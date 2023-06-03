Глава одного из районов Киева Ратников призвал Кличко вместе подать в отставку - 03.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230603/1046867838.html
Глава одного из районов Киева Ратников призвал Кличко вместе подать в отставку
Глава одного из районов Киева Ратников призвал Кличко вместе подать в отставку - 03.06.2023 Украина.ру
Глава одного из районов Киева Ратников призвал Кличко вместе подать в отставку
Глава Деснянской районной госадминистрации Киева Дмитрий Ратников предложил мэру города Виталию Кличко вместе подать в отставку. Своё предложение Ратников высказал в эфире телеканала "Рада"
2023-06-03T13:09
2023-06-03T13:09
новости
киев
владимир кличко
мэр
владимир зеленский
бомбоубежища
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102962/45/1029624520_0:0:1000:564_1920x0_80_0_0_bc4e6b43129a097ab7732084ab45b4ec.jpg
Ранее мэр Киева заявил, что ответственность за ЧП с закрытым во время воздушной тревоги бомбоубежищем лежит прежде всего на главах районных администраций столицы, которых назначает офис Зеленского.По его словам, это было бы по-мужски. Ратникова возмутили слова мэра о том, что главы районных администраций отвечают абсолютно за все, что происходит в городе.Как сообщается, 1 июня в офисе генпрокурора Украины заявили о возбуждении уголовного дела из-за бомбоубежища в Киеве, закрытого во время воздушной тревоги. Позднее уточнили, что задержаны четыре человека.Городские власти поручили проверить доступность всех убежищ. А Зеленский поручил министру по стратегическим отраслям промышленности Александру Камышину провести ревизию всех защитных сооружений Киева, а министру внутренних дел Игорю Клименко — ревизию всех бомбоубежищ Украины.По сообщениям украинских СМИ, во время общения мэра Кличко с журналистами н него начали кричать местные жители — они говорили, что проблема с закрытыми бомбоубежищами существует уже давно.В Министерстве обороны РФ не раз заявляли, что ВС РФ наносят высокоточные удары по военной инфраструктуре Украины, при этом ВСУ пытаются перехватить высокоточные ракеты зенитными средствами, размещенными в городам.Из-за отсутствия сопряжения расположенных в городских кварталах пусковых установок комплексов ПВО и радиотехнических средств обломки ракет украинских ЗРК падают на гражданскую инфраструктуру.Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил мэра Киева Виталия Кличко в недоступности убежищ.А Кличко, в свою очередь, отметил партийную принадлежность глав районных госадминистраций, отметив, что 10 глав районов 9 являются представителями от „Слугии Народа“.Подробнее об этом можно прочитать в статье "Зеленский против Кличко, угроза жителям Белгородщины. Главное на Украине на утро 3 июня" на нашем сайте.Сейчас на Украина.ру читают:Армии НАТО. Людские ресурсыМир "Великого кольца": Benthosuchus sushkiniМариуполь – это Метрополь, а Украина – Китай. Самые яркие конфузы и оговорки президента США Джо Байдена
https://ukraina.ru/20230602/1046857087.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102962/45/1029624520_69:0:958:667_1920x0_80_0_0_166e1c81317a317a2a6bf764879fa50c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, владимир кличко, мэр, владимир зеленский, бомбоубежища
Новости, Киев, Владимир Кличко, мэр, Владимир Зеленский, бомбоубежища

