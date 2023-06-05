https://ukraina.ru/20230605/1046900424.html

Платон Беседин: Зеленский переснимает последний сезон "Слуги народа": декорация – Украина, жанр – слэшер

Платон Беседин: Зеленский переснимает последний сезон "Слуги народа": декорация – Украина, жанр – слэшер - 05.06.2023 Украина.ру

Платон Беседин: Зеленский переснимает последний сезон "Слуги народа": декорация – Украина, жанр – слэшер

Торжество постмодернизма на Украине – это когда команда телепродюсеров снимает гениальный сериал, а потом в нем начинает жить вся страна Украина.ру, 05.06.2023

2023-06-05T13:00

2023-06-05T13:00

2023-06-05T13:12

культура

интервью

платон беседин

владимир зеленский

украина

слуга народа

сериал

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/03/1045874643_79:61:817:476_1920x0_80_0_0_9d3da98c676d21e80f1f7cf082c9189e.jpg

Торжество постмодернизма на Украине – это когда команда телепродюсеров снимает гениальный сериал, а потом в нем начинает жить вся странаОб этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, публицист, автор Telegram-канала Платон Беседин.– Платон, среди других тем мы с вами договорились обсудить феномен сериала "Слуга народа". Его многие называют, и не без оснований, предвыборной компанией Владимира Зеленского, и мне тоже кажется, что, с одной стороны – это очень хороший юмористический сериал, а с другой - гениальная, беспрецедентная предвыборная кампания, подобной в истории никогда не было.Кому и как пришла такая гениальная идея в голову? И не только сам сериал, а в целом проект – "Квартал 95". Если внимательно послушать их финальные песни за последние 10-12 лет, они едва ли ни в конце каждой программы шутили о том, что он будет президентом. И подразумевали, конечно, кинообраз, Голобородько.– Как говорил Оскар Уайльд: "Жизнь только подражает искусству".Есть гениальный фильм о постмодернисткой сущности власти: "Плутовство, или Хвост виляет собакой" (режиссер – Барри Левинсон): "А давайте устроим войну в Албании? – А почему в Албании? – А почему нет, что они нам сделали хорошего"?Это мы огромные пласты поднимаем, почему-то про них никто не говорит.О чем нам говорит этот фильм? Это медиаменеджер пишет историю целой страны, то есть, он придумывает некую войну, чтобы помочь президенту. Представляете, что происходит?А давайте зададимся вопросом: кто сейчас находится у власти в Украине? Мы не говорим о реальных властителях дум, мы говорим именно о видимой власти.– Команда телепродюсеров. Хороших, толковых телепродюсеров.– Очень хороших, толковейших, я бы сказал. Понимаете, это и есть торжество постмодерна – страна управляется медиаменеджерами, которые еще вчера отвечали за создание того, что мы называли контентом. Поэтому они и делают страну, которая сейчас существует, по правилам шоу.Мы над этим в России, почему-то, смеемся. Так давайте задумаемся: а не получилось ли так в определенный момент, что вся наша цивилизация, наше общество, и живет по законам шоу?Оно живет по законам постмодерна, потому и назначили на Украине тех людей, которые сейчас у власти – чтобы они делали шоу по принципу "важнее казаться, чем быть".Мы этого в России почему-то очень часто не понимаем. Мы не понимаем, мы живем какими-то старыми стандартами, мы почему-то думаем, что это не всерьез. А кто сказал, что всерьез, а что не всерьез? Мы живем в мире постправды.Я вам один пример приведу, очень грубо скажу, но это некая максима: для многих людей сегодня правда это то, что написано в "Википедии", и проверять эту правду они не полезут, а написать там можно все, что угодно.Есть такой журналист немецкий [Клаас] Релоциус, он получат огромное количество наград, сотрудничал с ведущими немецкими и европейскими СМИ. Человек писал расследования из Сирии и других мест, а потом вдруг оказалось, что это все придумал!Мы живем в мире вранья, мы живем в мире фальши, когда нейросеть генерирует информационные поводы, картинки, и т.д.Поэтому эти медиаменеджеры, которые стоят у власти на Украине, и они создают эту альтернативную реальность. И то, что они пришли через "Слугу народа", вы абсолютно правильно сказали, это определенный символ, и смеемся мы над этим напрасно.– Кто-нибудь, по-прежнему, смеется?– Кто-то смеется. Я абсолютно не согласен с тем, что это все было целенаправленно. Есть такая тактика в маркетинге и политическом пиаре, когда запускается много или несколько жеребчиков, бегунов. Запускаются лошадки – и пусть бегут. Какая-нибудь прибежит.Когда я жил в Киеве, я пересекался с Зеленским на разных корпоративных мероприятиях: друзьями или товарищами мы, конечно, не были, но виделись.