Ганчев рассказал об антироссийских мерах в Харьковской области и почему Украина – это не государство
© скриншот видео Украина.Ру
© скриншот видео Украина.Ру
Власти Украины на территории Харьковской области проводят репрессии против мирных людей, которые поддерживают Россию, заявил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев
Его слова прозвучали 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"
"Кого они репрессируют? Это наши люди, украинцы, русские, неважно, какая у них национальность, на каком они языке сейчас там говорят. Главное то, что они думают, куда они стремятся, а стремятся они все в нашу большую Родину, поэтому их и пытаются репрессировать", – сказал Ганчев.
Совершившие эти преступления должны быть наказаны в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, и трибунал над ними необходимо провести на территории РФ, а не где-то на Западе, отметил он.
Украина никогда не имела своей государственности и суверенитета, поэтому об этой стране нельзя говорить, как о государстве, а можно лишь признать террористической организацией, сказал он.
10 мая, 04:07Самоукраинизация до полной победы над собственным народом. Как в Украине уничтожают русский языкНа днях уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь опубликовал отчет о борьбе с русским языком за 2022 год. По его данным, лидерами среди доносов об использовании русского языка являются Киев (823 доноса) и Харьков (460 доносов).