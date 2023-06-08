https://ukraina.ru/20230608/1047020150.html

ВСУ ударили по Луганску предположительно ракетами Storm Shadow, заявили в ЛНР

ВСУ ударили по Луганску предположительно ракетами Storm Shadow, заявили в ЛНР - 08.06.2023 Украина.ру

ВСУ ударили по Луганску предположительно ракетами Storm Shadow, заявили в ЛНР

Несколько взрывов прогремели в Луганске, над городом поднимается черный дым, сообщило РИА Новости 8 июня

2023-06-08T11:11

2023-06-08T11:11

2023-06-08T11:11

новости

storm shadow

луганск

всу

ракетный удар

ракеты

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Сообщается, что перед взрывами был слышен гул, похожий на звук при пролёте ракеты.Позднее полковник ЛНР Виталий Киселев в своем телеграм-канале предположил, что ВСУ ударили по Луганску британскими ракетами Storm Shadow.В соцсетях жители Луганска сообщают о прилетах в районе завода Октябрьской Революции.Очевидцы в соцсетях также пишут о четырех взрывах.Информация о последствиях не сообщается.Ранее 11 мая Великобритания сообщила о передаче Киеву ракет Storm Shadow, дальность которых составляет около 250 километров.Storm Shadow - крылатая ракета, малой заметности, запускаемая с самолётов. Это совместная разработка французской Matra и английской British Aerospace. Цена одной ракеты около двух миллионов фунтов стерлингов.Как сообщали британские СМИ, Киев уверил Лондон в том, что полученные ракеты не будут использоваться по территории Российской Федерации.С того времени, Киев нанёс несколько ударов этими ракетами по новым регионам России, в частности, по Луганску.В интервью изданию Украина.ру политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько рассказал, что сразу после объявления о передаче Украине Storm Shadow был нанесен удар по Луганску. Это говорит о том, что эти ракеты были давно поставлены на Украину и наверняка было проведено обучение украинского персонала, добавил политолог.После нивелирования человеческого потенциала ВС Украины, его место займут солдаты западных стран, и это может означать резкую эскалацию конфликта, резюмировал Безпалько.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Богдана Безпалько на нашем сайте.

https://ukraina.ru/20230522/1046476119.html

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новости, storm shadow , луганск, всу, ракетный удар, ракеты