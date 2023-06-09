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Полковник запаса рассказал, как ВС РФ выжигали немецкую броню ВСУ на Южно-Донецком направлении

Полковник запаса рассказал, как ВС РФ выжигали немецкую броню ВСУ на Южно-Донецком направлении - 09.06.2023 Украина.ру

Полковник запаса рассказал, как ВС РФ выжигали немецкую броню ВСУ на Южно-Донецком направлении

В целом российские войска выполнили поставленные перед ними задачи. Нам удалось отбить массированную атаку противника силами бронетехники на Южно-Донецком направлении. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов

2023-06-09T04:15

2023-06-09T04:15

2023-06-09T04:15

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Самым объективный способ проверить те или иные планы является конкретный бой. Во время попытки наступления ВСУ на Южно-Донецком направлении ВС РФ смогли удержать занимаемые рубежи обороны, нанесли огневое поражение бронетехнике и личному составу противника, рассказал эксперт.Также для встречи противника были вовремя возведены инженерные сооружения и противотанковые заграждения, добавил он.Возможно, что Украина будет копить силы для повторной атаки на Южно-Донецком направлении или решит ударить в районе Орехова/Гуляйполя. Дальнейшая тактика будет зависеть от наличия у противника подготовленных и опытных командиров, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, наступление, танки, бои, сво