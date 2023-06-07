https://ukraina.ru/20230607/1046989990.html

В "Росэнергоатоме" оценили защищенность Запорожской АЭС от нападения ВСУ

В "Росэнергоатоме" оценили защищенность Запорожской АЭС от нападения ВСУ - 07.06.2023 Украина.ру

В "Росэнергоатоме" оценили защищенность Запорожской АЭС от нападения ВСУ

Запорожская АЭС (ЗАЭС) хорошо защищена для того, чтобы пресечь любую попытку силового захвата со стороны ВСУ, заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа, сообщает РИА Новости 7 июня

2023-06-07T12:40

2023-06-07T12:40

2023-06-07T12:40

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С марта 2022 года ЗАЭС находится под охраной ВС России. В МИД отмечали, что такой шаг оправдан во избежание предотвращения утечек и хищения радиоактивных материалов."На сегодня сил достаточно для гарантированного отражения любой попытки силового захвата ЗАЭС. Не больше, не меньше – столько, сколько необходимо", - сказал он.ВСУ регулярно обстреливают Энергодар и прилегающую к городу территорию ЗАЭС. Глава МО РФ Сергей Шойгу ранее заявлял, что киевский режим создаёт угрозу ядерной катастрофы, обстреливая станцию.Международное агентство по атомной энергии призывало создать вокруг ЗАЭС зону безопасности.Как рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Владимир Козин, ЗАЭС полностью перешла под контроль России, управление и обслуживание осуществляется российской стороной с октября прошлого года, станция частично деактивирована.Обвинения, которые США и Украина постоянно выдвигают против РФ в названной сфере, преследует несколько целей: обеспечить приток новых видов вооружений для продолжения агрессии ВСУ, добавил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20230527/1046628726.html

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2023

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новости, запорожская аэс, всу, защита