https://ukraina.ru/20230603/1046864006.html

Зеленский против Кличко, угроза жителям Белгородщины. Главное на Украине на утро 3 июня

Зеленский против Кличко, угроза жителям Белгородщины. Главное на Украине на утро 3 июня - 03.06.2023 Украина.ру

Зеленский против Кличко, угроза жителям Белгородщины. Главное на Украине на утро 3 июня

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил мэра Киева Виталия Кличко в недоступности убежищ. Украинские военные намекнули на похищение мирных жителей Белгородской области

2023-06-03T10:02

2023-06-03T10:02

2023-06-03T10:02

хроники

эксклюзив

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Во время вечернего обращения к украинцам Зеленский заявил, что киевляне жалуются на недоступность убежищ в столице."Сегодня киевляне снова публикуют информацию о недоступности укрытий. Такой уровень небрежности в городе не перекрыть какими-либо оправданиями", - заявил Зеленский.Ранее он уже комментировал ситуацию с убежищами, а точнее — с гибелью людей в Киеве из-за недоступности убежищ."Может быть нокаут", - заявил он, намекнув на отставку Кличко.В ответ мэр Киева заявил, что главы районных государственных администраций Киева назначены самим Зеленским по представлению правительства."Мэр столицы не может не то, что уволить главу района, даже вынести ему выговор", - напомнил Кличко.Он указал на партийную принадлежность глав РГА. "Из 10 глав районов 9 у нас представители от "Слуги Народа". Руководитель Киевской городской военной администрации назначен Офисом президента", - подчеркнул мэр Киева.Также Кличко рассказал о том, сколько денег было выделено на обустройство укрытыий. По его словам, в общей сложности на эти цели город выделил 1,2 млрд грн. (около 2,4 млрд руб. - Ред.), которыми "распоряжались и распоряжаются РГА"."На сегодняшний день выполнение и использование средств - крайне неудовлетворительное. В конце июня подведем итоги использования средств на обустройство укрытий. И обращения к Президенту на отстранение или увольнение могут быть и на других главах районов. Это не оправдание ни для кого совершенно. Понятно, что ответственность – общая. Всех служб и моя как мэра города", - заявил киевский градоначальник.При этом Кличко подчеркнул, что "саботажа терпеть не будет"."Районы столицы — это не отдельные княжества, где можно ходить в белых рукавичках и пренебрегать исполнением своих обязанностей", - резюмировал он.Однако на стороне Офиса президента выступили некоторые главы РГА. Так, председатель Деснянской райгосадминистрации Дмитрий Ратников — а именно в его районе погибли люди их-за закрытого убежища — записал обращение, которое показали в эфире единого телемарафона.В своём обращении, транслировавшемся на всю страну, Ратников заявил, что готов уйти в отставку, но не один, а вместе с Кличко."Предлагаю написать такие заявления вдвоем, вы и я, одновременно", – заявил Ратников.В происходящем многие усмотрели атаку Офиса президента Украины на мэра Киева, влияние которого центральные власти пытались ограничить ещё до начала спецоперации."Кейс зарубы Кличко VS Зеленский набирает обороты. В Офисе - это сейчас главная тема. Надо срочно "мочить" Виталика, который посмел наехать на Зеленского. Кличко если выиграет зарубу, то в нём многие увидят альтернативный центр влияния. Это опасность для монолитности системы. Пиарщики Кличко впервые сделали всё правильно, они проанализировали ситуацию, выявили особенность <...> Наш источник указывает, что Андрей Борисович [Ермак] даже отдал устный приказ утюжить российские территории с помощью британских ракет, чтобы отвлечь внимания масс от зашквара офисных, так как в киевской трагедии теперь виноват Зеленский и его ставленники, которых кстати утверждал Ермак. Внутренняя грызня будет усиливаться", - сообщил популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Вечером 2 июня стало известно, что к противостоянию подключилась Киевская городская прокуратура."Прокуратура совместно с полицией расследует факты хищений бюджетных средств, выделенных на ремонт укрытий в столице. Прокуроры Киевской городской прокуратуры совместно со следователями столичного главка полиции и оперативными работниками УСР в Киеве Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины расследуют факты неправомерных действий со стороны должностных лиц органов местного самоуправления, которые в сговоре с подрядчиками осуществляют завладение бюджетными средствами, выделенными на ремонт и ремонт и сооружений гражданской защиты в Киеве (ст. 191, 366 УК Украины)", - отмечалось в сообщении прокуратуры.Там же указывалось, что правоохранители проверили ряд убежищ и нашли их состояние неудовлетворительным.В рамках следствия были собраны доказательства, подтверждающие преступные действия и сговор заказчиков работ с победителями тендеров, направленные на растрату и завладение бюджетными средствами при реконструкции объектов укрытия, говорится в сообщении прокуратуры.Угроза жителям БелгородщиныЛегион "Свобода России"* (запрещённая в РФ организация — Ред.) заявил, что "согласовал с украинским командованием" открытие "гуманитарных коридоров" для белгородцев, которые страдают от обстрелов армии режима". Так группировка назвала наносимые ВСУ удары по Белгородской области.Находящиеся на службе ВСУ коллаборанты из этой группировки, заявили, что мирные жители Белгородской области могут быть "эвакуированы" вглубь Украины для "предоставления убежища". Для этого им нужно "подойти к представителям легиона "Свобода России"* или "Русского Добровольческого Корпуса"* (запрещённые в РФ организации — Ред.) и попросить про убежище".С учётом того, что сам контакт между мирными жителями региона и коллаборантами, находящимися на службе ВСУ, может произойти лишь в случае вторжения последних на территорию России, а также с учётом того, что во время предыдущего вторжения террористы уже брали в плен мирную жительницу и расстреливали местных — от их рук погиб местный член территориальной обороны — нынешнее заявление группировки может свидетельствовать о том, что если им удастся осуществить удачный рейд в область, они попытаются захватить мирных жителей.Тем временем губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал о новых обстрелах Белгородской области со стороны ВСУ."Ночь прошла беспокойно. И ПВО работала над Белгородом. В Разумном пострадали автомобили. Самые тяжёлые последствия у нас в Соболевке Валуйского округа. Я уже сообщал, что после обстрела из систем залпового огня ранены и погибли мирные жители. Обязательно постараюсь съездить туда сегодня. А в Шебекино разбираемся, каким образом смогли проехать люди, которые пострадали во время очередного обстрела. Хотя количество обстрелов Шебекино значительно сократилось по сравнению даже с предыдущим днем, но все равно остается пока опасным", - сообщил он утром 3 июня.Он также рассказал о размещении беженцев из Шебекино, а также об отмене коммунальных платежей для них до полного возвращения.Обстановка в Белгородской области остаётся напряжённой.

https://ukraina.ru/20230602/1046859658.html

https://ukraina.ru/20230602/1046843273.html

https://ukraina.ru/20230602/1046831543.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив