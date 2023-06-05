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Диверсанты, пытавшиеся прорваться в Белгородскую область, уничтожены - Минобороны РФ

Диверсанты, пытавшиеся прорваться в Белгородскую область, уничтожены - Минобороны РФ - 05.06.2023 Украина.ру

Диверсанты, пытавшиеся прорваться в Белгородскую область, уничтожены - Минобороны РФ

ВС России и Пограничная служба ФСБ сорвали попытку двух ДРГ проникнуть в Белгородскую область 4 июня, сообщает в понедельник Минобороны РФ

2023-06-05T14:13

2023-06-05T14:13

2023-06-05T14:36

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По данным оборонного ведомства, около 13:00 при поддержке артеллерии, украинские военные попытались форсировать реку Северский Донец и высадиться на окраине села Новая Таволжанка.В результате боя, российскими военными ликвидировано свыше 10 украинских военослужащих, две лодки и один бронеавтомобиль. Кроме того, было подавлено пять украинских минометных взводов. Военные РФ вывели из строя РСЗО "Град" в районе города Волчанск Харьковской области, а также две польские САУ Krab, которые наносили удары по российской территории, добавили в военном ведомстве. Напомним, Белгородская область с начала СВО регулярно подвергается обстрелам со стороны Киева. На всей территории региона с 11 апреля 2022-го действует высокий уровень террористической опасности.Из-за частых обстрелов в 15 населенных пунктах области введен режим ЧС. Белгородская область граничит с Харьковской и Сумской областями Украины.22 мая на территорию Белгородской области проникла ДРГ с территории Украины. В области вводили режим КТО. На следующий день Минобороны сообщило о разгроме диверсантов. По данным ведомства, ДРГ потеряла 70 человек.При эвакуации населения один человек погиб, пожилая женщина умерла от сердечной недостаточности, ещё 13 жителей пострадали.28 мая губернатор Белгородской области сообщил об обстреле нескольких населенных пунктов Шебекинского городского округа, пострадавших не было.В интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время второй чеченской войны Геннадий Алёхин рассказал, что для предотвращения атак ДРГ в Белгородской области должны взаимодействовать несколько силовых структур: пограничники, Росгвардия и Минобороны.Киевские власти устраивают диверсии, чтобы российское командование стянуло с Донбасского направления войска Минобороны и прикрыло большой участок границы между Харьковской и Белгородской областями, добавил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20230524/1046518230.html

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