Алексей Панин назвал себя глупцом, покаялся перед Украиной и обратился к СБУ
15:34 02.06.2023 (обновлено: 16:08 02.06.2023)
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФинал Всероссийского конкурса "Топ Модель России-2016"
Алексей Панин обратился к руководству СБУ с просьбой простить его поведение. Об этом актёр сообщил в своём телеграм-канале
Актёр сообщил, что в 2014 году на Украине на него возбудили уголовное дело о посягательстве на территориальную целостность страны. Он раскаялся и назвал себя "глупым и наивным мальчиком".
"Хочу обратиться к руководителю СБУ Украины. Обратился бы к Владимиру Зеленскому, но мы с ним не знакомы. Очень смешная история получилась", - сообщил Панин.
Актёр назвал ошибочным то, что на Украине он до сих пор находится в чёрных списках.
"До сих пор в Украине я нахожусь в списках лиц, которые являются угрозой для страны. Я уверен, что это ошибка", - добавил актёр.
С самого начала СВО Алексей Панин подвергает критике российские власти и открыто выражает проукраинскую позицию.
22 мая в базе МВД РФ появилась карточка с данными актера. Против него возбуждено уголовное дело за оправдание терроризма, артисту грозит до семи лет лишения свободы.
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