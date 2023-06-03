Рауль Кастро выразил полную поддержку России по ситуации на Украине - 03.06.2023 Украина.ру
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Рауль Кастро выразил полную поддержку России по ситуации на Украине
Рауль Кастро выразил полную поддержку России по ситуации на Украине - 03.06.2023 Украина.ру
Рауль Кастро выразил полную поддержку России по ситуации на Украине
Лидер кубинской революции генерал Рауль Кастро выразил полную поддержку России по ситуации на Украине. Заявление он сделал в телефонном разговоре с заместителем председателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым, сообщили в секретариате зампреда СБ 3 июня
2023-06-03T21:18
2023-06-03T21:18
новости
рауль кастро
дмитрий медведев
россия
куба
сша
нато
украина
владимир путин
запад
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Дмитрий Медведев поздравил Рауля Кастро с его 92-летием.Также отмечается, что Медведев передал Кастро поздравления с днём рождения и самые наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина.Зампред СБ РФ подчеркнул, что Москва ценит поддержку, которую оказывается дружественный кубинский народ в противостоянии с коллективным Западов в условиях развязанной США и НАТО гибридной войны против России.Как сообщалось ранее 30 мая президент республики Мишель Диас-Канель заявил, что на Кубе обсуждают расширение НАТО к границам РФ. Также он отметил, что сегодня в основе мировых международных отношений лежит агрессивная и гегемонистская политика США.Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-экономических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в интервью изданию Украина.ру напомнил, что когда президент Путин обосновывал начало СВО, он говорил о неизбежном столкновении с силами, которые формировались на Украине против России.Также эксперт поделился своим мнением о гипотетической спецоперации по возвращению Аляски, и о том, что СВО на Аляске может дать России даже больше, чем мы думаем.Во-первых, отмечает эксперт, США никогда не вели боевые действия по защите своей территории, них нет этого опыта. Этим надо пользоваться, считает эксперт. Во-вторых, если Россия заставит США воевать на своей территории, они прекратят любую поддержку Украине, добавил Перенджиев.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Александра Перенджиева на нашем сайте.Сейчас на Украина.ру читают:Армии НАТО. Людские ресурсыМир "Великого кольца": Benthosuchus sushkiniМариуполь – это Метрополь, а Украина – Китай. Самые яркие конфузы и оговорки президента США Джо Байдена
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новости, рауль кастро, дмитрий медведев, россия, куба, сша, нато, украина, владимир путин, запад
Новости, Рауль Кастро, Дмитрий Медведев, Россия, Куба, США, НАТО, Украина, Владимир Путин, Запад

Рауль Кастро выразил полную поддержку России по ситуации на Украине

21:18 03.06.2023
 
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© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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Лидер кубинской революции генерал Рауль Кастро выразил полную поддержку России по ситуации на Украине. Заявление он сделал в телефонном разговоре с заместителем председателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым, сообщили в секретариате зампреда СБ 3 июня
Дмитрий Медведев поздравил Рауля Кастро с его 92-летием.
Также отмечается, что Медведев передал Кастро поздравления с днём рождения и самые наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина.
"Рауль Кастро со своей стороны поблагодарил Дмитрия Медведева за поздравления, высказал полную поддержку РФ в связи с ситуацией на Украине и уверенность в победе России", – сказали в секретариате Медведева.
Зампред СБ РФ подчеркнул, что Москва ценит поддержку, которую оказывается дружественный кубинский народ в противостоянии с коллективным Западов в условиях развязанной США и НАТО гибридной войны против России.
Как сообщалось ранее 30 мая президент республики Мишель Диас-Канель заявил, что на Кубе обсуждают расширение НАТО к границам РФ. Также он отметил, что сегодня в основе мировых международных отношений лежит агрессивная и гегемонистская политика США.
Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-экономических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в интервью изданию Украина.ру напомнил, что когда президент Путин обосновывал начало СВО, он говорил о неизбежном столкновении с силами, которые формировались на Украине против России.
Также эксперт поделился своим мнением о гипотетической спецоперации по возвращению Аляски, и о том, что СВО на Аляске может дать России даже больше, чем мы думаем.
Во-первых, отмечает эксперт, США никогда не вели боевые действия по защите своей территории, них нет этого опыта. Этим надо пользоваться, считает эксперт.
Во-вторых, если Россия заставит США воевать на своей территории, они прекратят любую поддержку Украине, добавил Перенджиев.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью Александра Перенджиева на нашем сайте.
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Форум Какая Украина нам нужна? - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
Вчера, 06:33
"Это война не с Украиной, а с Западом". Какая Украина нам нужнаСохранится ли Украина как государство по итогам СВО, об этом нет единого мнения. Пока не достигнуты цели спецоперации, рано говорить о победе, и надо бы понять, что считать победой. Ответы на эти вопросы искали участники форума "Какая Украина нам нужна?", организованного мультимедийным изданием Украина.ру.
 
НовостиРауль КастроДмитрий МедведевРоссияКубаСШАНАТОУкраинаВладимир ПутинЗапад
 
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21:18Рауль Кастро выразил полную поддержку России по ситуации на Украине
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