ВСУ перебросили подразделения артиллерии на Херсонское направление - Сальдо
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские войска перебросили на херсонское направление артиллерийские орудия. Об этом сообщило РИА Новости 3 июня
Глава региона заявил об увеличении интенсивности применения украинской стороной артиллерии.
"Противник стал активнее применять артиллерию - его артиллерийский парк, выбитый нашими военными, недавно пополнился из Запорожской, Одесской и Николаевской областей. Также им подвезли и боеприпасы", - сказал Сальдо.
По словам Сальдо, российские артиллеристы побеждают противника в артдуэлях.
Вражеские системы и склады боеприпасов уничтожаются постоянно.
"Накануне уничтожен склад 124 бригады теробороны. В воздухе доминируют наши разведывательные беспилотники - враг не скроется. Военные уверены, что быстро выбьют и новые пушки врага", - подчеркнул он.
Военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру заявил, что пока на всех направлениях противник проводит разведку боем силами ротных или полубатальонных боевых групп.
По его мнению, пока неизвестно направление основных и второстепенных ударов ВСУ в контрнаступлении.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью Алексея Анпилогова на нашем сайте.
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