https://ukraina.ru/20230603/1046867838.html

Глава одного из районов Киева Ратников призвал Кличко вместе подать в отставку

Глава одного из районов Киева Ратников призвал Кличко вместе подать в отставку - 03.06.2023 Украина.ру

Глава одного из районов Киева Ратников призвал Кличко вместе подать в отставку

Глава Деснянской районной госадминистрации Киева Дмитрий Ратников предложил мэру города Виталию Кличко вместе подать в отставку. Своё предложение Ратников высказал в эфире телеканала "Рада"

2023-06-03T13:09

2023-06-03T13:09

2023-06-03T13:09

новости

киев

владимир кличко

мэр

владимир зеленский

бомбоубежища

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Ранее мэр Киева заявил, что ответственность за ЧП с закрытым во время воздушной тревоги бомбоубежищем лежит прежде всего на главах районных администраций столицы, которых назначает офис Зеленского.По его словам, это было бы по-мужски. Ратникова возмутили слова мэра о том, что главы районных администраций отвечают абсолютно за все, что происходит в городе.Как сообщается, 1 июня в офисе генпрокурора Украины заявили о возбуждении уголовного дела из-за бомбоубежища в Киеве, закрытого во время воздушной тревоги. Позднее уточнили, что задержаны четыре человека.Городские власти поручили проверить доступность всех убежищ. А Зеленский поручил министру по стратегическим отраслям промышленности Александру Камышину провести ревизию всех защитных сооружений Киева, а министру внутренних дел Игорю Клименко — ревизию всех бомбоубежищ Украины.По сообщениям украинских СМИ, во время общения мэра Кличко с журналистами н него начали кричать местные жители — они говорили, что проблема с закрытыми бомбоубежищами существует уже давно.В Министерстве обороны РФ не раз заявляли, что ВС РФ наносят высокоточные удары по военной инфраструктуре Украины, при этом ВСУ пытаются перехватить высокоточные ракеты зенитными средствами, размещенными в городам.Из-за отсутствия сопряжения расположенных в городских кварталах пусковых установок комплексов ПВО и радиотехнических средств обломки ракет украинских ЗРК падают на гражданскую инфраструктуру.Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил мэра Киева Виталия Кличко в недоступности убежищ.А Кличко, в свою очередь, отметил партийную принадлежность глав районных госадминистраций, отметив, что 10 глав районов 9 являются представителями от „Слугии Народа“.Подробнее об этом можно прочитать в статье "Зеленский против Кличко, угроза жителям Белгородщины. Главное на Украине на утро 3 июня" на нашем сайте.Сейчас на Украина.ру читают:Армии НАТО. Людские ресурсыМир "Великого кольца": Benthosuchus sushkiniМариуполь – это Метрополь, а Украина – Китай. Самые яркие конфузы и оговорки президента США Джо Байдена

https://ukraina.ru/20230602/1046857087.html

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новости, киев, владимир кличко, мэр, владимир зеленский, бомбоубежища