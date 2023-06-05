За Сталинград и Украину: немецкому полицейскому грозит статья за разжигание ненависти - 05.06.2023 Украина.ру
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За Сталинград и Украину: немецкому полицейскому грозит статья за разжигание ненависти
За Сталинград и Украину: немецкому полицейскому грозит статья за разжигание ненависти - 05.06.2023 Украина.ру
За Сталинград и Украину: немецкому полицейскому грозит статья за разжигание ненависти
Сотрудник берлинской полиции оказался под следствием из-за комментариев в соцсетях про экоактивистов, беженцев и поддержку Украины Германией, пишет газета Die Welt.
2023-06-05T07:39
2023-06-05T07:39
новости
украина
германия
берлин
полицейский
беженцы
украинские беженцы
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Известно, что в 2022 году полицейский написал в соцсетях комментарий о радикальных экоактивистах из группы "Последнее поколение", заявив, что их нужно "собрать и отвезти в лес под Сталинградом". Также силовик критиковал украинских беженцев, политику своей страны в отношении предоставления им убежища и поддержку киевского режима со стороны ФРГ в целом.Журналисты Die Welt уточнили, что служитель правопорядка, о котором идет речь, является не "классическим" полицейским, а сотрудником так называемой "охранной полиции", которая защищает правительственные здания, посольства и синагоги.В полиции Берлина отметили, решение о мере пресечения будет выбрано на основании результатов расследования. В качестве одной из мер называется уголовное дело по статье о разжигании ненависти.
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новости, украина, германия, берлин, полицейский, беженцы, украинские беженцы
Новости, Украина, Германия, Берлин, полицейский, беженцы, украинские беженцы

За Сталинград и Украину: немецкому полицейскому грозит статья за разжигание ненависти

07:39 05.06.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГорода мира. Берлин
Города мира. Берлин - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Сотрудник берлинской полиции оказался под следствием из-за комментариев в соцсетях про экоактивистов, беженцев и поддержку Украины Германией, пишет газета Die Welt.
Известно, что в 2022 году полицейский написал в соцсетях комментарий о радикальных экоактивистах из группы "Последнее поколение", заявив, что их нужно "собрать и отвезти в лес под Сталинградом". Также силовик критиковал украинских беженцев, политику своей страны в отношении предоставления им убежища и поддержку киевского режима со стороны ФРГ в целом.
Журналисты Die Welt уточнили, что служитель правопорядка, о котором идет речь, является не "классическим" полицейским, а сотрудником так называемой "охранной полиции", которая защищает правительственные здания, посольства и синагоги.
В полиции Берлина отметили, решение о мере пресечения будет выбрано на основании результатов расследования. В качестве одной из мер называется уголовное дело по статье о разжигании ненависти.
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