В МАГАТЭ оценили ситуацию по обеспечению безопасности ЗАЭС - 02.06.2023 Украина.ру
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В МАГАТЭ оценили ситуацию по обеспечению безопасности ЗАЭС
В МАГАТЭ оценили ситуацию по обеспечению безопасности ЗАЭС - 02.06.2023 Украина.ру
В МАГАТЭ оценили ситуацию по обеспечению безопасности ЗАЭС
Ситуация на Запорожской АЭС остаётся неустойчивой и потенциально опасной, заявили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщает РИА Новости 2 июня
2023-06-02T20:21
2023-06-02T20:21
новости
запорожская аэс
аэс
рафаэль гросси
магатэ
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Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предложил Совбезу ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС.По мнению Гросси необходимо не допускать атак по станции или с ее территории, не размещать на станции тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для атаки, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции.Некоторое время назад бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявлял, что действия нынешних властей Киева ставят под угрозу ядерную безопасность на континенте.Политолог Владимир Козин отметил „маниакальное стремление ВСУ многократно обстреливать Запорожскую АЭС с помощью тяжелых видов вооружений.„Конечной целью обстрелов ВСУ является полного выведения ЗАЭС из строя с последующим масштабным радиоактивным заражением местности и удаления оттуда российской национальной гвардии“. - полагает Козин.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Владимира Козина на сайте Украина.ру
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новости, запорожская аэс, аэс, рафаэль гросси, магатэ
Новости, Запорожская АЭС, АЭС, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ

В МАГАТЭ оценили ситуацию по обеспечению безопасности ЗАЭС

20:21 02.06.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Ситуация на Запорожской АЭС остаётся неустойчивой и потенциально опасной, заявили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщает РИА Новости 2 июня
Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предложил Совбезу ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС.
"Хотя принципы получили широкую поддержку в Совете безопасности ООН, что очень обнадеживает и является важным шагом в продвижении обеспечения ядерной безопасности Запорожской атомной электростанции, общая ситуация на площадке остается крайне неустойчивой и потенциально опасной", - приводятся в релизе агентства слова Гросси.
По мнению Гросси необходимо не допускать атак по станции или с ее территории, не размещать на станции тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для атаки, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции.
Некоторое время назад бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявлял, что действия нынешних властей Киева ставят под угрозу ядерную безопасность на континенте.
Политолог Владимир Козин отметил „маниакальное стремление ВСУ многократно обстреливать Запорожскую АЭС с помощью тяжелых видов вооружений.
„Конечной целью обстрелов ВСУ является полного выведения ЗАЭС из строя с последующим масштабным радиоактивным заражением местности и удаления оттуда российской национальной гвардии“. - полагает Козин.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью Владимира Козина на сайте Украина.ру
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