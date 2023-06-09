Дурдом Петра I в Киеве: как история пишется на коленке - 09.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
История обложка
История
https://ukraina.ru/20230609/1046918647.html
Дурдом Петра I в Киеве: как история пишется на коленке
Дурдом Петра I в Киеве: как история пишется на коленке - 09.06.2023 Украина.ру
Дурдом Петра I в Киеве: как история пишется на коленке
Это двухэтажное здание на Подоле сразу обращает на себя внимание изысканными формами и неправильным расположением. Киев, город древний, конечно, но зданий в... Украина.ру, 09.06.2023
2023-06-09T18:00
2023-06-09T18:00
история
история
история украины
киев
xviii век
российская империя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/05/1046910103_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_74859b2b0b931739223be9942cd5eb4b.jpg
Это двухэтажное здание на Подоле сразу обращает на себя внимание изысканными формами и неправильным расположением. Киев, город древний, конечно, но зданий в формах XVIII века тут немного (впрочем, они и в Москве бросаются в глазах). Ну и по отношению к улице Константиновской он стоит под углом.То и другое указывает на один из немногих кусочков "допожарного" Подола – в июле 1811 года огненный шторм уничтожил более 2 тысяч домов. Размах пожара был как в Москве годом позже – на Подоле жило примерно 90% населения города. После этого Подол был перестроен в стиле нового, рационального века – с прямыми улицами, пересекающимися под прямыми же углами.Но несколько зданий уцелело, сносить их не стали, и они вызывающе противоречат "квадратно-гнездовой" схеме нового Подола. Конкретно этот дом был сохранён особо бережно, поскольку в нём, по городской легенде, проживал Пётр I (ему 9 июня исполнился 351 год).Вообще Киеву как-то не везёт с историческими домами. В "доме Пушкина" Пушкин, кажется, не бывал (хотя сам дом наверняка видел). Тем более он не был в здании музея Пушкина. Зато там жил Булгаков. Ну вот и с домиком Петра I тоже есть определённые непонятки…Сначала о самом доме.Построен он был где-то в промежутке между 1696-1705 годами на территории усадьбы, которая с 1663 года принадлежала известному киевскому купеческому роду Быковских. Скорее всего, начал строить этот дом Ян Быковский – киевский войт в 1687−1699 годах (выборный глава магистрата – Киев пользовался магдебургским правом).В начале 1730 годом внук Яна Леонтий Быковский решил расширить дом, но бросил дело на полпути, выехав по служебной надобности на Полтавщину (был назначен там сотником).В 1780-х годах участок вместе с домом был выкуплен у Быковских магистратом за огромную сумму в 3 тысячи рублей (за эти деньги можно было купить всю улицу, и историки полагают, что "откат" был не вчера придуман...). После этого здание было отремонтировано и перестроено знаменитым киевским архитектором Иваном Григоровичем-Барским в формах "украинского барокко". Вероятно, подразумевалось использование здания в каких-то "парадных" целях, но то ли целей не нашлось, то ли нашлось какое-то другое помещение…В 1791 году, по решению магистрата в бывшем здании Быковских был размещён "смирительный дом" — нечто среднее между вытрезвителем и дурдомом для буйнопомешанных.В 1803 году сумасшедший дом был переведён в Кирилловскую больницу, и в течение следующих лет здание стояло пустым. Во время пожара 1811 года оно выгорело, но конструктивно осталось целым.Восстановили его только 1817−1820 годах. После этого здание было отдано под Подольское приходское училище, которое просуществовало тут до конца 1860-х годов.В 1870-х годах в этом доме жил известный врач-терапевт Феофил Яновский (известный в Киеве как "святой доктор"). С конца 1870-х в здании располагались казармы, а в 1883 году оно было передано Александровскому детскому приюту, который действовал тут до 1917 года. Директором приюта (по другим данным – врачом) был доктор Иван Воскресенский — отчим Михаила Булгакова.После революции дом использовался как жилой.В середине 1970-х годов сооружение было капитально отреставрировано и в 1978 году передано на баланс Музея истории Киева. Там находились запасники и мастерские музея.Постоянная экспозиция появилась только в 2007 году – часть была посвящена истории самого дома, а часть – экспозиции Музея истории благотворительности в Киеве (филиал Музея истории Киева).Ну и возвращаясь к теме царского визита.В 1706 году, когда царь приезжал в Киев, он почти наверняка видел этот дом и, может быть, посещал его. Дом к этому времени наверняка был достроен, но не факт, что обставлен и был жилым.Существует городская легенда, что на тот момент дом принадлежал гетману Ивану Мазепе и тот принимал царя у себя. Однако никаких доказательств этому нет. Скорее всего народная молва уже позднего времени приписала пребывание царя дому достаточно старому, чтобы это можно было предположить.Ну а в 1909 году, когда в России с помпой праздновалась годовщина Полтавской виктории, требовалось срочно установить где-то мемориальную табличку и её повесили куда получилось (на бывший дурдом). Собственно, история "дома Пушкина" ровно такая же – в очередной пушкинский юбилей (уже при Советской власти) нужно было что-то куда-то повесить и повесили куда придётся (дом, который арендовала семья Раевских и где действительно останавливался Пушкин, был снесён во время строительства Киевской крепости).Сам же царь останавливался не в Киеве даже, а в Киево-Печерской лавре, в состав Киева тогда не входившей (это подтверждено документально – "Его царское величество изволил быть с неделю или больше в Печерском монастыре"). Там как раз были покои, в которых можно было принимать царя и именно там, опираясь на выстроенные Мазепой лаврские стены, Пётр заложил новую киевскую крепость. На Подоле он тоже бывал, мог у кого-то останавливаться и даже какое-то время жить, но где, как и когда помнят только погребённые под слоем асфальта деревянные мостовые старого Киева.
