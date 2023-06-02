Алексей Панин назвал себя глупцом, покаялся перед Украиной и обратился к СБУ - 02.06.2023 Украина.ру
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Алексей Панин назвал себя глупцом, покаялся перед Украиной и обратился к СБУ
Алексей Панин назвал себя глупцом, покаялся перед Украиной и обратился к СБУ - 02.06.2023 Украина.ру
Алексей Панин назвал себя глупцом, покаялся перед Украиной и обратился к СБУ
Алексей Панин обратился к руководству СБУ с просьбой простить его поведение. Об этом актёр сообщил в своём телеграм-канале
2023-06-02T15:34
2023-06-02T16:08
новости
панин
сбу
мвд
уголовное дело
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Актёр сообщил, что в 2014 году на Украине на него возбудили уголовное дело о посягательстве на территориальную целостность страны. Он раскаялся и назвал себя "глупым и наивным мальчиком".Актёр назвал ошибочным то, что на Украине он до сих пор находится в чёрных списках."До сих пор в Украине я нахожусь в списках лиц, которые являются угрозой для страны. Я уверен, что это ошибка", - добавил актёр.С самого начала СВО Алексей Панин подвергает критике российские власти и открыто выражает проукраинскую позицию.22 мая в базе МВД РФ появилась карточка с данными актера. Против него возбуждено уголовное дело за оправдание терроризма, артисту грозит до семи лет лишения свободы.
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новости, панин, сбу, мвд, уголовное дело
Новости, Панин, СБУ, МВД, уголовное дело

Алексей Панин назвал себя глупцом, покаялся перед Украиной и обратился к СБУ

15:34 02.06.2023 (обновлено: 16:08 02.06.2023)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФинал Всероссийского конкурса "Топ Модель России-2016"
Финал Всероссийского конкурса Топ Модель России-2016 - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Алексей Панин обратился к руководству СБУ с просьбой простить его поведение. Об этом актёр сообщил в своём телеграм-канале
Актёр сообщил, что в 2014 году на Украине на него возбудили уголовное дело о посягательстве на территориальную целостность страны. Он раскаялся и назвал себя "глупым и наивным мальчиком".
"Хочу обратиться к руководителю СБУ Украины. Обратился бы к Владимиру Зеленскому, но мы с ним не знакомы. Очень смешная история получилась", - сообщил Панин.
Актёр назвал ошибочным то, что на Украине он до сих пор находится в чёрных списках.
"До сих пор в Украине я нахожусь в списках лиц, которые являются угрозой для страны. Я уверен, что это ошибка", - добавил актёр.
С самого начала СВО Алексей Панин подвергает критике российские власти и открыто выражает проукраинскую позицию.
22 мая в базе МВД РФ появилась карточка с данными актера. Против него возбуждено уголовное дело за оправдание терроризма, артисту грозит до семи лет лишения свободы.
28 апреля, 10:42
Его называли "дээнеровец". Как схваченный СБУ российский агент оказался агентом СБУ15 сентября 2022 г. в СБУ объявили о задержании "российского агента, который пытался устроиться в полк "Азов"*. По словам пресс-службы ведомства, 26-летний дончанин с позывными Лютик и Фугас в 2015-2018 гг. служил в 7-й омбр 1-го армейского корпуса Народной милиции ДНР и спецназе Республиканской гвардии ДНР,
 
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