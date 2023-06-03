Некоторые страны НАТО так боятся Россию, что не хотят принимать Украину в альянс - Зеленский - 03.06.2023 Украина.ру
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Некоторые страны НАТО так боятся Россию, что не хотят принимать Украину в альянс - Зеленский
Некоторые страны НАТО так боятся Россию, что не хотят принимать Украину в альянс - Зеленский - 03.06.2023 Украина.ру
Некоторые страны НАТО так боятся Россию, что не хотят принимать Украину в альянс - Зеленский
Некоторые страны НАТО так боятся Россию, что не хотят вступления Украины в альянс, заявил Владимир Зеленский в интервью газете The Wall Street Journal 3 июня
2023-06-03T14:19
2023-06-03T14:19
новости
нато
украина
украина-нато
россия
the wall street journal
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Ранее сообщалось, что НАТО не удовлетворило просьбу Украины об ускоренном членстве, поскольку западные правительства, такие как США и Германия, боятся шагов, которые, как они опасаются, могут приблизить альянс к войне с Россией.В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.Как известно, до сих пор заявка остается без ответа, но, вероятно, станет ключевым вопросом на саммите альянса в Вильнюсе в июле.Ранее сообщалось о намерении создать „Совет Украина-НАТО“. Данную идея рассмотрят на саммите лидеров стран альянса, который должен пройти 11-12 июля в Вильнюсе.Как уточняется, при создании подобного совета у Киева будет право созывать заседание совета, а также обращаться за помощью.Помощь Киеву, по словам автора статьи, будет предоставляться отдельными странами-членами.Как заявлял ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО, кроме приглашения вступить в альянс.Владимир Зеленский заявлял, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта, но хотел бы поддержки партнёров в виде приглашения в альянс уже сегодня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала СВО на Украине.Американист, доктор юридических наук Александр Домрин в интервью изданию Украина.ру заявил ранее, что Киев не нужен ни в НАТО, ни в Евросоюзе, в том числе из-за непредсказуемости украинского режима и потенциального военного конфликта с Россией.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Александра Домрина на нашем сайте.Сейчас на Украина.ру читают:Армии НАТО. Людские ресурсыМир "Великого кольца": Benthosuchus sushkiniМариуполь – это Метрополь, а Украина – Китай. Самые яркие конфузы и оговорки президента США Джо Байдена
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Новости, НАТО, Украина, Украина-НАТО, Россия, The Wall Street Journal

Некоторые страны НАТО так боятся Россию, что не хотят принимать Украину в альянс - Зеленский

14:19 03.06.2023
 
© Фото : пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© Фото : пресс-служба президента Украины
Читать в
Некоторые страны НАТО так боятся Россию, что не хотят вступления Украины в альянс, заявил Владимир Зеленский в интервью газете The Wall Street Journal 3 июня
Ранее сообщалось, что НАТО не удовлетворило просьбу Украины об ускоренном членстве, поскольку западные правительства, такие как США и Германия, боятся шагов, которые, как они опасаются, могут приблизить альянс к войне с Россией.
"Я считаю, что некоторые страны НАТО так боятся Россию, что они не хотят принимать Украину в альянс. Если нас не отметят и не дадут нам какой-либо сигнал в Вильнюсе, я считаю, что Украине нет смысла присутствовать на этом саммите", - отметил он.
В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.
Как известно, до сих пор заявка остается без ответа, но, вероятно, станет ключевым вопросом на саммите альянса в Вильнюсе в июле.
Ранее сообщалось о намерении создать „Совет Украина-НАТО“. Данную идея рассмотрят на саммите лидеров стран альянса, который должен пройти 11-12 июля в Вильнюсе.
Как уточняется, при создании подобного совета у Киева будет право созывать заседание совета, а также обращаться за помощью.Помощь Киеву, по словам автора статьи, будет предоставляться отдельными странами-членами.
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Как заявлял ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО, кроме приглашения вступить в альянс.
Владимир Зеленский заявлял, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта, но хотел бы поддержки партнёров в виде приглашения в альянс уже сегодня.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала СВО на Украине.
Американист, доктор юридических наук Александр Домрин в интервью изданию Украина.ру заявил ранее, что Киев не нужен ни в НАТО, ни в Евросоюзе, в том числе из-за непредсказуемости украинского режима и потенциального военного конфликта с Россией.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью Александра Домрина на нашем сайте.
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Заголовок открываемого материала
14:19Некоторые страны НАТО так боятся Россию, что не хотят принимать Украину в альянс - Зеленский
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