https://ukraina.ru/20230603/1046868222.html

Некоторые страны НАТО так боятся Россию, что не хотят принимать Украину в альянс - Зеленский

Некоторые страны НАТО так боятся Россию, что не хотят принимать Украину в альянс - Зеленский - 03.06.2023 Украина.ру

Некоторые страны НАТО так боятся Россию, что не хотят принимать Украину в альянс - Зеленский

Некоторые страны НАТО так боятся Россию, что не хотят вступления Украины в альянс, заявил Владимир Зеленский в интервью газете The Wall Street Journal 3 июня

2023-06-03T14:19

2023-06-03T14:19

2023-06-03T14:19

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Ранее сообщалось, что НАТО не удовлетворило просьбу Украины об ускоренном членстве, поскольку западные правительства, такие как США и Германия, боятся шагов, которые, как они опасаются, могут приблизить альянс к войне с Россией.В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.Как известно, до сих пор заявка остается без ответа, но, вероятно, станет ключевым вопросом на саммите альянса в Вильнюсе в июле.Ранее сообщалось о намерении создать „Совет Украина-НАТО“. Данную идея рассмотрят на саммите лидеров стран альянса, который должен пройти 11-12 июля в Вильнюсе.Как уточняется, при создании подобного совета у Киева будет право созывать заседание совета, а также обращаться за помощью.Помощь Киеву, по словам автора статьи, будет предоставляться отдельными странами-членами.Как заявлял ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО, кроме приглашения вступить в альянс.Владимир Зеленский заявлял, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта, но хотел бы поддержки партнёров в виде приглашения в альянс уже сегодня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала СВО на Украине.Американист, доктор юридических наук Александр Домрин в интервью изданию Украина.ру заявил ранее, что Киев не нужен ни в НАТО, ни в Евросоюзе, в том числе из-за непредсказуемости украинского режима и потенциального военного конфликта с Россией.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Александра Домрина на нашем сайте.Сейчас на Украина.ру читают:Армии НАТО. Людские ресурсыМир "Великого кольца": Benthosuchus sushkiniМариуполь – это Метрополь, а Украина – Китай. Самые яркие конфузы и оговорки президента США Джо Байдена

https://ukraina.ru/20230602/1046854781.html

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новости, нато, украина, украина-нато, россия, the wall street journal