https://ukraina.ru/20230603/1046868034.html

WSJ: Зеленский заявил, что Украина готова начать контрнаступление

WSJ: Зеленский заявил, что Украина готова начать контрнаступление - 03.06.2023 Украина.ру

WSJ: Зеленский заявил, что Украина готова начать контрнаступление

Украина готова к контрнаступлению, об этом заявил Владимир Зеленский в интервью газете The Wall Street Journal 3 июня

2023-06-03T13:56

2023-06-03T13:56

2023-06-03T13:56

новости

владимир зеленский

контрнаступление

украина

the wall street journal

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Он заявил, что на сегодняшний день Украина готова к контрнаступлению. По словам Зеленского, существуют вещи, которые Украине хотелось бы иметь, но она не может ждать их месяцами.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Украина собирается начать контрнаступление против России этим летом.Представитель Белого дома заверил, что американская сторона находится в контакте с украинской с начала планирования этого нападения и готовит новые поставки вооружений.Украина на протяжении нескольких месяцев заявляет, что готовит контрнаступление против России. Цель этих атак — вернуть все потерянные территории, в том числе Крым.Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру рассказал о подготовке ВСУ к контрнаступлению и о том, как этому препятствует Россия.По информации эксперта, противник выдвигает на фронт как минимум два корпуса, которые состоят из обученных тероборонщиков и мобилизованных, а также командиров и штучных специалистов, прошедших подготовку не только в Польше и Великобритании, но и на территории Украины.По словам Алехина, по одному из таких лагерей подготовки ВС РФ наносит удары. А корпуса эти готовятся для того самого „контрнаступа“, отметил эксперт.Алехин не сомневается в том, что контрнаступление состоится. Даже если Украина сама этого не хочет, англосаксы ее все равно дожмут, резюмировал он.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Геннадия Алехина на нашем сайте.Сейчас на Украина.ру читают:Армии НАТО. Людские ресурсыМир "Великого кольца": Benthosuchus sushkiniМариуполь – это Метрополь, а Украина – Китай. Самые яркие конфузы и оговорки президента США Джо Байдена

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новости, владимир зеленский, контрнаступление, украина, the wall street journal