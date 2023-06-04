https://ukraina.ru/20230604/1046879540.html

Тайный визит руководителя ЦРУ Бернса в Пекин. Что не так с этим визитом и чем это грозит России

Тайный визит руководителя ЦРУ Бернса в Пекин. Что не так с этим визитом и чем это грозит России - 04.06.2023 Украина.ру

Тайный визит руководителя ЦРУ Бернса в Пекин. Что не так с этим визитом и чем это грозит России

По сообщениям западных СМИ, со ссылкой на источники в США, в отношениях между вашингтонской администрацией и Пекином возможно некоторое потепление. За несколько дней до встречи в Хиросиме 19 мая Большой семёрки директор ЦРУ посетил Китай

2023-06-04T12:45

2023-06-04T12:45

2023-06-04T12:45

эксклюзив

китай

цру

сша

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Возможно, как следствие этой встречи, на этом саммите Байден сделал размытые заявления о надежде на немедленное "размораживание" отношений между США и Китаем.Так, 2 июня британская газета "Файнэншлтаймс", со ссылкой на источники в США, написала о визите в мае этого года директора ЦРУ Уильяме Бёрнсе в Пекин для встречи с китайским руководством. Как отмечает газета, визит Бёрнса можно расценивать как свидетельство "беспокойства Белого дома по поводу ухудшения отношений между Пекином и Вашингтоном". Хотя ни Белый дом, ни ЦРУ официально не подтвердили факта состоявшегося визита, та же "Файнэншлтаймс", основываясь на информацию, полученную от "пяти осведомленных источников", сообщила о том, что Бёрнс "встретился с китайскими руководителями и подчеркнул важность поддержания открытых каналов связи в разведывательной сфере".Как писала сингапурская "Цзаобао" , на фоне продолжающегося ухудшения отношений между США и КНР, стороны, похоже, постепенно пытаются восстановить контакты на высшем уровне. Так, за недавнее время, уже произошло общение заместителя министра финансов США Джея Шамбоу с новым китайским посолом в США Се Фэном, и, как теперь выясняется, в прошлом месяце глава ЦРУ Уильям Бёрнс тайно посетил Китай. В пятницу, 2 июня, Министерство финансов США выпустило заявление, в котором говорится, что благодаря усилиям обеих сторон, недавно состоялась "откровенная и конструктивная" встреча между представителем американского минфина Шамбоу и новым китайским послом. Как было заявлено, данная встреча заложила основу для поддержания открытых каналов для общения и ответственного подхода к управлению двусторонними отношениями". Согласно заявлению, Шамбоу выразил точку зрения на состояние отношений между обеими странами и подчеркнул важность тесного взаимодействия двух крупнейших мировых экономик в решении экономических и финансовых вопросов, а также совместном противостоянии глобальным вызовам. Впрочем, какие вызовы имел в виду американский финансист, не уточнялось.Конкуренция между США и Китаем в экономической и геополитической сферах продолжает усиливаться. Это заставляет США принимать меры по переносу цепочек поставок из Китая в другие страны и по предотвращению получения Китаем технологий, которые могут угрожать национальной безопасности США. В ответ Китай недавно запретил своим компаниям покупать продукцию компании Микрон, заявив, что деятельность предприятия вызывает обеспокоенность.В пятницу советник по национальной безопасности США Салливан заявил, что Китай до сих пор не проявил готовности "отличать стратегическую стабильность от широкого круга вопросов в отношениях. Поэтому США также готовы вступить в диалог с Китаем без предварительных условий, чтобы обеспечить управление конкуренцией и предотвратить её превращение в конфликт", - отметил Салливан в своём выступлении перед членами Ассоциации по контролю за вооружением. Салливан также отметил, что в мае данный вопрос был поднят им во время двухдневных переговоров с высокопоставленным китайским дипломатом Ван И, добавив, что Вашингтон надеется на скорейшее понимание "какие варианты выберет Китай".Готовность Китая встретиться с Бёрнсом, а не с министром обороны США Ллойдом Остином, действительно заслуживает внимания. В официальных и независимых СМИ КНР информация о визите Бёрнса в Пекин отсутствует, что и наводит на мысль о том, что каких-либо заявлений по этому поводу китайская сторона делать не намерена. Но приём Бёрнса в Пекине, даже если учитывать, что он и не встречался с политическим руководством, а лишь со своими "китайскими коллегами" может косвенно указывать на желание китайского руководства смягчить напряжение в отношениях с США. КНР и США имеют долгую историю тайной дипломатии, не раз способствующую налаживанию прямого, без свидетелей, диалога без риска быть воспринятыми как заявлениями официальных позиций Пекина и Вашингтона.Например, основной причиной недавнего отказа Китая от формальной встречи министров обороны двух стран, якобы, являлся "технический барьер", вызванный санкциями в отношении министра обороны КНР Ли Шанфу. Однако, как видно из визита Бёрнса в Пекин, это касается лишь официальных контактов между военными США и Китая и совсем не означает полной остановки процесса смягчения отношений между двумя ведущими экономиками мира. Нет сомнений, что сомнительные успехи вашингтонских дипломатов и военных в Восточной Европе, прежде всего в военном конфликте России и Украины, заставляют администрацию стареющего и часто падающего на людях Байдена отходить от резкой антикитайской риторики и искать договорённостей с Пекином, что в принципе соответствует и интересам китайского руководства. Китай действовал и действует по принципу, что худой мир лучше доброй войны, все вопросы нужно решать путём переговоров. Поэтому в контактах ЦРУ и китайских спецслужб не нужно искать скрытых смыслов, "слива Москвы" не будет. Курс Пекина на полную независимость от Запада будет продолжаться и дальше.

https://ukraina.ru/20230602/1046861802.html

https://ukraina.ru/20230529/1046656231.html

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Азат Рахманов

Азат Рахманов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Азат Рахманов

эксклюзив, китай, цру, сша