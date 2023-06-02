Армения отвергла союзничество с РФ в украинском конфликте - 02.06.2023 Украина.ру
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Армения отвергла союзничество с РФ в украинском конфликте
Армения отвергла союзничество с РФ в украинском конфликте - 02.06.2023 Украина.ру
Армения отвергла союзничество с РФ в украинском конфликте
Армения не является союзником РФ в украинском конфликте, хотя на Западе иного мнения, сложившаяся ситуация вызывает у Еревана беспокойство, так как напрямую влияет на внешние взаимоотношения страны, заявил армянский премьер Никол Пашинян, сообщает РИА Новости 2 июня
2023-06-02T10:25
2023-06-02T10:25
новости
армения
никол пашинян
запад
украина
россия
конфликт
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Армянский премьер заявил, что в Ереване обеспокоены мнением Запада, согласно которому Армению признают союзником РФ в украинском конфликте.Он добавил, что Ереван маневрирует не потому, что у него нет мнения о ситуации, а потому, что у страны и так слишком много внутренних проблем.
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новости, армения, никол пашинян, запад, украина, россия, конфликт
Новости, Армения, Никол Пашинян, Запад, Украина, Россия, конфликт

Армения отвергла союзничество с РФ в украинском конфликте

10:25 02.06.2023
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкБрифинг и.о. премьер-министра Армении Н. Пашиняна
Брифинг и.о. премьер-министра Армении Н. Пашиняна
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Армения не является союзником РФ в украинском конфликте, хотя на Западе иного мнения, сложившаяся ситуация вызывает у Еревана беспокойство, так как напрямую влияет на внешние взаимоотношения страны, заявил армянский премьер Никол Пашинян, сообщает РИА Новости 2 июня
Армянский премьер заявил, что в Ереване обеспокоены мнением Запада, согласно которому Армению признают союзником РФ в украинском конфликте.
"Вы сказали, что мы являемся союзником России. Конечно, об этом никогда громко не заявлялось, но думаю, что это заметно. В войне с Украиной мы не являемся союзником России", - сказал Пашинян.
Он добавил, что Ереван маневрирует не потому, что у него нет мнения о ситуации, а потому, что у страны и так слишком много внутренних проблем.
Периметр России обзор
22 мая, 06:50
Армения признаёт Карабах азербайджанским, Средняя Азия и санкции, Молдавия душит Гагаузию. Вокруг РоссииПротивостояние вокруг России постепенно нарастает. Пашинян отказался от Нагорного Карабаха, что в Армении не может не вызвать негодование, Казахстан все более отчетливо занимает антироссийскую позицию, а в Молдавии ведут упорную борьбу против пророссийских настроении в Гагаузии
 
НовостиАрменияНикол ПашинянЗападУкраинаРоссияконфликт
 
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