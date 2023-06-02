Армения отвергла союзничество с РФ в украинском конфликте
© Sputnik
Армения не является союзником РФ в украинском конфликте, хотя на Западе иного мнения, сложившаяся ситуация вызывает у Еревана беспокойство, так как напрямую влияет на внешние взаимоотношения страны, заявил армянский премьер Никол Пашинян, сообщает РИА Новости 2 июня
Армянский премьер заявил, что в Ереване обеспокоены мнением Запада, согласно которому Армению признают союзником РФ в украинском конфликте.
"Вы сказали, что мы являемся союзником России. Конечно, об этом никогда громко не заявлялось, но думаю, что это заметно. В войне с Украиной мы не являемся союзником России", - сказал Пашинян.
Он добавил, что Ереван маневрирует не потому, что у него нет мнения о ситуации, а потому, что у страны и так слишком много внутренних проблем.
22 мая, 06:50Армения признаёт Карабах азербайджанским, Средняя Азия и санкции, Молдавия душит Гагаузию. Вокруг РоссииПротивостояние вокруг России постепенно нарастает. Пашинян отказался от Нагорного Карабаха, что в Армении не может не вызвать негодование, Казахстан все более отчетливо занимает антироссийскую позицию, а в Молдавии ведут упорную борьбу против пророссийских настроении в Гагаузии