Кличко переложил вину за ЧП с закрытым бомбоубежищем на Зеленского - 02.06.2023 Украина.ру
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Кличко переложил вину за ЧП с закрытым бомбоубежищем на Зеленского
Кличко переложил вину за ЧП с закрытым бомбоубежищем на Зеленского - 02.06.2023 Украина.ру
Кличко переложил вину за ЧП с закрытым бомбоубежищем на Зеленского
Ответственность за ЧП с закрытым во время воздушной тревоги бомбоубежищем лежит на главах районов города, которых назначает офис Владимира Зеленского, заявил Киевский мэр Виталий Клико
2023-06-02T17:33
2023-06-02T17:36
новости
киев
бомбоубежища
виталий кличко
скандал
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Ранее сообщалось, весной прошлого года киевский метрополитен использовался многими жителями как бомбоубежище, но после возобновления полноценной работы метро, были введены ограничения на пребывание людей.Мэр Киева уточнил, что из 10 глав районов Киева девять представляют партию "Слуга народа". По его словам, городской совет Киева на внеочередном заседании 8 июня обратится в Раду по поводу установления ответственности за ненадлежащую работу бомбоубежищ.Владимир Зеленский ранее заявлял, что по всей стране развернуто уже свыше 5,5 тысяч "пунктов несокрушимости". По его словам, украинцы могут получить там помощь в случае отключения в их домах электричества и при наличии проблем с отоплением и водоснабжением.1 июня в офисе генерального прокурора Украины заявили о возбуждении уголовного дела из-за бомбоубежища в Киеве, которое было закрыто во время воздушной тревоги.Власти города поручили проверить доступность всех убежищ. Как сообщает украинское издание "Страна", во время общения мэра Кличко с журналистами на него начали кричать киевляне, они говорили, что проблема закрытых бомбоубежищ существует уже давно.
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новости, киев, бомбоубежища, виталий кличко, скандал
Новости, Киев, бомбоубежища, Виталий Кличко, скандал

Кличко переложил вину за ЧП с закрытым бомбоубежищем на Зеленского

17:33 02.06.2023 (обновлено: 17:36 02.06.2023)
 
© AP / Markus Schreiber
- РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© AP / Markus Schreiber
Читать в
Ответственность за ЧП с закрытым во время воздушной тревоги бомбоубежищем лежит на главах районов города, которых назначает офис Владимира Зеленского, заявил Киевский мэр Виталий Клико
Ранее сообщалось, весной прошлого года киевский метрополитен использовался многими жителями как бомбоубежище, но после возобновления полноценной работы метро, были введены ограничения на пребывание людей.
"Это (происшествие) абсолютно не оправдание ни для кого. Понятно, что ответственность (за ЧП) общая - всех служб и моя как мэра города. Но я хочу напомнить, что глав районов столицы назначает президент по представлению правительства", - написал Кличко в своем телеграм-канале.
Мэр Киева уточнил, что из 10 глав районов Киева девять представляют партию "Слуга народа". По его словам, городской совет Киева на внеочередном заседании 8 июня обратится в Раду по поводу установления ответственности за ненадлежащую работу бомбоубежищ.
Владимир Зеленский ранее заявлял, что по всей стране развернуто уже свыше 5,5 тысяч "пунктов несокрушимости". По его словам, украинцы могут получить там помощь в случае отключения в их домах электричества и при наличии проблем с отоплением и водоснабжением.
1 июня в офисе генерального прокурора Украины заявили о возбуждении уголовного дела из-за бомбоубежища в Киеве, которое было закрыто во время воздушной тревоги.
Власти города поручили проверить доступность всех убежищ. Как сообщает украинское издание "Страна", во время общения мэра Кличко с журналистами на него начали кричать киевляне, они говорили, что проблема закрытых бомбоубежищ существует уже давно.
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