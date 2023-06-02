https://ukraina.ru/20230602/1046798303.html

"Уже не ведёмся". Военный эксперт рассказал, когда Россия перейдёт границу с Украиной на Белгородчине

"Уже не ведёмся". Военный эксперт рассказал, когда Россия перейдёт границу с Украиной на Белгородчине - 02.06.2023 Украина.ру

"Уже не ведёмся". Военный эксперт рассказал, когда Россия перейдёт границу с Украиной на Белгородчине

Атаки диверсантов ВСУ ставят своей целью снять боеспособные резервы ВС РФ с Херсонского и Запорожского направлений для создания зоны безопасности на границе с Украиной. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский

2023-06-02T04:30

2023-06-02T04:30

2023-06-02T04:30

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граница

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Создание зоны безопасности на приграничной территории Черниговской, Сумской и Харьковской областях – сложный вопрос. Ведь по законам РФ охранять границы Курской, Брянской или Белгородской области могут даже солдаты-срочники. Но если мы переходим границу и заходим на территорию Украины, то для этого уже необходимы контрактники, рассказал эксперт.Противник хочет оттянуть к границе наши боевые резервы, но российское командование уже на это "не ведется". Потому что мы "уже битые" по опыту прошлого года, добавил он.Если наступление ВСУ захлебнется, то у России есть шанс перейти к своей инициативе. Иначе охрана границ потребует огромного количества личного контрактного состава, которого у нас пока нет, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, граница, белгород, диверсии, оборона