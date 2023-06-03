https://ukraina.ru/20230603/1046863852.html

Началось? Киев использует теракты как ширму - InfoBrics

Началось? Киев использует теракты как ширму - InfoBrics - 03.06.2023 Украина.ру

Началось? Киев использует теракты как ширму - InfoBrics

Киев прячет за терактами провал контрнаступления, делая вид, что оно еще не началось. На деле начать контратаку ВСУ не могут из-за "бедственного состояния" армии. К такому выводу 2 июня пришел журналист и политолог Лукас Лейрос в своей новой статье для портала InfoBrics

2023-06-03T10:02

2023-06-03T10:02

2023-06-03T10:02

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Лейрос отметил, что состояние ВСУ, террористическое поведение киевского режима, а также завышенные ожидания от контрнаступления приводят к постепенному разочарованию Запада."Ситуация, похоже, дошла до того, что уже никто не верит ни в контрнаступление, ни в возможность победы Киева. Украинские солдаты, также обманутые пропагандой режима, похоже, больше не надеются, что им удастся переломить сценарий боя. Граждане Украины уже выглядят недовольными бесконечным конфликтом. Западное общественное мнение также ставит под сомнение правомерность продолжения финансирования войны, в которой невозможно победить", — подытожил аналитик.К слову, накануне представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США "удовлетворили все потребности Украины для контрнаступления" и "сделали всё, что могли"."Это означает, что больших поставок, влияющих на ход будущего контрнаступления, не будет. Соответственно промедление теперь означает отрицательную динамику по обеспеченности ВСУ. Ведь каждый день армия несет потери. Более прозрачного требования идти в атаку от партнеров представить сложно", - прокомментировали его слова журналисты одного из украинских изданий.Киевский режим обещает начать контрнаступление уже несколько месяцев. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников объявил, что Киев готовится к контратаке, но попросил европейских партнеров усилить военную помощь.В начале мая госсекретарь США Энтони Блинкен сделал очередное заявление от имени Запада о том, что ВСУ начнут контрнаступление уже в ближайшие недели.В конце месяца американский сенатор Линдси Грэм подтвердил это намерение, заявив, что "в ближайшие дни вы увидите довольно впечатляющую демонстрацию силы со стороны украинцев".Многие эксперты склоняются к тому, что контрнаступление ВСУ неизбежно, поскольку Киеву придется оправдывать гигантские финансовые вливания Запада.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что высказывания Вашингтона о скором контрнаступлении украинских военных тщательно отслеживаются российскими военными и учитываются при планировании специальной военной операции на Украине.

https://ukraina.ru/20230602/1046842504.html

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