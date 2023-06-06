https://ukraina.ru/20230606/1046935647.html

Раскрыты подробности смерти российского агента и экс-сотрудника ФБР Ханссена

Раскрыты подробности смерти российского агента и экс-сотрудника ФБР Ханссена - 06.06.2023 Украина.ру

Раскрыты подробности смерти российского агента и экс-сотрудника ФБР Ханссена

Смерть экс-сотрудника ФБР и агента советской и российской разведки Роберта Ханссена в американской тюрьме вызвана естественными причинами, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на свои источники

2023-06-06T09:38

2023-06-06T09:38

2023-06-06T09:38

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В 2002 году Ханссен был приговорён к 15 пожизненным заключениям. Свой срок он отбывал в федеральной тюрьме с самым строгим режимом в США в штате Колорадо.Директор СВР России Сергей Нарышкин в интервью ранее говорил, что Ханссен внес выдающийся вклад в обеспечение безопасности СССР, а затем России, и поэтому Вашингтон никогда не пойдут на его обмен.Роберт Ханссен родился 18 апреля 1944 года в Чикаго. Агент ФБР, осуждённый за шпионаж в пользу СССР и России и приговорённый к пожизненному заключению.Он сотрудничал с советской и российской разведкой с 1979 года вплоть до своего ареста в 2001 году. В ходе следствия удалось доказать 13 эпизодов шпионажа.

https://ukraina.ru/20230602/1046854222.html

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