Раскрыты подробности смерти российского агента и экс-сотрудника ФБР Ханссена
Смерть экс-сотрудника ФБР и агента советской и российской разведки Роберта Ханссена в американской тюрьме вызвана естественными причинами, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на свои источники
В 2002 году Ханссен был приговорён к 15 пожизненным заключениям. Свой срок он отбывал в федеральной тюрьме с самым строгим режимом в США в штате Колорадо.
"Он, как считается, умер по естественным причинам", - говорится в публикации, посвященной смерти Ханссена.
Директор СВР России Сергей Нарышкин в интервью ранее говорил, что Ханссен внес выдающийся вклад в обеспечение безопасности СССР, а затем России, и поэтому Вашингтон никогда не пойдут на его обмен.
Роберт Ханссен родился 18 апреля 1944 года в Чикаго. Агент ФБР, осуждённый за шпионаж в пользу СССР и России и приговорённый к пожизненному заключению.
Он сотрудничал с советской и российской разведкой с 1979 года вплоть до своего ареста в 2001 году. В ходе следствия удалось доказать 13 эпизодов шпионажа.