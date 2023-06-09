Дурдом Петра I в Киеве: как история пишется на коленке
© Василий СтоякинДом Петра I в Киеве
© Василий Стоякин
Это двухэтажное здание на Подоле сразу обращает на себя внимание изысканными формами и неправильным расположением. Киев, город древний, конечно, но зданий в формах XVIII века тут немного (впрочем, они и в Москве бросаются в глазах). Ну и по отношению к улице Константиновской он стоит под углом.
То и другое указывает на один из немногих кусочков "допожарного" Подола – в июле 1811 года огненный шторм уничтожил более 2 тысяч домов. Размах пожара был как в Москве годом позже – на Подоле жило примерно 90% населения города. После этого Подол был перестроен в стиле нового, рационального века – с прямыми улицами, пересекающимися под прямыми же углами.
Но несколько зданий уцелело, сносить их не стали, и они вызывающе противоречат "квадратно-гнездовой" схеме нового Подола. Конкретно этот дом был сохранён особо бережно, поскольку в нём, по городской легенде, проживал Пётр I (ему 9 июня исполнился 351 год).
Вообще Киеву как-то не везёт с историческими домами. В "доме Пушкина" Пушкин, кажется, не бывал (хотя сам дом наверняка видел). Тем более он не был в здании музея Пушкина. Зато там жил Булгаков. Ну вот и с домиком Петра I тоже есть определённые непонятки…
Сначала о самом доме.
Построен он был где-то в промежутке между 1696-1705 годами на территории усадьбы, которая с 1663 года принадлежала известному киевскому купеческому роду Быковских. Скорее всего, начал строить этот дом Ян Быковский – киевский войт в 1687−1699 годах (выборный глава магистрата – Киев пользовался магдебургским правом).
В начале 1730 годом внук Яна Леонтий Быковский решил расширить дом, но бросил дело на полпути, выехав по служебной надобности на Полтавщину (был назначен там сотником).
В 1780-х годах участок вместе с домом был выкуплен у Быковских магистратом за огромную сумму в 3 тысячи рублей (за эти деньги можно было купить всю улицу, и историки полагают, что "откат" был не вчера придуман...). После этого здание было отремонтировано и перестроено знаменитым киевским архитектором Иваном Григоровичем-Барским в формах "украинского барокко". Вероятно, подразумевалось использование здания в каких-то "парадных" целях, но то ли целей не нашлось, то ли нашлось какое-то другое помещение…
В 1791 году, по решению магистрата в бывшем здании Быковских был размещён "смирительный дом" — нечто среднее между вытрезвителем и дурдомом для буйнопомешанных.
В 1803 году сумасшедший дом был переведён в Кирилловскую больницу, и в течение следующих лет здание стояло пустым. Во время пожара 1811 года оно выгорело, но конструктивно осталось целым.
Восстановили его только 1817−1820 годах. После этого здание было отдано под Подольское приходское училище, которое просуществовало тут до конца 1860-х годов.
В 1870-х годах в этом доме жил известный врач-терапевт Феофил Яновский (известный в Киеве как "святой доктор"). С конца 1870-х в здании располагались казармы, а в 1883 году оно было передано Александровскому детскому приюту, который действовал тут до 1917 года. Директором приюта (по другим данным – врачом) был доктор Иван Воскресенский — отчим Михаила Булгакова.
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После революции дом использовался как жилой.
В середине 1970-х годов сооружение было капитально отреставрировано и в 1978 году передано на баланс Музея истории Киева. Там находились запасники и мастерские музея.
Постоянная экспозиция появилась только в 2007 году – часть была посвящена истории самого дома, а часть – экспозиции Музея истории благотворительности в Киеве (филиал Музея истории Киева).
Ну и возвращаясь к теме царского визита.
В 1706 году, когда царь приезжал в Киев, он почти наверняка видел этот дом и, может быть, посещал его. Дом к этому времени наверняка был достроен, но не факт, что обставлен и был жилым.
Существует городская легенда, что на тот момент дом принадлежал гетману Ивану Мазепе и тот принимал царя у себя. Однако никаких доказательств этому нет. Скорее всего народная молва уже позднего времени приписала пребывание царя дому достаточно старому, чтобы это можно было предположить.
Ну а в 1909 году, когда в России с помпой праздновалась годовщина Полтавской виктории, требовалось срочно установить где-то мемориальную табличку и её повесили куда получилось (на бывший дурдом). Собственно, история "дома Пушкина" ровно такая же – в очередной пушкинский юбилей (уже при Советской власти) нужно было что-то куда-то повесить и повесили куда придётся (дом, который арендовала семья Раевских и где действительно останавливался Пушкин, был снесён во время строительства Киевской крепости).
Сам же царь останавливался не в Киеве даже, а в Киево-Печерской лавре, в состав Киева тогда не входившей (это подтверждено документально – "Его царское величество изволил быть с неделю или больше в Печерском монастыре"). Там как раз были покои, в которых можно было принимать царя и именно там, опираясь на выстроенные Мазепой лаврские стены, Пётр заложил новую киевскую крепость. На Подоле он тоже бывал, мог у кого-то останавливаться и даже какое-то время жить, но где, как и когда помнят только погребённые под слоем асфальта деревянные мостовые старого Киева.
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