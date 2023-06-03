https://ukraina.ru/20230603/1046865979.html

Константинов назвал единственную возможность установления мира на Украине

Константинов назвал единственную возможность установления мира на Украине - 03.06.2023 Украина.ру

Константинов назвал единственную возможность установления мира на Украине

Установление мира на Украине возможно только, если Запад поймёт, что с Россией нужно договариваться, но пока они к такому выводу не созрели, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. Об этом сообщило РИА Новости 3 июня

2023-06-03T12:05

2023-06-03T12:05

2023-06-03T12:05

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Ранее Владимир Зеленский заявил, что лишь украинская „формула мира“ может стать основой урегулирования конфликта на Украине."Мир возможен только в том случае, если Запад поймет, что с Россией нужно договариваться, но пока они к такому выводу не созрели“. - заявил глава крымского парламента.Что же касается Зеленского, Константинов назвал его временной фигурой, у которого политические дни сочтены.По словам Константинова, признание любой другой, реальной формулы мира для Зеленского равно политической смерти.По его словам, чтобы оттянуть этот момент, Зеленский и придумывает самые нереальные, нереализуемые формулы мира.По мнению Константинова, политическая реальность изменилась и условия будущего мира будут сформированы уже без Зеленского.Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в интервью изданию Украина.ру заявил, что Вашингтон может пойти и на замораживание конфликта, в случае провального контрнаступления ВСУ.По словам Брутера, США нужно показать миру, что они выиграли прокси-войну против России или заключили удачную ничью.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Владимира Брутера на нашем сайте.Сейчас на Украина.ру читают:Армии НАТО. Людские ресурсыМир "Великого кольца": Benthosuchus sushkiniМариуполь – это Метрополь, а Украина – Китай. Самые яркие конфузы и оговорки президента США Джо Байдена

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новости, крым, парламент крыма, владимир константинов, украина, владимир зеленский, мир, запад, россия