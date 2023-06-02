https://ukraina.ru/20230602/1046809685.html

Военный эксперт о том, почему Великобритания отправила Евросоюз вразнос, а с Россией пока не получается

Военный эксперт о том, почему Великобритания отправила Евросоюз вразнос, а с Россией пока не получается - 02.06.2023 Украина.ру

Военный эксперт о том, почему Великобритания отправила Евросоюз вразнос, а с Россией пока не получается

Геополитическая цель Лондона — достичь доминирования в Европе. Для этого Британии необходимо убрать Евросоюз и Россию в качестве конкурента. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический аналитик, бывший проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов

2023-06-02T04:45

2023-06-02T04:45

2023-06-02T04:45

новости

великобритания

украина

война

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102632/45/1026324561_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b2c56ef355d9f4996e1336f016deffce.jpg

Нынешняя Британия — это не та Великобритания, которая была раньше, но амбиции и цели у нее остаются прежними. Ресурсов на это у нее нет. План Лондона как раз и состоит в том, чтобы выжить за счет Европы и за счет России, рассказал эксперт.Евросоюз уже пошел вразнос, а с Россией пока не получается. Но в любом случае у британцев просто не остается других вариантов существования, добавил он.Англичанка гадит как может. Но для нее это закончится очень плохо. Как и для Польши, которая тоже пошла ва-банк. Американцы в этом смысле более умеренные, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, великобритания, украина, война, европа