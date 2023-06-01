Затулин: Нужно переходить к следующему плану после спецоперации - 01.06.2023 Украина.ру
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Затулин: Нужно переходить к следующему плану после спецоперации
Затулин: Нужно переходить к следующему плану после спецоперации - 01.06.2023 Украина.ру
Затулин: Нужно переходить к следующему плану после спецоперации
Россия борется за существование себя как самостоятельной страны. Важно обустраивать новые регионы страны, но "ситуация далеко не такая простая". Такое мнение высказал депутат Госдумы России Константин Затулин 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"
2023-06-01T16:00
2023-06-01T16:00
новости
затулин
спецоперация
украина
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Специальную военную операцию на Украине следовало бы назвать войной, считает Затулин. Боевые действия длятся долгое время, а успехи трудно сравнить с победными результатами советской армии в Великую Отечественную войну, пояснил он."Давайте выясним: мы собрались чтобы успокоиться или рассказать, что на самом деле? На самом деле от нас требуется мобилизация, перевод промышленности и жизни на военные рельсы, чтобы одержать победу, о которой мы мечтаем", - сказал Затулин. Россия борется за существование себя как самостоятельной страны. Важно обустраивать новые регионы страны, но "ситуация далеко не такая простая", добавил Затулин. Запорожская и Херсонская область включили в состав России, но из Херсона войска вышли, а Запорожье не взяли. Российские войска бьются за выход на границы ДНР и ЛНР. Обсуждение украинского контрнаступления - вынужденная логика, продолжил Затулин. "Целый ряд вопросов не решены", добавил Затулин. - "Нужно чтобы восторжествовала логика "добиться победы" и "добиться результатов". Логика спецоперации заключалась в том, что после спецоперации Украина разваливается. Но план сорвался, так как был нереальным в основе - всем очевидно, что он не состоялся. И нужно переходить к другому плану".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, затулин, спецоперация, украина
Новости, Затулин, Спецоперация, Украина

Затулин: Нужно переходить к следующему плану после спецоперации

16:00 01.06.2023
 
© скриншот видео Украина.Ру
© скриншот видео Украина.Ру
Читать в
Россия борется за существование себя как самостоятельной страны. Важно обустраивать новые регионы страны, но "ситуация далеко не такая простая". Такое мнение высказал депутат Госдумы России Константин Затулин 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"
Специальную военную операцию на Украине следовало бы назвать войной, считает Затулин. Боевые действия длятся долгое время, а успехи трудно сравнить с победными результатами советской армии в Великую Отечественную войну, пояснил он.
"Давайте выясним: мы собрались чтобы успокоиться или рассказать, что на самом деле? На самом деле от нас требуется мобилизация, перевод промышленности и жизни на военные рельсы, чтобы одержать победу, о которой мы мечтаем", - сказал Затулин.
Россия борется за существование себя как самостоятельной страны. Важно обустраивать новые регионы страны, но "ситуация далеко не такая простая", добавил Затулин.
Запорожская и Херсонская область включили в состав России, но из Херсона войска вышли, а Запорожье не взяли. Российские войска бьются за выход на границы ДНР и ЛНР. Обсуждение украинского контрнаступления - вынужденная логика, продолжил Затулин.
"Целый ряд вопросов не решены", добавил Затулин. - "Нужно чтобы восторжествовала логика "добиться победы" и "добиться результатов". Логика спецоперации заключалась в том, что после спецоперации Украина разваливается. Но план сорвался, так как был нереальным в основе - всем очевидно, что он не состоялся. И нужно переходить к другому плану".
 
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