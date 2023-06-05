https://ukraina.ru/20230605/1046898242.html
Колония на обломках Украины: как прекратить НАТОвскую оккупацию и спасти заложников Зе - Василец. Видео
Колония на обломках Украины: как прекратить НАТОвскую оккупацию и спасти заложников Зе - Василец. Видео - 05.06.2023 Украина.ру
Колония на обломках Украины: как прекратить НАТОвскую оккупацию и спасти заложников Зе - Василец. Видео
Глава политической партии "Держава" Дмитрий Василец рассказал о "мирном плане", который предлагает Зеленский и реальном мирном плане по Украине, выгоде военного Украина.ру, 05.06.2023
2023-06-05T11:44
2023-06-05T11:44
2023-06-05T11:44
василец и тимонин
видео
россия
украина
сво
всу
мир
оккупация
заложники
репрессии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/05/1046896087_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_58a67ff84fc5e2c3ceb8784f168750fb.jpg
Глава политической партии "Держава" Дмитрий Василец рассказал о "мирном плане", который предлагает Зеленский и реальном мирном плане по Украине, выгоде военного положения для украинского режима, оккупации НАТО, репрессиях и гражданских заложниках президента Украины: 0:35 – Мирный план Зеленского; 5:38 – На кого рассчитаны отмазки Украины? 9:11 – Выгода военного положения для президента Украины; 12:28 – Хватит ли Украине людей на десятилетие боевых действий? 15:26 – Репрессии и обмены гражданских;
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/05/1046896087_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0249156685e9ff3d2596ade1efe26094.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
василец и тимонин, видео, россия, украина, сво, всу, мир, оккупация, заложники, репрессии, обмен, мобилизация, нато, видео
Василец и Тимонин, Видео, Россия, Украина, СВО, ВСУ, мир, оккупация, заложники, репрессии, обмен, мобилизация, НАТО
Колония на обломках Украины: как прекратить НАТОвскую оккупацию и спасти заложников Зе - Василец. Видео
Глава политической партии "Держава" Дмитрий Василец рассказал о "мирном плане", который предлагает Зеленский и реальном мирном плане по Украине, выгоде военного положения для украинского режима, оккупации НАТО, репрессиях и гражданских заложниках президента Украины:
0:35 – Мирный план Зеленского;
5:38 – На кого рассчитаны отмазки Украины?
9:11 – Выгода военного положения для президента Украины;
12:28 – Хватит ли Украине людей на десятилетие боевых действий?
15:26 – Репрессии и обмены гражданских;