Раскрыты подробности смерти российского агента и экс-сотрудника ФБР Ханссена - 06.06.2023 Украина.ру
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Раскрыты подробности смерти российского агента и экс-сотрудника ФБР Ханссена
Раскрыты подробности смерти российского агента и экс-сотрудника ФБР Ханссена - 06.06.2023 Украина.ру
Раскрыты подробности смерти российского агента и экс-сотрудника ФБР Ханссена
Смерть экс-сотрудника ФБР и агента советской и российской разведки Роберта Ханссена в американской тюрьме вызвана естественными причинами, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на свои источники
2023-06-06T09:38
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В 2002 году Ханссен был приговорён к 15 пожизненным заключениям. Свой срок он отбывал в федеральной тюрьме с самым строгим режимом в США в штате Колорадо.Директор СВР России Сергей Нарышкин в интервью ранее говорил, что Ханссен внес выдающийся вклад в обеспечение безопасности СССР, а затем России, и поэтому Вашингтон никогда не пойдут на его обмен.Роберт Ханссен родился 18 апреля 1944 года в Чикаго. Агент ФБР, осуждённый за шпионаж в пользу СССР и России и приговорённый к пожизненному заключению.Он сотрудничал с советской и российской разведкой с 1979 года вплоть до своего ареста в 2001 году. В ходе следствия удалось доказать 13 эпизодов шпионажа.
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новости, сша, фбр, свр
Новости, США, ФБР, СВР

Раскрыты подробности смерти российского агента и экс-сотрудника ФБР Ханссена

09:38 06.06.2023
 
© Фото : Википедия ФБР значок
 ФБР значок - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© Фото : Википедия
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Смерть экс-сотрудника ФБР и агента советской и российской разведки Роберта Ханссена в американской тюрьме вызвана естественными причинами, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на свои источники
В 2002 году Ханссен был приговорён к 15 пожизненным заключениям. Свой срок он отбывал в федеральной тюрьме с самым строгим режимом в США в штате Колорадо.
"Он, как считается, умер по естественным причинам", - говорится в публикации, посвященной смерти Ханссена.
Директор СВР России Сергей Нарышкин в интервью ранее говорил, что Ханссен внес выдающийся вклад в обеспечение безопасности СССР, а затем России, и поэтому Вашингтон никогда не пойдут на его обмен.
Роберт Ханссен родился 18 апреля 1944 года в Чикаго. Агент ФБР, осуждённый за шпионаж в пользу СССР и России и приговорённый к пожизненному заключению.
Он сотрудничал с советской и российской разведкой с 1979 года вплоть до своего ареста в 2001 году. В ходе следствия удалось доказать 13 эпизодов шпионажа.
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