https://ukraina.ru/20220416/1033766819.html
https://ukraina.ru/20190624/1023987569.html
https://ukraina.ru/20190815/1024628204.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/05/1046910103_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_fa3db5c175c4afe26b982a3f5f20ec9a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, история украины, киев, xviii век, российская империя
История, История, история Украины, Киев, XVIII век, Российская империя

Дурдом Петра I в Киеве: как история пишется на коленке

18:00 09.06.2023
 
© Василий СтоякинДом Петра I в Киеве
Дом Петра I в Киеве
© Василий Стоякин
Читать в
Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Это двухэтажное здание на Подоле сразу обращает на себя внимание изысканными формами и неправильным расположением. Киев, город древний, конечно, но зданий в формах XVIII века тут немного (впрочем, они и в Москве бросаются в глазах). Ну и по отношению к улице Константиновской он стоит под углом.
То и другое указывает на один из немногих кусочков "допожарного" Подола – в июле 1811 года огненный шторм уничтожил более 2 тысяч домов. Размах пожара был как в Москве годом позже – на Подоле жило примерно 90% населения города. После этого Подол был перестроен в стиле нового, рационального века – с прямыми улицами, пересекающимися под прямыми же углами.
Но несколько зданий уцелело, сносить их не стали, и они вызывающе противоречат "квадратно-гнездовой" схеме нового Подола. Конкретно этот дом был сохранён особо бережно, поскольку в нём, по городской легенде, проживал Пётр I (ему 9 июня исполнился 351 год).
Вообще Киеву как-то не везёт с историческими домами. В "доме Пушкина" Пушкин, кажется, не бывал (хотя сам дом наверняка видел). Тем более он не был в здании музея Пушкина. Зато там жил Булгаков. Ну вот и с домиком Петра I тоже есть определённые непонятки…
Сначала о самом доме.
Построен он был где-то в промежутке между 1696-1705 годами на территории усадьбы, которая с 1663 года принадлежала известному киевскому купеческому роду Быковских. Скорее всего, начал строить этот дом Ян Быковский – киевский войт в 1687−1699 годах (выборный глава магистрата – Киев пользовался магдебургским правом).
Петр I (Петр Первый, Петр Великий, Петр 1)
16 апреля 2022, 00:51
Константинопольский договор. Как Пётр I отстоял Киев от притязаний турок310 лет назад, 16 апреля 1712 года, в Константинополе было заключено русско-турецкое мирное соглашение, поставившее точку в вопросе государственной принадлежности Киева
В начале 1730 годом внук Яна Леонтий Быковский решил расширить дом, но бросил дело на полпути, выехав по служебной надобности на Полтавщину (был назначен там сотником).
В 1780-х годах участок вместе с домом был выкуплен у Быковских магистратом за огромную сумму в 3 тысячи рублей (за эти деньги можно было купить всю улицу, и историки полагают, что "откат" был не вчера придуман...). После этого здание было отремонтировано и перестроено знаменитым киевским архитектором Иваном Григоровичем-Барским в формах "украинского барокко". Вероятно, подразумевалось использование здания в каких-то "парадных" целях, но то ли целей не нашлось, то ли нашлось какое-то другое помещение…
В 1791 году, по решению магистрата в бывшем здании Быковских был размещён "смирительный дом" — нечто среднее между вытрезвителем и дурдомом для буйнопомешанных.
В 1803 году сумасшедший дом был переведён в Кирилловскую больницу, и в течение следующих лет здание стояло пустым. Во время пожара 1811 года оно выгорело, но конструктивно осталось целым.
Восстановили его только 1817−1820 годах. После этого здание было отдано под Подольское приходское училище, которое просуществовало тут до конца 1860-х годов.
В 1870-х годах в этом доме жил известный врач-терапевт Феофил Яновский (известный в Киеве как "святой доктор"). С конца 1870-х в здании располагались казармы, а в 1883 году оно было передано Александровскому детскому приюту, который действовал тут до 1917 года. Директором приюта (по другим данным – врачом) был доктор Иван Воскресенский — отчим Михаила Булгакова.
