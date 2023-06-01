https://ukraina.ru/20230601/1046817048.html

Ганчев рассказал об антироссийских мерах в Харьковской области и почему Украина – это не государство

Ганчев рассказал об антироссийских мерах в Харьковской области и почему Украина – это не государство - 01.06.2023 Украина.ру

Ганчев рассказал об антироссийских мерах в Харьковской области и почему Украина – это не государство

Власти Украины на территории Харьковской области проводят репрессии против мирных людей, которые поддерживают Россию, заявил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев

2023-06-01T16:32

2023-06-01T16:32

2023-06-01T16:32

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Его слова прозвучали 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"Совершившие эти преступления должны быть наказаны в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, и трибунал над ними необходимо провести на территории РФ, а не где-то на Западе, отметил он.Украина никогда не имела своей государственности и суверенитета, поэтому об этой стране нельзя говорить, как о государстве, а можно лишь признать террористической организацией, сказал он.

https://ukraina.ru/20230510/1046041913.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, харьковская область, репрессии, форум