Константинов назвал единственную возможность установления мира на Украине
Установление мира на Украине возможно только, если Запад поймёт, что с Россией нужно договариваться, но пока они к такому выводу не созрели, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. Об этом сообщило РИА Новости 3 июня
Ранее Владимир Зеленский заявил, что лишь украинская „формула мира“ может стать основой урегулирования конфликта на Украине.
„Формула мира“ включает в себя восстановление территориальной целостности Украины и создание международного механикам для возмещение стране убытков от боевых действий за счёт российских активов.
"Мир возможен только в том случае, если Запад поймет, что с Россией нужно договариваться, но пока они к такому выводу не созрели“. - заявил глава крымского парламента.
Что же касается Зеленского, Константинов назвал его временной фигурой, у которого политические дни сочтены.
„И никакие формулы ему не помогут", - добавил он.
По словам Константинова, признание любой другой, реальной формулы мира для Зеленского равно политической смерти.
"Поэтому он ничего другого сказать не может. Сколько он уже убил украинцев, как угробил экономику, развалил страну — за все это ему придется отвечать перед людьми и объяснять, почему он не придерживался договоренностей Минска", - подчеркнул Константинов.
По его словам, чтобы оттянуть этот момент, Зеленский и придумывает самые нереальные, нереализуемые формулы мира.
По мнению Константинова, политическая реальность изменилась и условия будущего мира будут сформированы уже без Зеленского.
"Любой человек понимает, что он — отработанный инструмент. И, к сожалению, не он один. Вся Украина стала расходным материалом западной геополитики. И теперь сюсюкаться с ними не будут", - сказал Константинов.
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в интервью изданию Украина.ру заявил, что Вашингтон может пойти и на замораживание конфликта, в случае провального контрнаступления ВСУ.
По словам Брутера, США нужно показать миру, что они выиграли прокси-войну против России или заключили удачную ничью.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью Владимира Брутера на нашем сайте.
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