https://ukraina.ru/20230604/1046880046.html
"Всем надоел": Экс-советник Кучмы узнал, что готовят для Зеленского другие украинские политики
"Всем надоел": Экс-советник Кучмы узнал, что готовят для Зеленского другие украинские политики - 04.06.2023 Украина.ру
"Всем надоел": Экс-советник Кучмы узнал, что готовят для Зеленского другие украинские политики
Украинские политики выстраивают внутренний фронт против президента Украины Владимира Зеленского, сообщило РИА Новости 4 июня со ссылкой на слова советника бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олега Соскина
2023-06-04T13:02
2023-06-04T13:02
2023-06-04T13:02
новости
украина
владимир зеленский
виталий кличко
киев
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Ранее СМИ сообщали о конфликте между Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко по поводу того, что мирные жители не могут попасть в некоторые бомбоубежища, а 20% укрытий не оборудованы должным образом.Зеленский обвинил в этом Кличко, а киевский глава заявил, что президент и его команда ограничили полномочия местных властей, поэтому он для решения этой ситуации, по его мнению, сделать ничего не может.Возрастающее недовольство нынешним президентом Украины среди других украинских политиков вызвано провалами ВСУ на фронте и некомпетентностью его правительства, говорится в статье.Соскин считает, что Кличко может побороться с Зеленским за власть на фоне их конфликта, а столкновение внутри страны будет усиливаться равномерно с ухудшением ситуации там, так как президент не принимает самостоятельных решений, пишет РИА Новости.
https://ukraina.ru/20230603/1046864006.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, владимир зеленский, виталий кличко, киев
"Всем надоел": Экс-советник Кучмы узнал, что готовят для Зеленского другие украинские политики
Украинские политики выстраивают внутренний фронт против президента Украины Владимира Зеленского, сообщило РИА Новости 4 июня со ссылкой на слова советника бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олега Соскина
Ранее СМИ сообщали о конфликте между Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко по поводу того, что мирные жители не могут попасть в некоторые бомбоубежища, а 20% укрытий не оборудованы должным образом.
Зеленский обвинил в этом Кличко, а киевский глава заявил, что президент и его команда ограничили полномочия местных властей, поэтому он для решения этой ситуации, по его мнению, сделать ничего не может.
"Против Зеленского выстраивается внутренний фронт, поскольку он уже всем надоел", –приводит РИА Новости слова Соскина.
Возрастающее недовольство нынешним президентом Украины среди других украинских политиков вызвано провалами ВСУ на фронте и некомпетентностью его правительства, говорится в статье.
Соскин считает, что Кличко может побороться с Зеленским за власть на фоне их конфликта, а столкновение внутри страны будет усиливаться равномерно с ухудшением ситуации там, так как президент не принимает самостоятельных решений, пишет РИА Новости.