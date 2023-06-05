ВСУ в ближайшее время усилят свои атаки на позиции Вооружённых сил России – СМИ - 05.06.2023 Украина.ру
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ВСУ в ближайшее время усилят свои атаки на позиции Вооружённых сил России – СМИ
ВСУ в ближайшее время усилят свои атаки на позиции Вооружённых сил России – СМИ - 05.06.2023 Украина.ру
ВСУ в ближайшее время усилят свои атаки на позиции Вооружённых сил России – СМИ
ВСУ больше не могут откладывать своё контрнаступление, поэтому в ближайшее время от них стоит ожидать усиления атак на позиции Вооружённых сил России и ввода в бой основных резервов, так как ставки высоки и им нечего терять, считают авторы телеграм-канала "Рамзай"
2023-06-05T13:29
2023-06-05T13:29
новости
украина
всу
контрнаступление
спецоперация
вс рф
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Об этом они написали 5 июня со ссылкой на неназванных источников.Глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов ранее написал в своём телеграм-канале, что утром ВСУ предприняли попытку прорвать оборону Вооружённых сил России на Запорожском направлении.До этого он писал, что противник числом больших потерь в личном составе и военной технике смог вклиниться в оборону ВС РФ на глубину до 400 метров, но не удержался там, вследствие чего силами российских военных и ударами Воздушно-космических сил России был отброшен обратно с занятых позиций.В штурме участвовали не только регулярные войска ВСУ, а и польские наёмники, отметил Рогов.В Минобороны России подтвердили, что противник не добился поставленной задачи и не имел успеха в ходе этой атаки.Уничтожено более 250 солдат, 16 танков, три боевые машины пехоты и 21 боевая бронированная машина, отметили в ведомстве.Вооружённые силы Украины провели разведку боем, но так и не нашли слабых мест в обороне ВС РФ, поэтому теперь они переходят к лобовым атакам, которые требуют участия значительного количества личного состава и военной техники, поэтому стратегического успеха у контрнаступления украинских войск не будет, считают авторы материала.Ранее командование ВСУ обратилось к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой попросить у западных кураторов ещё 21 день на подготовку, но в США ответили, что украинские войска должны продолжать контрнаступление, ведь им от Украины нужно лишь одно: военное поражение России, подчеркнули в телеграм-канале "Рамзай" со ссылкой на неназванного источника.По мнению авторов канала, если контрнаступление ВСУ окажется неудачным, то это изменит ход событий в рамках спецоперации России на Украине.
https://ukraina.ru/20230605/1046892740.html
https://ukraina.ru/20230604/1046874993.html
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новости, украина, всу, контрнаступление, спецоперация, вс рф
Новости, Украина, ВСУ, контрнаступление, Спецоперация, ВС РФ

ВСУ в ближайшее время усилят свои атаки на позиции Вооружённых сил России – СМИ

13:29 05.06.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУвоеннослужащие ВСУ
военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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ВСУ больше не могут откладывать своё контрнаступление, поэтому в ближайшее время от них стоит ожидать усиления атак на позиции Вооружённых сил России и ввода в бой основных резервов, так как ставки высоки и им нечего терять, считают авторы телеграм-канала "Рамзай"
Об этом они написали 5 июня со ссылкой на неназванных источников.
Глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов ранее написал в своём телеграм-канале, что утром ВСУ предприняли попытку прорвать оборону Вооружённых сил России на Запорожском направлении.
До этого он писал, что противник числом больших потерь в личном составе и военной технике смог вклиниться в оборону ВС РФ на глубину до 400 метров, но не удержался там, вследствие чего силами российских военных и ударами Воздушно-космических сил России был отброшен обратно с занятых позиций.
В штурме участвовали не только регулярные войска ВСУ, а и польские наёмники, отметил Рогов.
В Минобороны России подтвердили, что противник не добился поставленной задачи и не имел успеха в ходе этой атаки.
Уничтожено более 250 солдат, 16 танков, три боевые машины пехоты и 21 боевая бронированная машина, отметили в ведомстве.
украинские артиллеристы - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
09:40
Наступление на юге, беспилотники под Калугой. Главное на Украине на утро 5 июняМинобороны РФ сообщило о срыве украинского наступления под Донецком и Запорожьем. Под Калугой упали два украинских беспилотника

"Поступающая из разных источников информация позволяет сделать вывод, что украинское командование больше не может тянуть с наступлением и переходит от осторожного прощупывания фронта к попыткам его прорвать", – написали в телеграм-канале "Рамзай".

Вооружённые силы Украины провели разведку боем, но так и не нашли слабых мест в обороне ВС РФ, поэтому теперь они переходят к лобовым атакам, которые требуют участия значительного количества личного состава и военной техники, поэтому стратегического успеха у контрнаступления украинских войск не будет, считают авторы материала.
Ранее командование ВСУ обратилось к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой попросить у западных кураторов ещё 21 день на подготовку, но в США ответили, что украинские войска должны продолжать контрнаступление, ведь им от Украины нужно лишь одно: военное поражение России, подчеркнули в телеграм-канале "Рамзай" со ссылкой на неназванного источника.
По мнению авторов канала, если контрнаступление ВСУ окажется неудачным, то это изменит ход событий в рамках спецоперации России на Украине.
украинские артиллеристы - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
Вчера, 09:55
Новости мобилизации, мощность наступления. Главное на Украине на утро 4 июняВоенкомы на Украине применяют всё новые способы мобилизации. Бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что украинское наступление будет очень мощным
 
НовостиУкраинаВСУконтрнаступлениеСпецоперацияВС РФ
 
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