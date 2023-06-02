https://ukraina.ru/20230602/1046862008.html

В МАГАТЭ оценили ситуацию по обеспечению безопасности ЗАЭС

В МАГАТЭ оценили ситуацию по обеспечению безопасности ЗАЭС - 02.06.2023 Украина.ру

В МАГАТЭ оценили ситуацию по обеспечению безопасности ЗАЭС

Ситуация на Запорожской АЭС остаётся неустойчивой и потенциально опасной, заявили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщает РИА Новости 2 июня

2023-06-02T20:21

2023-06-02T20:21

2023-06-02T20:21

новости

запорожская аэс

аэс

рафаэль гросси

магатэ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/17/1046483926_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_de73f15101514cbef07f6fd089c0fa1f.jpg

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предложил Совбезу ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС.По мнению Гросси необходимо не допускать атак по станции или с ее территории, не размещать на станции тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для атаки, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции.Некоторое время назад бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявлял, что действия нынешних властей Киева ставят под угрозу ядерную безопасность на континенте.Политолог Владимир Козин отметил „маниакальное стремление ВСУ многократно обстреливать Запорожскую АЭС с помощью тяжелых видов вооружений.„Конечной целью обстрелов ВСУ является полного выведения ЗАЭС из строя с последующим масштабным радиоактивным заражением местности и удаления оттуда российской национальной гвардии“. - полагает Козин.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Владимира Козина на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20230527/1046628726.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запорожская аэс, аэс, рафаэль гросси, магатэ