https://ukraina.ru/20230608/1047008936.html
Военный эксперт объяснил, откуда берёт резервы Артёмовская группировка ВСУ для атак на фланги ВС РФ
Военный эксперт объяснил, откуда берёт резервы Артёмовская группировка ВСУ для атак на фланги ВС РФ - 08.06.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, откуда берёт резервы Артёмовская группировка ВСУ для атак на фланги ВС РФ
Сейчас для ВС РФ в Артёмовске сложилась благоприятная конфигурация. Там нет окружения или прогиба фронта. Более того, российские подразделения занимают оборону на севере и на юге гораздо западнее города. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2023-06-08T06:30
2023-06-08T06:30
2023-06-08T06:30
новости
артёмовск (бахмут)
всу
резервы
наступление
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Артемовская группировка ВСУ никуда не делась. После того, как противник оставил городскую застройку, он вывел часть подразделений, рассказал эксперт. А еще часть подразделений у ВСУ находились в оперативном резерве. Это Часов Яр, Дружковка, Константиновка, Славянск и Краматорск, добавил он.Так что пока обстановка на этом направлении выглядит как неудачная попытка разведки боем, в котором Украина непозволительно тратит и без того ограниченные силы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/1f/1043140281_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1791972f7655cfdb2457388d85a79ad0.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, артёмовск (бахмут), всу, резервы, наступление
Новости, Артёмовск (Бахмут), ВСУ, резервы, наступление
Военный эксперт объяснил, откуда берёт резервы Артёмовская группировка ВСУ для атак на фланги ВС РФ
Сейчас для ВС РФ в Артёмовске сложилась благоприятная конфигурация. Там нет окружения или прогиба фронта. Более того, российские подразделения занимают оборону на севере и на юге гораздо западнее города. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Артемовская группировка ВСУ никуда не делась. После того, как противник оставил городскую застройку, он вывел часть подразделений, рассказал эксперт.
А еще часть подразделений у ВСУ находились в оперативном резерве. Это Часов Яр, Дружковка, Константиновка, Славянск и Краматорск, добавил он.
"Судя по всему, эти силы враг и задействовал на флангах к северу и к югу от города, пытаясь по-прежнему оказывать давление на нашу позицию", - подчеркнул Анпилогов.
Так что пока обстановка на этом направлении выглядит как неудачная попытка разведки боем, в котором Украина непозволительно тратит и без того ограниченные силы, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь