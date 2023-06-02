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Алексей Панин назвал себя глупцом, покаялся перед Украиной и обратился к СБУ

Алексей Панин назвал себя глупцом, покаялся перед Украиной и обратился к СБУ - 02.06.2023 Украина.ру

Алексей Панин назвал себя глупцом, покаялся перед Украиной и обратился к СБУ

Алексей Панин обратился к руководству СБУ с просьбой простить его поведение. Об этом актёр сообщил в своём телеграм-канале

2023-06-02T15:34

2023-06-02T15:34

2023-06-02T16:08

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Актёр сообщил, что в 2014 году на Украине на него возбудили уголовное дело о посягательстве на территориальную целостность страны. Он раскаялся и назвал себя "глупым и наивным мальчиком".Актёр назвал ошибочным то, что на Украине он до сих пор находится в чёрных списках."До сих пор в Украине я нахожусь в списках лиц, которые являются угрозой для страны. Я уверен, что это ошибка", - добавил актёр.С самого начала СВО Алексей Панин подвергает критике российские власти и открыто выражает проукраинскую позицию.22 мая в базе МВД РФ появилась карточка с данными актера. Против него возбуждено уголовное дело за оправдание терроризма, артисту грозит до семи лет лишения свободы.

https://ukraina.ru/20230428/1045757216.html

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новости, панин, сбу, мвд, уголовное дело