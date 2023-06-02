https://ukraina.ru/20230602/1046809685.html
Военный эксперт о том, почему Великобритания отправила Евросоюз вразнос, а с Россией пока не получается
Военный эксперт о том, почему Великобритания отправила Евросоюз вразнос, а с Россией пока не получается - 02.06.2023 Украина.ру
Военный эксперт о том, почему Великобритания отправила Евросоюз вразнос, а с Россией пока не получается
Геополитическая цель Лондона — достичь доминирования в Европе. Для этого Британии необходимо убрать Евросоюз и Россию в качестве конкурента. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический аналитик, бывший проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов
2023-06-02T04:45
2023-06-02T04:45
2023-06-02T04:45
новости
великобритания
украина
война
европа
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Нынешняя Британия — это не та Великобритания, которая была раньше, но амбиции и цели у нее остаются прежними. Ресурсов на это у нее нет. План Лондона как раз и состоит в том, чтобы выжить за счет Европы и за счет России, рассказал эксперт.Евросоюз уже пошел вразнос, а с Россией пока не получается. Но в любом случае у британцев просто не остается других вариантов существования, добавил он.Англичанка гадит как может. Но для нее это закончится очень плохо. Как и для Польши, которая тоже пошла ва-банк. Американцы в этом смысле более умеренные, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, великобритания, украина, война, европа
Военный эксперт о том, почему Великобритания отправила Евросоюз вразнос, а с Россией пока не получается
Геополитическая цель Лондона — достичь доминирования в Европе. Для этого Британии необходимо убрать Евросоюз и Россию в качестве конкурента. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический аналитик, бывший проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов
Нынешняя Британия — это не та Великобритания, которая была раньше, но амбиции и цели у нее остаются прежними. Ресурсов на это у нее нет. План Лондона как раз и состоит в том, чтобы выжить за счет Европы и за счет России, рассказал эксперт.
Евросоюз уже пошел вразнос, а с Россией пока не получается. Но в любом случае у британцев просто не остается других вариантов существования, добавил он.
"Мы понимаем, что Великобритания пошла ва-банк, фактически принимая участие в войне с Россией на Украине специалистами, планировщиками, разведкой, техническим обеспечением, а также в области дипломатии. Именно британцы подталкивают другие страны снабжать Киев деньгами и оружием", - подчеркнул Самойлов.
Англичанка гадит как может. Но для нее это закончится очень плохо. Как и для Польши, которая тоже пошла ва-банк. Американцы в этом смысле более умеренные, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь