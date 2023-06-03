ВСУ перебросили подразделения артиллерии на Херсонское направление - Сальдо - 03.06.2023 Украина.ру
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ВСУ перебросили подразделения артиллерии на Херсонское направление - Сальдо
ВСУ перебросили подразделения артиллерии на Херсонское направление - Сальдо - 03.06.2023 Украина.ру
ВСУ перебросили подразделения артиллерии на Херсонское направление - Сальдо
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские войска перебросили на херсонское направление артиллерийские орудия. Об этом сообщило РИА Новости 3 июня
2023-06-03T14:52
2023-06-03T14:52
новости
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всу
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запорожское направление
сальдо
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контрнаступление
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Глава региона заявил об увеличении интенсивности применения украинской стороной артиллерии.По словам Сальдо, российские артиллеристы побеждают противника в артдуэлях.Вражеские системы и склады боеприпасов уничтожаются постоянно.Военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру заявил, что пока на всех направлениях противник проводит разведку боем силами ротных или полубатальонных боевых групп.По его мнению, пока неизвестно направление основных и второстепенных ударов ВСУ в контрнаступлении.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Алексея Анпилогова на нашем сайте.Сейчас на Украина.ру читают:Армии НАТО. Людские ресурсыМир "Великого кольца": Benthosuchus sushkiniМариуполь – это Метрополь, а Украина – Китай. Самые яркие конфузы и оговорки президента США Джо Байдена
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новости, украина, всу, запорожская область, запорожское направление, сальдо, владимир сальдо, контрнаступление
Новости, Украина, ВСУ, Запорожская область, Запорожское направление, Сальдо, Владимир Сальдо, контрнаступление

ВСУ перебросили подразделения артиллерии на Херсонское направление - Сальдо

14:52 03.06.2023
 
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Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские войска перебросили на херсонское направление артиллерийские орудия. Об этом сообщило РИА Новости 3 июня
Глава региона заявил об увеличении интенсивности применения украинской стороной артиллерии.
"Противник стал активнее применять артиллерию - его артиллерийский парк, выбитый нашими военными, недавно пополнился из Запорожской, Одесской и Николаевской областей. Также им подвезли и боеприпасы", - сказал Сальдо.
По словам Сальдо, российские артиллеристы побеждают противника в артдуэлях.
Вражеские системы и склады боеприпасов уничтожаются постоянно.
"Накануне уничтожен склад 124 бригады теробороны. В воздухе доминируют наши разведывательные беспилотники - враг не скроется. Военные уверены, что быстро выбьют и новые пушки врага", - подчеркнул он.
Военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру заявил, что пока на всех направлениях противник проводит разведку боем силами ротных или полубатальонных боевых групп.
По его мнению, пока неизвестно направление основных и второстепенных ударов ВСУ в контрнаступлении.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью Алексея Анпилогова на нашем сайте.
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НовостиУкраинаВСУЗапорожская областьЗапорожское направлениеСальдоВладимир Сальдоконтрнаступление
 
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