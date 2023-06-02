"Уже не ведёмся". Военный эксперт рассказал, когда Россия перейдёт границу с Украиной на Белгородчине - 02.06.2023 Украина.ру
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"Уже не ведёмся". Военный эксперт рассказал, когда Россия перейдёт границу с Украиной на Белгородчине
"Уже не ведёмся". Военный эксперт рассказал, когда Россия перейдёт границу с Украиной на Белгородчине - 02.06.2023 Украина.ру
"Уже не ведёмся". Военный эксперт рассказал, когда Россия перейдёт границу с Украиной на Белгородчине
Атаки диверсантов ВСУ ставят своей целью снять боеспособные резервы ВС РФ с Херсонского и Запорожского направлений для создания зоны безопасности на границе с Украиной. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский
2023-06-02T04:30
2023-06-02T04:30
новости
граница
белгород
диверсии
оборона
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Создание зоны безопасности на приграничной территории Черниговской, Сумской и Харьковской областях – сложный вопрос. Ведь по законам РФ охранять границы Курской, Брянской или Белгородской области могут даже солдаты-срочники. Но если мы переходим границу и заходим на территорию Украины, то для этого уже необходимы контрактники, рассказал эксперт.Противник хочет оттянуть к границе наши боевые резервы, но российское командование уже на это "не ведется". Потому что мы "уже битые" по опыту прошлого года, добавил он.Если наступление ВСУ захлебнется, то у России есть шанс перейти к своей инициативе. Иначе охрана границ потребует огромного количества личного контрактного состава, которого у нас пока нет, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, граница, белгород, диверсии, оборона
Новости, граница, Белгород, диверсии, Оборона

"Уже не ведёмся". Военный эксперт рассказал, когда Россия перейдёт границу с Украиной на Белгородчине

04:30 02.06.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУсолдат ВСУ в окопе
солдат ВСУ в окопе - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Читать в
Атаки диверсантов ВСУ ставят своей целью снять боеспособные резервы ВС РФ с Херсонского и Запорожского направлений для создания зоны безопасности на границе с Украиной. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский
Создание зоны безопасности на приграничной территории Черниговской, Сумской и Харьковской областях – сложный вопрос. Ведь по законам РФ охранять границы Курской, Брянской или Белгородской области могут даже солдаты-срочники. Но если мы переходим границу и заходим на территорию Украины, то для этого уже необходимы контрактники, рассказал эксперт.
Противник хочет оттянуть к границе наши боевые резервы, но российское командование уже на это "не ведется". Потому что мы "уже битые" по опыту прошлого года, добавил он.
"Насколько я знаю, части [ВС РФ], укомплектованные смешанным составом, идут с Дальнего Востока и с Сибири. Мы усиливаем оборону, но границу [с Украиной в Курске, Брянске и Белгороде] пока перейти не можем. У нас нет такой возможности", - подчеркнул Мощанский.
Если наступление ВСУ захлебнется, то у России есть шанс перейти к своей инициативе. Иначе охрана границ потребует огромного количества личного контрактного состава, которого у нас пока нет, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
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