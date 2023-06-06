https://ukraina.ru/20230606/1046930117.html

Задача – справедливый мир, где Россия сохраняет себя. Послесловие к форуму "Какая Украина нам нужна?"

Задача – справедливый мир, где Россия сохраняет себя. Послесловие к форуму "Какая Украина нам нужна?" - 06.06.2023 Украина.ру

Задача – справедливый мир, где Россия сохраняет себя. Послесловие к форуму "Какая Украина нам нужна?"

1 июня в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" прошел форсайт-форум "Какая Украина нам нужна", организованный мультимедийным изданием "Украина.ру". Форум в целом, как и отдельные выступления приглашенных спикеров, привлек значительное внимание прессы.

2023-06-06T03:57

2023-06-06T03:57

2023-06-06T03:58

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Выступления ряда спикеров либо обратная связь по участию в форуме были опубликованы на официальных ресурсах и в личных блогах участников:заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева —на официальном сайте Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;Врио Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина — на официальном сайте Главы ДНР;депутата Госдумы из фракции "Единой России", первого заместителя председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина — на официальном сайте;зампреда Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутата Госдумы от Смоленской области Артема Турова — в личном блоге;Главы Харьковской Военно-гражданской администрации Виталия Ганчева — в личном канале;политолога Семена Уралова — в личном блоге.По описанию агентства Sputnik среди главных тем форума: как у Запада получилось создать на исконно русских территориях враждебное России государство; как искоренить в украинцах нацистскую идеологию, навязанную преступным киевским режимом, и получится ли реализовать стратегию собирания русских земель.Обзорные материалы о мероприятии вышли у ряда СМИ.Дмитрий Киселев, генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня", в передаче "Вести недели" отметил, что на форуме прозвучали важные мысли. Например, о том, что будет нашей победой, как мы ее себе представляем.Комментируя выступление философа Александра Дугина о том, что Россия воюет за то, чтобы быть, а Запад — за то, чтобы укрепить свою однополярную модель, Дмитрий Киселев подчеркнул, что мы и не ставим себе задачу полностью уничтожить Запад: "Задача – справедливый мир, где Россия сохраняет себя".Киселев считает, что главное сейчас, что решит исход сражения – военные действия. "На кону не то что много, а просто все", — резюмировал Дмитрий Киселев.Редакция сайта Русский мир отмечает, что на форуме эксперты попытались проанализировать варианты развития событий на Украине и предложить созидательные идеи будущего обустройства страны и её взаимоотношений с Россией. Редакция выделила выступления отдельных спикеров и резюмировала, что, отвечая на вопрос о возможном развитии событий после окончания конфликта на Украине, все эксперты сошлись во мнении, что Запад просто найдёт следующий расходный материал для борьбы с Россией. Это может быть и Прибалтика, и Польша, и Румыния. Поэтому сначала надо победить на Украине. Но внутри страны необходим яркий – прямой и просвещённый – имперский нарратив, тогда всё будет понятно и нам, и Западу."Мы империя, суверенная цивилизация, и вести себя надо соответственно, тогда все логические противоречия будут сняты", – цитирует издание философа Александра Дугин.В личном блоге Денис Пушилин благодарит Украина.ру за поднятую правильную тему:Наибольший резонанс вызвало выступление Константина Затулина.Так, РБК пишет, что депутат Затулин заявил о "потерянном смысле" некоторых целей спецоперации. Издание приводит слова Затулина о том, что некоторые из заявленных целей спецоперации потеряли смысл, в частности, нейтралитет Украины, которого невозможно достичь, если государство продолжит существовать. При этом политик считает, что Украина останется существовать, поскольку "сил для того, чтобы это преодолеть, при той поддержке, которая им оказывается, не хватает".РБК также обращает внимание на объяснение Затулина о том, что у Москвы есть два пути, первый из которых — "путь сводок Министерства обороны", в которых говорится об уничтожении украинских военных. Депутат считает, что это увеличивает сопротивление на поле боя: "Мы же сами себя убиваем, мы же понимаем, да? Раз мы говорим, что это один с нами народ. Значит, нам нужно предложить другой путь <...> умной пропаганды, правильного поведения, лучшего отношения к тем, кто оказался на нашей территории".Лента.ру подчеркивает, что хотя Затулин отметил, что пока Россия "не продемонстрировала таких победных результатов, которых мы хотели бы сами себе поставить в заслугу", при этом он выразил уверенность в необходимости продолжать СВО, поскольку мирное урегулирование станет поражением изначального замысла.По сообщению "Ведомостей" в "Единой России" начали консультации по поводу публичных высказываний Константина Затулина на форуме "Какая Украина нам нужна?". Об этом "Ведомостям" сказали два источника в партии и собеседник, близкий к администрации президента. По словам последнего, пока рано говорить о том, какие именно меры будут приняты.Среди обсуждаемых вариантов действий – лишение Затулина поста первого зампреда комитета Госдумы и исключение из рядов думских единороссов, говорит один из источников.Затулин сказал "Ведомостям", что с ним никто из руководства фракции не связывался по поводу его выступлений на форуме. "За что я могу лишиться поста в комитете или быть исключенным из фракции? Мне ничего руководство фракции не говорило", – заверил он.Еще один источник "Ведомостей" допускает, что все консультации по поводу выступления Затулина могут ограничиться лишь воспитательными мерами: "С Затулиным переговорит руководство фракции, чтобы он впредь высказывался аккуратнее".В своем Telegram-канале Затулин написал, что его слова были выдернуты из контекста: Телеграм-канал "Канал визионера" считает, что самым смелым и отрезвляющим в словах Затулина было признание, что Украина останется:"…эта Украина - останется, что взять Киев, убрать Зеленского №1 или его преемника №2, в условиях такой её поддержки Западом, не получится. И что придется выстраивать какие-то взаимоотношения с этой Украиной. Это тоже очевидный вывод из происходящего, но он яростно отвергается турбопатритами. Вся российская пропаганда и политика продолжает работать на дальнейшее сплочение населения Украины против России. Нежелание признать правду о происходящем лишает возможности адекватно планировать будущее и действовать в настоящем", — пишет админ.Политконсультант Игорь Димитриев: "Затулин - страшный преступник, нарушил правила имеющие практически религиозный характер. Он должен был выйти и произнести ряд заклинаний: "СВО идёт в соответствии с планом. Задачи будут выполнены. Украины не существует". Наверное, это должно было иметь магическое значение, но ренегат Затулин испортил ритуал".Прозападные, зарубежные и украинские СМИ не обошли вниманием выступление Затулина, при этом чаще всего игнорируя форум в целом. Так, узбекское издание Kun.uz выпустило заметку "В России начали признавать, что планы Путина в Украине провалились", которая несмотря на громкий кликбейтный заголовок все же следует логике выступления самого Затулина. Украинские издания вроде "Обозревателя", "Цензора", "Гордона" пошли дальше и расставили свои пропагандистские акценты.

https://ukraina.ru/20230605/1046889507.html

https://ukraina.ru/20230601/1046792803.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

украина, форум, эксклюзив, будущее