Это был приблизительно 2009-2010 год, и, мне кажется, никто тогда еще не видел в нем президента. Но когда метареальность, виртуальная ирреальность, матрица, стала на Украине вытеснять реальность – она стала вытеснять сознание людей, прежде всего.Знаете, сейчас снимаются такие фильмы, пишутся литературные произведения, где побеждает альтернативная реальность. Например: история о Гражданской войне, а победили не красные, а белые. И фантазия о том, как бы мы сейчас жили. Я вам как психолог говорю: у многих людей на Украине сейчас – именно так, победила альтернативная реальность.И вот когда она победила, именно в этот момент, я думаю, решили готовить Зеленского на президентство. Это определенного рода деконструкция реальности, конечно.– На чем они сыграли, готовя Зеленского?- Ведь смотрите, когда [Петр] Порошенко пришел к власти, все говорили "да он ведь старый, из старых лиц", он был в команде [Леонида] Кучмы, в команде [Виктора] Януковича, еще где-то работал. Это – не "мальчик с улицы".И вот, чтобы деконструировать, было принято решение, что идет не Порошенко, а Зеленский. Это была одна из "скаковых лошадок", и я не уверен, что ставка была сделана изначально именно на него.Вы говорите, об этом шутили в "Квартале"? Все правильно, это была заготовка. Мы же понимаем, что над проектом "Украина" работают не дураки, и им нужен был эффективный результат. Нельзя ставить на одного коня, а если он сдохнет? Поэтому я все-таки настаиваю, что Зеленский был одним из кандидатов, но его, конечно, готовили."95-й квартал" – шоу, которое играло колоссальную роль, и там не только шутили над президентством Зеленского, там разрушали мифы и разрушали неприкосновенность власти, а заодно репутацию всех действующих политиков.Один копировал Януковича, [Александр Пикалов], второй копировал [Виктора] Ющенко, Лена Кравец копировала постоянно Юлю Тимошенко. Они потом уничтожали Пороха, [Арсения] Яценюка, а из [Владимира] Кличко, которого играл Евгений Кошевой, они вообще идиота сделали.Это была совершенная политическая гаубица, которая с одной стороны уничтожала весь действующий политикум, все действующие политические элиты, и в то же время говорила: "этот плохой, этот плохой, а вот смотрите, какой парень хороший в сторонке стоит, из Кривого Рога"!Это была долгоиграющая пластинка, longplay. А потом вишенкой на торте стал сериал "Слуга народа". Но тут возникает вилка: я не уверен, что "Слуга народа" делался на 100% как предвыборная кампания.Я тоже раньше так думал, но пообщавшись, поанализировав, я подумал, что они придумывали эту идею задолго до всего этого, это держалось в уме, но это не было окончательно оформлено.– А в результате, актерским достижениям Зеленского, мне кажется, позавидует не только Рональд Рейган, но и любой актер в мире.– Конечно! Мы говорим с вами про цивилизацию постмодерна. Давайте посмотрим, ведь во многих странах – те же комики… Зеленский не был первым в этом ряду. Мы сейчас вспоминаем Рейгана, но можем взять и более свежие примеры.Тот же Борис Джонсон – он же был на телеке, у него была кличка "Клоун Божо", бывший президент Гватемалы Джимми Моралес – он тоже актер. В Словении премьер-министр [Марьян Шарец] вообще комик был, актер комического жанра.Зеленский действительно получается самым успешным актером в истории, вот вам и постмодерн.Я не смотрю обычно сериалы, за исключением классики вроде "Твин Пикса" (режиссер – Дэвид Линч), но "Слугу народа" я посмотрел, и смотрел его не отрываясь. Это сделано очень классно. И с точки зрения шоу, и с точки зрения картинки, и смыслов, идеологии. Это абсолютно манипулятивное, классно сделанное пропагандистское кино.За кого пошли голосовать люди?– За киноперсонажа.– Да. Они ставят галочку, крестик напротив фамилии "Зеленский", но голос внутри у них подсознательно говорит: "ты ставишь галочку за Голобородько".Вот и есть чистой воды постмодернизм. Я в свое время выявил знаковую формулу, что Украина – это черный вигвам России.Я вспомнил сериал "Твин Пикс" – там было понятие "черный вигвам", некая оборотная сторона. Украина – это "черный вигвам России". Этот прорыв Зеленского во власть – это такая вершина всей постмодернистской идеологии, когда актер, снявшийся в сериале, вместе с командой медиаменеджеров приходит к власти.