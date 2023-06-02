https://ukraina.ru/20230602/1046836557.html

Украинские пограничники пригрозили белорусским коллегам, приглашавшим их на борщ, "ведьмой"

Украинские пограничники пригрозили белорусским коллегам, приглашавшим их на борщ, "ведьмой" - 02.06.2023 Украина.ру

Украинские пограничники пригрозили белорусским коллегам, приглашавшим их на борщ, "ведьмой"

Украинские пограничники ответили на приглашение белорусских коллег "перейти на их сторону борща". В качестве реакции они выбрали песню "Враже" ("Враг"). Соответствующее видео 2 июня опубликовал польский канал "Белсат"

2023-06-02T11:50

2023-06-02T11:50

2023-06-02T11:50

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украина

белоруссия

борщ

пограничники

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Сначала украинские пограничники включили запись, где мужской голос на белорусском языке раскритиковал их коллег по ту сторону границы и призвал "бороться с врагом".В конце записи включился "музыкальный подарок" - песня "Враже" ("Враг"), где поется "Сію тобі в очі, сію проти ночі, буде тобі, враже, так, як відьма скаже", что на русский переводится как "Сею тебе в очи, сею против ночи, будет тебе, враг, так, как ведьма скажет".Пару дней назад белорусские пограничники включили на границе с Украиной запись, на которой приятный женский голос по-украински предлагал украинцам перейти на другую сторону, потому что там такой же вкусный борщ, не то, что европейская кухня.Украинская госпогранслужба отреагировала, заявив, что белорусский борщ "больше похож на русские щи". И "сколько бульбы в щи не добавляй, выходит "союзная похлебка"".Также украинская сторона написала: "К себе вас не приглашаем и настоятельно рекомендуем оставаться на своей территории, потому что вы пожалеете".Белсат — польский спутниковый телеканал, вещающий в основном на белорусском языке.

https://ukraina.ru/20230602/1046834386.html

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новости, украина, белоруссия, борщ, пограничники