Глава одного из районов Киева Ратников призвал Кличко вместе подать в отставку

13:09 03.06.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Віталій КличкоВиталий Кличко
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Віталій Кличко
Читать в
Глава Деснянской районной госадминистрации Киева Дмитрий Ратников предложил мэру города Виталию Кличко вместе подать в отставку. Своё предложение Ратников высказал в эфире телеканала "Рада"
Ранее мэр Киева заявил, что ответственность за ЧП с закрытым во время воздушной тревоги бомбоубежищем лежит прежде всего на главах районных администраций столицы, которых назначает офис Зеленского.
"Читал о вашем желании отстранить меня от исполнения обязанностей на период расследования. Предлагаю написать такие заявления вместе, вы и я, одновременно. Вместе работаем для киевлян, вместе и отвечаем перед ними“. - заявил Ратников.
По его словам, это было бы по-мужски. Ратникова возмутили слова мэра о том, что главы районных администраций отвечают абсолютно за все, что происходит в городе.
„Поэтому встает вопрос – а за что тогда отвечает мэр?" - сказал Ратников.
Как сообщается, 1 июня в офисе генпрокурора Украины заявили о возбуждении уголовного дела из-за бомбоубежища в Киеве, закрытого во время воздушной тревоги. Позднее уточнили, что задержаны четыре человека.
Городские власти поручили проверить доступность всех убежищ. А Зеленский поручил министру по стратегическим отраслям промышленности Александру Камышину провести ревизию всех защитных сооружений Киева, а министру внутренних дел Игорю Клименко — ревизию всех бомбоубежищ Украины.
По сообщениям украинских СМИ, во время общения мэра Кличко с журналистами н него начали кричать местные жители — они говорили, что проблема с закрытыми бомбоубежищами существует уже давно.
В Министерстве обороны РФ не раз заявляли, что ВС РФ наносят высокоточные удары по военной инфраструктуре Украины, при этом ВСУ пытаются перехватить высокоточные ракеты зенитными средствами, размещенными в городам.
Из-за отсутствия сопряжения расположенных в городских кварталах пусковых установок комплексов ПВО и радиотехнических средств обломки ракет украинских ЗРК падают на гражданскую инфраструктуру.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил мэра Киева Виталия Кличко в недоступности убежищ.
А Кличко, в свою очередь, отметил партийную принадлежность глав районных госадминистраций, отметив, что 10 глав районов 9 являются представителями от „Слугии Народа“.
Подробнее об этом можно прочитать в статье "Зеленский против Кличко, угроза жителям Белгородщины. Главное на Украине на утро 3 июня" на нашем сайте.
Сейчас на Украина.ру читают:
Армии НАТО. Людские ресурсы
Мир "Великого кольца": Benthosuchus sushkini
Мариуполь – это Метрополь, а Украина – Китай. Самые яркие конфузы и оговорки президента США Джо Байдена
- РИА Новости, 1920, 02.06.2023
Вчера, 17:33
Кличко переложил вину за ЧП с закрытым бомбоубежищем на ЗеленскогоОтветственность за ЧП с закрытым во время воздушной тревоги бомбоубежищем лежит на главах районов города, которых назначает офис Владимира Зеленского, заявил Киевский мэр Виталий Клико
 
НовостиКиевВладимир КличкомэрВладимир Зеленскийбомбоубежища
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:19Некоторые страны НАТО так боятся Россию, что не хотят принимать Украину в альянс - Зеленский
13:56WSJ: Зеленский заявил, что Украина готова начать контрнаступление
13:09Глава одного из районов Киева Ратников призвал Кличко вместе подать в отставку
13:08Нацеленность на Азию, Африку и Америку, укрытия, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 3 июня
12:10Западная Украина за минувшую неделю: "Суд Линча" от мэра Львова и война Зеленского с Коломойским
12:05Константинов назвал единственную возможность установления мира на Украине
11:29Медики сообщили Байдену плохую новость после его падения
11:12Разведчик рассказал, кто придумал "новое российское вторжение" в далекую страну
11:08"Мы не хотим мира": Боррель рассказал, что ждёт Украину без военной помощи Запада
10:48Задача номер один и идеальное решение по Украине: рецепты от Сергея Михеева
10:42В Крыму назвали заявление Киева о "минировании" химзавода "Титан" глупостью
10:40"Разжигатель войны" и "бандит": Шольц получил от немцев за Украину
10:30Военный эксперт объяснил, почему в Германии жители забрасывают цветами подбитые российские танки
10:02Зеленский против Кличко, угроза жителям Белгородщины. Главное на Украине на утро 3 июня
10:02Началось? Киев использует теракты как ширму - InfoBrics
09:33Стало известно, как премьер Люксембурга заставил Зеленского замолчать
09:29Война с Западом для России идет не только на Украине. Военный эксперт - об особенностях спецоперации
09:25Армии НАТО. Людские ресурсы
09:21Мир "Великого кольца": Benthosuchus sushkini
08:00Донбасс. 85 лет лет отдельно
Лента новостейМолния