"Мужик приехал и все порешал". Военный эксперт рассказал, как Лапин выбил диверсантов из КПП "Грайворон" - 02.06.2023 Украина.ру
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"Мужик приехал и все порешал". Военный эксперт рассказал, как Лапин выбил диверсантов из КПП "Грайворон"
"Мужик приехал и все порешал". Военный эксперт рассказал, как Лапин выбил диверсантов из КПП "Грайворон" - 02.06.2023 Украина.ру
"Мужик приехал и все порешал". Военный эксперт рассказал, как Лапин выбил диверсантов из КПП "Грайворон"
На данный момент в российском командовании по-прежнему наблюдается низкий уровень управления и разная степень боеспособности подразделений. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский
2023-06-02T04:00
2023-06-02T04:00
новости
диверсии
прорыв
белгородская область
всу
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Это было хорошо заметно после захода украинской ДРГ, во время боестолкновения в Грайворонском районе, когда 59-летний генерал-полковник Александр Лапин лично участвовал в руководстве российских войск, рассказал эксперт.При этом Лапину можно только поаплодировать, поскольку он выкинул противника за КПП "Грайворон", где противник собирался долго обороняться. При всем уважении, он должен был не бегать с пистолетом по КПП, а сидеть за компьютером и управлять боем в режиме реального времени, как это делает командующий сухопутными силами Александр Сырский, добавил он.Если в России существует школа губернаторов, то должна быть и школа командиров, чтобы они сдавали зачеты по владению системами компьютерного управления. Чтобы не было ситуации, когда командиры просто требовали ударить "по какому-то перекрестку", заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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новости, диверсии, прорыв, белгородская область, всу
Новости, диверсии, прорыв, Белгородская область, ВСУ

"Мужик приехал и все порешал". Военный эксперт рассказал, как Лапин выбил диверсантов из КПП "Грайворон"

04:00 02.06.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПоврежденная техника с места ликвидации украинской ДРГ
Поврежденная техника с места ликвидации украинской ДРГ
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
На данный момент в российском командовании по-прежнему наблюдается низкий уровень управления и разная степень боеспособности подразделений. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский
Это было хорошо заметно после захода украинской ДРГ, во время боестолкновения в Грайворонском районе, когда 59-летний генерал-полковник Александр Лапин лично участвовал в руководстве российских войск, рассказал эксперт.
При этом Лапину можно только поаплодировать, поскольку он выкинул противника за КПП "Грайворон", где противник собирался долго обороняться. При всем уважении, он должен был не бегать с пистолетом по КПП, а сидеть за компьютером и управлять боем в режиме реального времени, как это делает командующий сухопутными силами Александр Сырский, добавил он.

"Если бы не [генерал-полковник Алексанр] Лапин и наши ВКС, которые в Белгородской области ударами с воздуха вынесли противника, все могло быть гораздо хуже. А пограничники как раз-таки убежали, бросив четыре бронетранспортера, а потом обсуждали, кто как должен действовать", - подчеркнул Мощанский.

Если в России существует школа губернаторов, то должна быть и школа командиров, чтобы они сдавали зачеты по владению системами компьютерного управления. Чтобы не было ситуации, когда командиры просто требовали ударить "по какому-то перекрестку", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
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