– Если помните, "Слуга народа" заканчивается трагично: Голобородбко отстраняют от власти, Украина распадается на много частей, полная разруха, практически междоусобная война. Каждую из отвалившихся областей называют в юмористическом ключе: "Шведска волость", "Захидна Джорджия", "Галицкое королевство"…И он пытается что-то сделать, у него ничего не получается, и самый финал в том, что на львовской шахте происходит какой-то обвал породы, трагедия, и донецкие шахтеры приезжают помогать, это как символ того, что "все равно страна едина". Но страну так и не собирают, и междоусобицу не заканчивают, это просто один светлый эпизодик.- Я понял. Там речь идет о будущем. Я посмотрел первый сезон, мне он показался совершенно замечательным. Второй сезон мне не понравился, он намного слабее и глупее, а третий я не смотрел.Получается, что эта медиакоманда, при поддержке продюсеров, делает фильм, где Украина – это фильм. Вопрос только какой: это фильм ужасов, боевик, мелодрама или это вообще хоррор, мы же не знаем, что это такое.Получается, эти продюсеры и режиссеры написали сценарий, начали съемки, но им мало съемочной площадки, поэтому они в качестве съемочной площадки они используют целую страну.– Звучит как научная фантастика, что-то из [Александра] Беляева…– А так и есть. Что такое научная фантастика? Я, когда в 1999 году посмотрел "Матрицу" [братьев Вачевски] на видеокассете, я думал, что это вообще… Я тогда трубку боялся брать, мне казалось, что мир перевернулся.А сейчас, когда я пошел смотреть четвертую "Матрицу", последнюю, меня ничего не удивило, знаете почему? Потому что мы и живем в матрице. Причем добровольно! Поэтому научная фантастика — это не фантастика, это просто отсроченная реальность.Это что-то совершенно дикое: они используют страну в качестве декорации, и заливают ее кровью. Кто-то говорит: ну они же остановятся потому что много крови.Нет! Чем в кино больше льется крови – тем фильм успешнее. К сожалению, это факт. Я сейчас цинично говорю, но цинизм – это религия, как в одном фильме говорили, что это религия современного общества. Это, по-моему, в "Треугольнике печали" (режиссер – Рубен Эстлунд) этот тезис про цинизм в начале был.Теперь, получается, их задача переснять это кино.– Переснять последний сезон так, чтобы он закончился не трагедией, а победой?– Да, победой. И вот это любопытный вопрос, почему они в принципе сделали такой третий сезон?– Так Зеленский даже шутил на эту тему. В день его инаугурации он вышел на сцену со своей командой и пошутил: "Мы сейчас снимаем четвертый финальный сезон".– Вот мы с вами свели все концы воедино. Они сделали это кино. Жизнь только подражает искусству, но в то же время жизнь — это как "Шоу Трумэна", шоу Зеленского.И вот они снимают четвертый сезон. В качестве декораций вся Украина. Больше крови, они уже снимают не юмористический фильм, а кровавый слэшер, с элементами военного эпоса и боевика. Вот они снимают. Чем это кончится? Мне кажется, что они переснимают третий сезон, хотят сделать другую концовку. Вот и все.– Как у Милорада Павича – разные варианты финала?- Ну, я смотрю, мы с вами нашли друг друга! Да, история с двумя вариантами. Это, по-моему, "Ящик для письменных принадлежностей"? Да, там у него роман с двумя финалами.Если мы используем терминологию [Хорхе Луиса] Борхеса, о расходящихся тропах – мы можем это вспомнить. Это такая история, которую они пытаются переписать.Ужас, что при всем кровавом мороке происходящего – это просто чудовищно. Для россиян то все не так, а мы с вами там жили, там наши близкие, друзья, знакомые. Конечно, происходящее совершенно чудовищно, оно у меня в голове не укладывается.Но при всем этом, в этом есть абсолютно постмодернистское шоу, элемент, когда на это смотришь и думаешь – блин, вот она эта виртуальная реальность. Реальность экрана воплощается в жизнь. И ты думаешь, это как вообще, как такое может происходить?Когда я в 2009 году влез на сцену, чтобы набить морду Зеленскому, выпивший был, у меня был такой эпизод в жизни, думал ли я, что через несколько лет этот человек возглавит эту страну, и будет снимать свое кино? Конечно, не думал вообще. И конечно, это совершенно жуткое воплощение альтернативной реальности.Могло это произойти только на Украине, потому что при всем своем колоссальном потенциале, деконструкция шла вовсю.Я вспоминаю, что Украина свободная была. Действительно, там было много свободы, но эта свобода во многом и породила пространство вариантов.

https://ukraina.ru/20230503/1045885319.html

https://ukraina.ru/20230601/1046796115.html

https://ukraina.ru/20220819/1037871219.html

https://ukraina.ru/20230603/1046832742.html

https://ukraina.ru/20230520/1046350203.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Мария Нестерова

Мария Нестерова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Нестерова

интервью, платон беседин, владимир зеленский, украина, слуга народа, сериал