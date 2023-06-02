Украинские пограничники пригрозили белорусским коллегам, приглашавшим их на борщ, "ведьмой" - 02.06.2023 Украина.ру
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Украинские пограничники пригрозили белорусским коллегам, приглашавшим их на борщ, "ведьмой"
Украинские пограничники пригрозили белорусским коллегам, приглашавшим их на борщ, "ведьмой" - 02.06.2023 Украина.ру
Украинские пограничники пригрозили белорусским коллегам, приглашавшим их на борщ, "ведьмой"
Украинские пограничники ответили на приглашение белорусских коллег "перейти на их сторону борща". В качестве реакции они выбрали песню "Враже" ("Враг"). Соответствующее видео 2 июня опубликовал польский канал "Белсат"
2023-06-02T11:50
2023-06-02T11:50
новости
украина
белоруссия
борщ
пограничники
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Сначала украинские пограничники включили запись, где мужской голос на белорусском языке раскритиковал их коллег по ту сторону границы и призвал "бороться с врагом".В конце записи включился "музыкальный подарок" - песня "Враже" ("Враг"), где поется "Сію тобі в очі, сію проти ночі, буде тобі, враже, так, як відьма скаже", что на русский переводится как "Сею тебе в очи, сею против ночи, будет тебе, враг, так, как ведьма скажет".Пару дней назад белорусские пограничники включили на границе с Украиной запись, на которой приятный женский голос по-украински предлагал украинцам перейти на другую сторону, потому что там такой же вкусный борщ, не то, что европейская кухня.Украинская госпогранслужба отреагировала, заявив, что белорусский борщ "больше похож на русские щи". И "сколько бульбы в щи не добавляй, выходит "союзная похлебка"".Также украинская сторона написала: "К себе вас не приглашаем и настоятельно рекомендуем оставаться на своей территории, потому что вы пожалеете".Белсат — польский спутниковый телеканал, вещающий в основном на белорусском языке.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, белоруссия, борщ, пограничники
Новости, Украина, Белоруссия, борщ, пограничники

Украинские пограничники пригрозили белорусским коллегам, приглашавшим их на борщ, "ведьмой"

11:50 02.06.2023
 
© тг-канал Klymenko Time
© тг-канал Klymenko Time
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Украинские пограничники ответили на приглашение белорусских коллег "перейти на их сторону борща". В качестве реакции они выбрали песню "Враже" ("Враг"). Соответствующее видео 2 июня опубликовал польский канал "Белсат"
Сначала украинские пограничники включили запись, где мужской голос на белорусском языке раскритиковал их коллег по ту сторону границы и призвал "бороться с врагом".

"Мы всегда боремся за свою независимость. А вы на это неспособны. Если у вас возникнут трудности с пониманием белорусского языка – задумайтесь и изучите его. Отбросьте язык оккупантов на вашей земле. Жаль иметь соседей, которые говорят о какой-то тождественности и родстве, но не имеют с нами ничего общего... Украинцы – свободолюбивая нация, мы всегда боремся за свою независимость. А вы на это неспособны", - говорится в сообщении украинских пограничников.

В конце записи включился "музыкальный подарок" - песня "Враже" ("Враг"), где поется "Сію тобі в очі, сію проти ночі, буде тобі, враже, так, як відьма скаже", что на русский переводится как "Сею тебе в очи, сею против ночи, будет тебе, враг, так, как ведьма скажет".
Пару дней назад белорусские пограничники включили на границе с Украиной запись, на которой приятный женский голос по-украински предлагал украинцам перейти на другую сторону, потому что там такой же вкусный борщ, не то, что европейская кухня.
Украинская госпогранслужба отреагировала, заявив, что белорусский борщ "больше похож на русские щи". И "сколько бульбы в щи не добавляй, выходит "союзная похлебка"".
Также украинская сторона написала: "К себе вас не приглашаем и настоятельно рекомендуем оставаться на своей территории, потому что вы пожалеете".
Белсат — польский спутниковый телеканал, вещающий в основном на белорусском языке.
лгбт, Одесса, флаг, прайд
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