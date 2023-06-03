WSJ: Зеленский заявил, что Украина готова начать контрнаступление - 03.06.2023 Украина.ру
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WSJ: Зеленский заявил, что Украина готова начать контрнаступление
WSJ: Зеленский заявил, что Украина готова начать контрнаступление - 03.06.2023 Украина.ру
WSJ: Зеленский заявил, что Украина готова начать контрнаступление
Украина готова к контрнаступлению, об этом заявил Владимир Зеленский в интервью газете The Wall Street Journal 3 июня
2023-06-03T13:56
2023-06-03T13:56
новости
владимир зеленский
контрнаступление
украина
the wall street journal
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Он заявил, что на сегодняшний день Украина готова к контрнаступлению. По словам Зеленского, существуют вещи, которые Украине хотелось бы иметь, но она не может ждать их месяцами.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Украина собирается начать контрнаступление против России этим летом.Представитель Белого дома заверил, что американская сторона находится в контакте с украинской с начала планирования этого нападения и готовит новые поставки вооружений.Украина на протяжении нескольких месяцев заявляет, что готовит контрнаступление против России. Цель этих атак — вернуть все потерянные территории, в том числе Крым.Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру рассказал о подготовке ВСУ к контрнаступлению и о том, как этому препятствует Россия.По информации эксперта, противник выдвигает на фронт как минимум два корпуса, которые состоят из обученных тероборонщиков и мобилизованных, а также командиров и штучных специалистов, прошедших подготовку не только в Польше и Великобритании, но и на территории Украины.По словам Алехина, по одному из таких лагерей подготовки ВС РФ наносит удары. А корпуса эти готовятся для того самого „контрнаступа“, отметил эксперт.Алехин не сомневается в том, что контрнаступление состоится. Даже если Украина сама этого не хочет, англосаксы ее все равно дожмут, резюмировал он.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Геннадия Алехина на нашем сайте.Сейчас на Украина.ру читают:Армии НАТО. Людские ресурсыМир "Великого кольца": Benthosuchus sushkiniМариуполь – это Метрополь, а Украина – Китай. Самые яркие конфузы и оговорки президента США Джо Байдена
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новости, владимир зеленский, контрнаступление, украина, the wall street journal
Новости, Владимир Зеленский, контрнаступление, Украина, The Wall Street Journal

WSJ: Зеленский заявил, что Украина готова начать контрнаступление

13:56 03.06.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Украина готова к контрнаступлению, об этом заявил Владимир Зеленский в интервью газете The Wall Street Journal 3 июня
Он заявил, что на сегодняшний день Украина готова к контрнаступлению. По словам Зеленского, существуют вещи, которые Украине хотелось бы иметь, но она не может ждать их месяцами.
"Мы твердо верим, что у нас все получится. Я не знаю, сколько времени это займет. Честно говоря, это может пойти по-разному, совершенно по-разному. Но мы собираемся это сделать, и мы готовы", — сказал он.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Украина собирается начать контрнаступление против России этим летом.
Представитель Белого дома заверил, что американская сторона находится в контакте с украинской с начала планирования этого нападения и готовит новые поставки вооружений.
Украина на протяжении нескольких месяцев заявляет, что готовит контрнаступление против России. Цель этих атак — вернуть все потерянные территории, в том числе Крым.
Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру рассказал о подготовке ВСУ к контрнаступлению и о том, как этому препятствует Россия.
По информации эксперта, противник выдвигает на фронт как минимум два корпуса, которые состоят из обученных тероборонщиков и мобилизованных, а также командиров и штучных специалистов, прошедших подготовку не только в Польше и Великобритании, но и на территории Украины.
По словам Алехина, по одному из таких лагерей подготовки ВС РФ наносит удары. А корпуса эти готовятся для того самого „контрнаступа“, отметил эксперт.
Алехин не сомневается в том, что контрнаступление состоится. Даже если Украина сама этого не хочет, англосаксы ее все равно дожмут, резюмировал он.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью Геннадия Алехина на нашем сайте.
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Вчера, 06:33
"Это война не с Украиной, а с Западом". Какая Украина нам нужнаСохранится ли Украина как государство по итогам СВО, об этом нет единого мнения. Пока не достигнуты цели спецоперации, рано говорить о победе, и надо бы понять, что считать победой. Ответы на эти вопросы искали участники форума "Какая Украина нам нужна?", организованного мультимедийным изданием Украина.ру.
 
НовостиВладимир ЗеленскийконтрнаступлениеУкраинаThe Wall Street Journal
 
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Заголовок открываемого материала
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13:56WSJ: Зеленский заявил, что Украина готова начать контрнаступление
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