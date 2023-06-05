Еврокомиссия продлила запрет на ввоз украинского зерна в пять стран - СМИ - 05.06.2023 Украина.ру
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Еврокомиссия продлила запрет на ввоз украинского зерна в пять стран - СМИ
Еврокомиссия продлила запрет на ввоз украинского зерна в пять стран - СМИ - 05.06.2023 Украина.ру
Еврокомиссия продлила запрет на ввоз украинского зерна в пять стран - СМИ
Европейская комиссия (ЕК) продлила запрет на ввоз украинского зерна в приграничные страны до середины сентября. Об этом 5 июня сообщило польское агентство РАР, ссылаясь на источники в Брюсселе
2023-06-05T12:46
2023-06-05T12:46
новости
зерно
зерновая сделка
россия
украина
запрет
еврокомиссия
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2 мая ЕК запретила экспорт украинского зерна в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Отмечалось, что украинские пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник могут по-прежнему выпускаться в свободное обращение во всех государствах – членах Евросоюза, кроме пяти указанных стран.Ранее Россия сообщила в Совместный координационный центр (СКЦ) о ее решении ограничить регистрацию судов в порт Южный, пока не будет выполнена российская часть сделки - разблокировка экспорта аммиака из РФ.На Украине предложили попросту исключить Москву из зерновой сделки. Продолжать экспорт Киев намерен на основе страховых гарантий Киева. Для этого уже даже выделен специальный фонд в размере около $547 млн. А продовольствие, тем временем, продолжают получать страны Европы, а не беднейшие государства Африки.В интервью изданию Украина.ру медиаэксперт и политолог Виталий Третьяков рассказал, что вывозимое из украинских портов зерно по большей части принадлежит западным компаниям, которые давно приобрели сельхозугодья на территории Украины.Эту версию подтверждает то, что большая часть зерна идет не в голодающие, а в западноевропейские страны, добавил политолог.Полный текст интервью можно прочитать на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20230529/1046676347.html
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новости, зерно, зерновая сделка, россия, украина, запрет, еврокомиссия
Новости, зерно, зерновая сделка, Россия, Украина, запрет, Еврокомиссия

Еврокомиссия продлила запрет на ввоз украинского зерна в пять стран - СМИ

12:46 05.06.2023
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПроизводство риса в Краснодарском крае, зерно
Производство риса в Краснодарском крае, зерно - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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Европейская комиссия (ЕК) продлила запрет на ввоз украинского зерна в приграничные страны до середины сентября. Об этом 5 июня сообщило польское агентство РАР, ссылаясь на источники в Брюсселе
"Еврокомиссия продлила до середины сентября запрет ЕС на импорт с Украины пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника. Он вступил в силу 2 мая и заменил односторонние решения о запрете импорта, введенные странами, граничащими с Украиной, включая Польшу", — говорится в публикации.
2 мая ЕК запретила экспорт украинского зерна в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Отмечалось, что украинские пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник могут по-прежнему выпускаться в свободное обращение во всех государствах – членах Евросоюза, кроме пяти указанных стран.
Ранее Россия сообщила в Совместный координационный центр (СКЦ) о ее решении ограничить регистрацию судов в порт Южный, пока не будет выполнена российская часть сделки - разблокировка экспорта аммиака из РФ.
На Украине предложили попросту исключить Москву из зерновой сделки. Продолжать экспорт Киев намерен на основе страховых гарантий Киева. Для этого уже даже выделен специальный фонд в размере около $547 млн. А продовольствие, тем временем, продолжают получать страны Европы, а не беднейшие государства Африки.
В интервью изданию Украина.ру медиаэксперт и политолог Виталий Третьяков рассказал, что вывозимое из украинских портов зерно по большей части принадлежит западным компаниям, которые давно приобрели сельхозугодья на территории Украины.
Эту версию подтверждает то, что большая часть зерна идет не в голодающие, а в западноевропейские страны, добавил политолог.
Полный текст интервью можно прочитать на сайте Украина.ру.
Уборка зерновых в Донецкой и Луганской областях - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
29 мая, 15:58
Лавров заявил о бессмысленности продления зерновой сделки без учета требований РФЧерноморская инициатива работать не будет, если с российским сельхозэкспортом все будет происходить так, как происходит сейчас, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, приводит его слова РИА Новости 29 мая
 
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