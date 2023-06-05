https://ukraina.ru/20230605/1046894580.html

Очередной налёт БПЛА на Крым и саморазоблачение украинских террористов

Очередной налёт БПЛА на Крым и саморазоблачение украинских террористов - 05.06.2023 Украина.ру

Очередной налёт БПЛА на Крым и саморазоблачение украинских террористов

Как сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов, в ночь на 4 июня был проведён налёт украинских БПЛА на железнодорожный узел Джанкоя. Пять аппаратов типа "Мугин-5" были сбиты средствами ПВО, четыре — посажены средствами РЭБ

2023-06-05T14:09

2023-06-05T14:09

2023-06-05T15:26

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терроризм

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Китайский коммерческий БПЛА самолётного типа Mugin-5 — довольно крупная машина с размахом крыльев 5 метров. Он может лететь со скоростью 120 км/ч (максимальная — 150) до семи часов. Т. е. предельная дальность полёта у него — свыше 800 км (правда, при полёте на такие расстояния дрон неуправляем). Корпус аппарата карбоновый, потому это трудная цель для средств ПВО.Полезная нагрузка — 25 кг. Для сравнения: в 152-мм артиллерийском снаряде — 5–7 кг взрывчатки. Так что нет ничего удивительного в том, что, когда в частном дворе обнаружили неразорвавшийся БПЛА, перед его разминированием пришлось эвакуировать 50 человек.Стоимость такого аппарата — $ 10–15 тыс. Mugin Limited осудила использование её аппаратов в военных целях и не отгружает продукцию в Россию и на Украину, но продукция компании доступна на китайских торговых площадках вроде Alibaba («it's just business»).Налёт 4 июня проходил по стандартной схеме. Как пишет телеграм-канал «Рыбарь», ВСУ проводят пуск двух или трёх групп от семи до двенадцати БПЛА. За обычными налётами следуют более массированные — до 20–25 штук. В таком случае поддержку им оказывают разведывательные самолёты RQ-4B или RC-135W из юго-западной части Чёрного моря.Впрочем, это всё будни войны, где идёт постоянное соревнование «снаряда» и «брони», средств разведки и управления.Любопытной была реакция украинских СМИ, а именно сообщение агентства УНИАН, которое процитировало слова спикера оперативного командования «Юг» Натальи Гуменюк в ходе телемарафона: «Сезон продолжается. Крым должен чувствовать, что он Украина. Все, что мы посеяли, то мы и соберём».Тут следует учитывать, что официальные украинские спикеры традиционно отрицают всё, в том числе вещи очевидные. Как правило, в ответ на просьбу прокомментировать удары ВСУ по территории России следует слабоумное хихиканье в духе: «Ой, а что случилось» — с усиленным подмигиванием, которое должно показать, что они-то как раз знают, что случилось и это они, они! Даже если они почему-то к случившемуся не имеют ровно никакого отношения (так, к сожалению, тоже бывает).Но в данном случае Гуменюк пошла дальше и случился, как говорит молодежь, «факап». Она не только признала, что налёт на «украинский Джанкой» — дело рук ВСУ (это и так очевидно), но случайно сделала ещё два заявления.Во-первых, она признала, что удары носят террористический характер с целью напугать, а по возможности убить крымчан.Кстати, в редакции телемарафона сообразили, что происходит что-то незапланированное, и снабдили диалог подстрочником: «Мы держим под огневым контролем логистические пути врага на юге». На кого тут расчёт, не знаем, потому что Гуменюк ничего подобного не говорила, да и говорить о каком-то контроле в случае со спорадическими налётами БПЛА вряд ли уместно (кстати, Гуменюк не утверждала, что удалось поразить хоть какие-то цели).Во-вторых, она прямым текстом сказала, что жить на Украине — значит подвергаться бомбёжкам со стороны ВСУ.Украинская пропаганда с 2014 года твердит, что «они сами себя» — одесситы сами себя сожгли, у луганчан сам по себе взорвался кондиционер, УНИАН сейчас пишет, что российская артиллерия обстреливает города «Белгородской народной республики» (на кого этот бред рассчитан, мы понимать отказываемся). И тут вдруг выходит такая Гуменюк, радостно рапортует: Россия тут ни при чём, это всё мы.Вообще же мы полагаем, что Гуменюк совершенно случайно сказала правду. После того как будет подписано соглашение о прекращении огня, ВСУ не прекратят террор ни против населения России (сваливая всё на фейковые структуры вроде тех, которые сейчас атакуют Белгородскую область), ни против населения Украины (заявляя, что это теракты и нарушения режима прекращения огня со стороны России). Украинское государство действительно выродилось в террористическую организацию.

https://ukraina.ru/20230530/1046715058.html

https://ukraina.ru/20230404/1045003343.html

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эксклюзив, украина, россия, спецоперация, война, бпла, террор, терроризм