24 июня 2019, 15:06
«Святой доктор»Так в Киеве звали Феофила Гавриловича Яновского. Википедия аттестует его как терапевта, ученого, педагога, основоположника клинической фтизиатрии, основателя украинской терапевтической школы, организатора санаторно-курортного лечения на Украине и службы скорой медицинской помощи в Киеве.
После революции дом использовался как жилой.
В середине 1970-х годов сооружение было капитально отреставрировано и в 1978 году передано на баланс Музея истории Киева. Там находились запасники и мастерские музея.
Постоянная экспозиция появилась только в 2007 году – часть была посвящена истории самого дома, а часть – экспозиции Музея истории благотворительности в Киеве (филиал Музея истории Киева).
Ну и возвращаясь к теме царского визита.
В 1706 году, когда царь приезжал в Киев, он почти наверняка видел этот дом и, может быть, посещал его. Дом к этому времени наверняка был достроен, но не факт, что обставлен и был жилым.
Существует городская легенда, что на тот момент дом принадлежал гетману Ивану Мазепе и тот принимал царя у себя. Однако никаких доказательств этому нет. Скорее всего народная молва уже позднего времени приписала пребывание царя дому достаточно старому, чтобы это можно было предположить.
Ну а в 1909 году, когда в России с помпой праздновалась годовщина Полтавской виктории, требовалось срочно установить где-то мемориальную табличку и её повесили куда получилось (на бывший дурдом). Собственно, история "дома Пушкина" ровно такая же – в очередной пушкинский юбилей (уже при Советской власти) нужно было что-то куда-то повесить и повесили куда придётся (дом, который арендовала семья Раевских и где действительно останавливался Пушкин, был снесён во время строительства Киевской крепости).
Сам же царь останавливался не в Киеве даже, а в Киево-Печерской лавре, в состав Киева тогда не входившей (это подтверждено документально – "Его царское величество изволил быть с неделю или больше в Печерском монастыре"). Там как раз были покои, в которых можно было принимать царя и именно там, опираясь на выстроенные Мазепой лаврские стены, Пётр заложил новую киевскую крепость. На Подоле он тоже бывал, мог у кого-то останавливаться и даже какое-то время жить, но где, как и когда помнят только погребённые под слоем асфальта деревянные мостовые старого Киева.
- РИА Новости, 1920, 15.08.2019
15 августа 2019, 01:00
День в истории. 15 августа: Петр I заложил в Киеве крупнейшую в Европе крепостьМало кто знает, что самой большой в Европе до самого конца XIX века была Ново-Печерская (Киевская) крепость. Её сооружения и сейчас производят впечатление своим размахом, охватывая минимум три киевские «горы» (Печерскую, Зверинецкую и Лысую). Объекты крепости разбросаны по площади более 1000 гектаров…
 
ИсторияИсторияистория УкраиныКиевXVIII векРоссийская империя
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:06Российские военные перехватили три ударных беспилотника у Запорожской АЭС
18:15Уничтоженные "Леопарды" и "Брэдли", намёк на переговоры. Итоги 9 июня на Украине
18:01Путин: Украинское наступление началось
18:00Дурдом Петра I в Киеве: как история пишется на коленке
17:06Стало известно, сколько украинских мужчин нелегально уехали в Румынию, чтобы не идти на фронт
16:47В ООН решают, как квалифицировать ЧП на Каховской ГЭС
16:43Польские аграрии заблокировали движение украинских большегрузов
16:42Ущерб очевиден, прибыли никакой: Ищенко о том, почему Зеленского не позвали на G-20. Видео
16:33Экс-командующий сухопутными войсками Польши высказал мнение, когда Киев может получить F-16
16:32Шайка Зеленского привела страну к войне: что говорили об Украине в мире 9 июня
16:12В Киево-Печерской лавре проведут первую панихиду по Мазепе – Минкульт Украины
16:00Участие стран НАТО в войне с Россией, угроза со стороны Польши. О чём говорили эксперты 9 июня
15:36В Минобороны РФ сообщили, сколько попыток атак предприняли ВСУ за последние сутки
15:20В Польше обокрали поезд с оружием для Украины
15:16Стали известны подробности ликвидации члена РДК* Мазника, угнавшего российский БТР
15:09Евросоюз против фермеров. Почему возобновились протесты против экспорта украинского зерна
15:02Forbes: "Антироссийские санкции погубили Европу"
14:59В Венгрии и на Украине прокомментировали передачу Будапешту военных из Закарпатья, версии не сошлись
14:58На кону — репутация Байдена. США пытаются переложить бремя поддержки Украины на другую страну
14:57"Все объекты поражены": раскрыты детали очередного удара по Украине
Лента новостейМолния