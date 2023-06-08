ВСУ ударили по Луганску предположительно ракетами Storm Shadow, заявили в ЛНР - 08.06.2023 Украина.ру
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ВСУ ударили по Луганску предположительно ракетами Storm Shadow, заявили в ЛНР
ВСУ ударили по Луганску предположительно ракетами Storm Shadow, заявили в ЛНР - 08.06.2023 Украина.ру
ВСУ ударили по Луганску предположительно ракетами Storm Shadow, заявили в ЛНР
Несколько взрывов прогремели в Луганске, над городом поднимается черный дым, сообщило РИА Новости 8 июня
2023-06-08T11:11
2023-06-08T11:11
новости
storm shadow
луганск
всу
ракетный удар
ракеты
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Сообщается, что перед взрывами был слышен гул, похожий на звук при пролёте ракеты.Позднее полковник ЛНР Виталий Киселев в своем телеграм-канале предположил, что ВСУ ударили по Луганску британскими ракетами Storm Shadow.В соцсетях жители Луганска сообщают о прилетах в районе завода Октябрьской Революции.Очевидцы в соцсетях также пишут о четырех взрывах.Информация о последствиях не сообщается.Ранее 11 мая Великобритания сообщила о передаче Киеву ракет Storm Shadow, дальность которых составляет около 250 километров.Storm Shadow - крылатая ракета, малой заметности, запускаемая с самолётов. Это совместная разработка французской Matra и английской British Aerospace. Цена одной ракеты около двух миллионов фунтов стерлингов.Как сообщали британские СМИ, Киев уверил Лондон в том, что полученные ракеты не будут использоваться по территории Российской Федерации.С того времени, Киев нанёс несколько ударов этими ракетами по новым регионам России, в частности, по Луганску.В интервью изданию Украина.ру политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько рассказал, что сразу после объявления о передаче Украине Storm Shadow был нанесен удар по Луганску. Это говорит о том, что эти ракеты были давно поставлены на Украину и наверняка было проведено обучение украинского персонала, добавил политолог.После нивелирования человеческого потенциала ВС Украины, его место займут солдаты западных стран, и это может означать резкую эскалацию конфликта, резюмировал Безпалько.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Богдана Безпалько на нашем сайте.
https://ukraina.ru/20230522/1046476119.html
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новости, storm shadow , луганск, всу, ракетный удар, ракеты
Новости, Storm Shadow , Луганск, ВСУ, ракетный удар, ракеты

ВСУ ударили по Луганску предположительно ракетами Storm Shadow, заявили в ЛНР

11:11 08.06.2023
 
© Телеграм-канал ReadovlaВ Луганске прогремело 4 взрыва 8 июня
В Луганске прогремело 4 взрыва 8 июня
© Телеграм-канал Readovla
Читать в
Несколько взрывов прогремели в Луганске, над городом поднимается черный дым, сообщило РИА Новости 8 июня
Сообщается, что перед взрывами был слышен гул, похожий на звук при пролёте ракеты.

"Предположительно, ракетный удар", - заявил военный эксперт Андрей Марочко.

Позднее полковник ЛНР Виталий Киселев в своем телеграм-канале предположил, что ВСУ ударили по Луганску британскими ракетами Storm Shadow.
"В Луганске прозвучали взрывы. Предположительно, укронацисты нанесли удар по городу ракетами Storm Shadow", - написал Киселев.
В соцсетях жители Луганска сообщают о прилетах в районе завода Октябрьской Революции.
Очевидцы в соцсетях также пишут о четырех взрывах.
Информация о последствиях не сообщается.
флаг англии великобритании на заседании верховной рады
22 мая, 20:29
Премьер министр Великобритании не готов обсуждать дальность действия ракет Storm Shadow Премьер-министр Великобритании Риши Сунак не ответил на вопрос о том, уверен ли он, что применение переданных Украине крылатых ракет большой дальности Storm Shadow будет ограничено только территорией, которую Киев и Лондон считают украинской - заявил Сунак отвечая на вопросы депутатов в парламенте 22 мая
Ранее 11 мая Великобритания сообщила о передаче Киеву ракет Storm Shadow, дальность которых составляет около 250 километров.
Storm Shadow - крылатая ракета, малой заметности, запускаемая с самолётов. Это совместная разработка французской Matra и английской British Aerospace. Цена одной ракеты около двух миллионов фунтов стерлингов.
Как сообщали британские СМИ, Киев уверил Лондон в том, что полученные ракеты не будут использоваться по территории Российской Федерации.
С того времени, Киев нанёс несколько ударов этими ракетами по новым регионам России, в частности, по Луганску.
В интервью изданию Украина.ру политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько рассказал, что сразу после объявления о передаче Украине Storm Shadow был нанесен удар по Луганску. Это говорит о том, что эти ракеты были давно поставлены на Украину и наверняка было проведено обучение украинского персонала, добавил политолог.
После нивелирования человеческого потенциала ВС Украины, его место займут солдаты западных стран, и это может означать резкую эскалацию конфликта, резюмировал Безпалько.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью Богдана Безпалько на нашем сайте.
Первое судно с зерном покинуло порт Одессы
24 мая, 06:15
Военный эксперт рассказал, что ракеты Storm Shadow могли доставить на судах с зерномЦель, которую формально преследовала зерновая сделка, то есть помощь странам третьего мира, не выполняется. Это зерно пошло на внутренний рынок, чтобы Европа могла решить свои продовольственные вопросы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, глава координационного совета движения "Русский союз" Алексей Кочетков
 
НовостиStorm ShadowЛуганскВСУракетный ударракеты
 
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