовремя возведены инженерные сооружения и противотанковые заграждения, добавил он.
"Противотанковые резервы [ВС РФ], которые очень хорошо показали себя в этом боестолкновении, были просто красавцы. Десантники показали свою сверхмобильность. Наши "Корнеты" великолепно выжигают немецкую противотанковую броню", - подчеркнул Насонов.
Возможно, что Украина будет копить силы для повторной атаки на Южно-Донецком направлении или решит ударить в районе Орехова/Гуляйполя. Дальнейшая тактика будет зависеть от наличия у противника подготовленных и опытных командиров, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
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