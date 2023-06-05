Колония на обломках Украины: как прекратить НАТОвскую оккупацию и спасти заложников Зе - Василец. Видео - 05.06.2023 Украина.ру
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Колония на обломках Украины: как прекратить НАТОвскую оккупацию и спасти заложников Зе - Василец. Видео
Колония на обломках Украины: как прекратить НАТОвскую оккупацию и спасти заложников Зе - Василец. Видео - 05.06.2023 Украина.ру
Колония на обломках Украины: как прекратить НАТОвскую оккупацию и спасти заложников Зе - Василец. Видео
Глава политической партии "Держава" Дмитрий Василец рассказал о "мирном плане", который предлагает Зеленский и реальном мирном плане по Украине, выгоде военного Украина.ру, 05.06.2023
2023-06-05T11:44
2023-06-05T11:44
василец и тимонин
видео
россия
украина
сво
всу
мир
оккупация
заложники
репрессии
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Глава политической партии "Держава" Дмитрий Василец рассказал о "мирном плане", который предлагает Зеленский и реальном мирном плане по Украине, выгоде военного положения для украинского режима, оккупации НАТО, репрессиях и гражданских заложниках президента Украины: 0:35 – Мирный план Зеленского; 5:38 – На кого рассчитаны отмазки Украины? 9:11 – Выгода военного положения для президента Украины; 12:28 – Хватит ли Украине людей на десятилетие боевых действий? 15:26 – Репрессии и обмены гражданских;
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василец и тимонин, видео, россия, украина, сво, всу, мир, оккупация, заложники, репрессии, обмен, мобилизация, нато, видео
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Колония на обломках Украины: как прекратить НАТОвскую оккупацию и спасти заложников Зе - Василец. Видео

11:44 05.06.2023
 
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Глава политической партии "Держава" Дмитрий Василец рассказал о "мирном плане", который предлагает Зеленский и реальном мирном плане по Украине, выгоде военного положения для украинского режима, оккупации НАТО, репрессиях и гражданских заложниках президента Украины:
0:35 – Мирный план Зеленского;
5:38 – На кого рассчитаны отмазки Украины?
9:11 – Выгода военного положения для президента Украины;
12:28 – Хватит ли Украине людей на десятилетие боевых действий?
15:26 – Репрессии и обмены гражданских;
 
Василец и ТимонинВидеоРоссияУкраинаСВОВСУмироккупациязаложникирепрессииобменмобилизацияНАТО
 
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