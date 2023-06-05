https://ukraina.ru/20230605/1046889398.html

За Сталинград и Украину: немецкому полицейскому грозит статья за разжигание ненависти

За Сталинград и Украину: немецкому полицейскому грозит статья за разжигание ненависти - 05.06.2023 Украина.ру

За Сталинград и Украину: немецкому полицейскому грозит статья за разжигание ненависти

Сотрудник берлинской полиции оказался под следствием из-за комментариев в соцсетях про экоактивистов, беженцев и поддержку Украины Германией, пишет газета Die Welt.

2023-06-05T07:39

2023-06-05T07:39

2023-06-05T07:39

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беженцы

украинские беженцы

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Известно, что в 2022 году полицейский написал в соцсетях комментарий о радикальных экоактивистах из группы "Последнее поколение", заявив, что их нужно "собрать и отвезти в лес под Сталинградом". Также силовик критиковал украинских беженцев, политику своей страны в отношении предоставления им убежища и поддержку киевского режима со стороны ФРГ в целом.Журналисты Die Welt уточнили, что служитель правопорядка, о котором идет речь, является не "классическим" полицейским, а сотрудником так называемой "охранной полиции", которая защищает правительственные здания, посольства и синагоги.В полиции Берлина отметили, решение о мере пресечения будет выбрано на основании результатов расследования. В качестве одной из мер называется уголовное дело по статье о разжигании ненависти.

https://ukraina.ru/20230605/1046889156.html

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новости, украина, германия, берлин, полицейский, беженцы, украинские беженцы