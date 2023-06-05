https://ukraina.ru/20230605/1046898242.html

Колония на обломках Украины: как прекратить НАТОвскую оккупацию и спасти заложников Зе - Василец. Видео

Колония на обломках Украины: как прекратить НАТОвскую оккупацию и спасти заложников Зе - Василец. Видео - 05.06.2023 Украина.ру

Колония на обломках Украины: как прекратить НАТОвскую оккупацию и спасти заложников Зе - Василец. Видео

Глава политической партии "Держава" Дмитрий Василец рассказал о "мирном плане", который предлагает Зеленский и реальном мирном плане по Украине, выгоде военного Украина.ру, 05.06.2023

2023-06-05T11:44

2023-06-05T11:44

2023-06-05T11:44

василец и тимонин

видео

россия

украина

сво

всу

мир

оккупация

заложники

репрессии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/05/1046896087_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_58a67ff84fc5e2c3ceb8784f168750fb.jpg

Глава политической партии "Держава" Дмитрий Василец рассказал о "мирном плане", который предлагает Зеленский и реальном мирном плане по Украине, выгоде военного положения для украинского режима, оккупации НАТО, репрессиях и гражданских заложниках президента Украины: 0:35 – Мирный план Зеленского; 5:38 – На кого рассчитаны отмазки Украины? 9:11 – Выгода военного положения для президента Украины; 12:28 – Хватит ли Украине людей на десятилетие боевых действий? 15:26 – Репрессии и обмены гражданских;

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

василец и тимонин, видео, россия, украина, сво, всу, мир, оккупация, заложники, репрессии, обмен, мобилизация, нато, видео