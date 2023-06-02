https://ukraina.ru/20230602/1046791897.html

"Мужик приехал и все порешал". Военный эксперт рассказал, как Лапин выбил диверсантов из КПП "Грайворон"

"Мужик приехал и все порешал". Военный эксперт рассказал, как Лапин выбил диверсантов из КПП "Грайворон" - 02.06.2023 Украина.ру

"Мужик приехал и все порешал". Военный эксперт рассказал, как Лапин выбил диверсантов из КПП "Грайворон"

На данный момент в российском командовании по-прежнему наблюдается низкий уровень управления и разная степень боеспособности подразделений. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский

2023-06-02T04:00

2023-06-02T04:00

2023-06-02T04:00

новости

диверсии

прорыв

белгородская область

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/18/1046522326_0:0:2026:1141_1920x0_80_0_0_30e54576bac58eba3721d0d7528bdc21.jpg

Это было хорошо заметно после захода украинской ДРГ, во время боестолкновения в Грайворонском районе, когда 59-летний генерал-полковник Александр Лапин лично участвовал в руководстве российских войск, рассказал эксперт.При этом Лапину можно только поаплодировать, поскольку он выкинул противника за КПП "Грайворон", где противник собирался долго обороняться. При всем уважении, он должен был не бегать с пистолетом по КПП, а сидеть за компьютером и управлять боем в режиме реального времени, как это делает командующий сухопутными силами Александр Сырский, добавил он.Если в России существует школа губернаторов, то должна быть и школа командиров, чтобы они сдавали зачеты по владению системами компьютерного управления. Чтобы не было ситуации, когда командиры просто требовали ударить "по какому-то перекрестку", заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, диверсии, прорыв, белгородская область, всу