https://ukraina.ru/20230602/1046832518.html

Армения отвергла союзничество с РФ в украинском конфликте

Армения отвергла союзничество с РФ в украинском конфликте - 02.06.2023 Украина.ру

Армения отвергла союзничество с РФ в украинском конфликте

Армения не является союзником РФ в украинском конфликте, хотя на Западе иного мнения, сложившаяся ситуация вызывает у Еревана беспокойство, так как напрямую влияет на внешние взаимоотношения страны, заявил армянский премьер Никол Пашинян, сообщает РИА Новости 2 июня

2023-06-02T10:25

2023-06-02T10:25

2023-06-02T10:25

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армения

никол пашинян

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Армянский премьер заявил, что в Ереване обеспокоены мнением Запада, согласно которому Армению признают союзником РФ в украинском конфликте.Он добавил, что Ереван маневрирует не потому, что у него нет мнения о ситуации, а потому, что у страны и так слишком много внутренних проблем.

https://ukraina.ru/20230522/1046427987.html

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2023

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новости, армения, никол пашинян, запад, украина, россия, конфликт