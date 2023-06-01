"Нашли болевые точки": Лукашенко рассказал, почему Украине не воспользовалась шансом на мир - 01.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230601/1046807362.html
"Нашли болевые точки": Лукашенко рассказал, почему Украине не воспользовалась шансом на мир
"Нашли болевые точки": Лукашенко рассказал, почему Украине не воспользовалась шансом на мир - 01.06.2023 Украина.ру
"Нашли болевые точки": Лукашенко рассказал, почему Украине не воспользовалась шансом на мир
У руководства Украины было много шансов для сохранения мирной жизни в стране, но они не воспользовались ни одним из них, заявил на встрече с главами спецслужб СНГ президент Белоруссии Александр Лукашенко 1 июня
2023-06-01T14:24
2023-06-01T14:24
новости
рф
белоруссия
лукашенко
украина
виктор янукович
петр порошенко
владимир зеленский
мир
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/06/1045092981_0:160:3081:1893_1920x0_80_0_0_4f4c4aff8743f55d78cdca9a5ab0f6f4.jpg
Белорусский лидер напомнил, что западные политики, в частности, бывший президент Франции Франсуа Олланд откровенно говорили, что "делали все, чтобы подготовить Украину" к вооруженному конфликту с РФ.Несколько дней назад ,25 мая, главы оборонных ведомств Белоруссии и РФ Виктор Хренин и Сергей Шойгу подписали в Минске документы, по которым определён порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в хранилище на территории Белоруссии.Ранее глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Запад ведёт необъявленную войну против Москвы и Минска.В интервью изданию Украина.ру военный политолог Александр Перенджиев рассказал ранее, что размещение Россией тактического ядерного оружия в Белоруссии - это определенный тактический ход и серьезное предупреждение всему Западу.России в ходе глобального противостояния надо действовать решительно, но при этом продуманно и осторожно, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20230531/1046762621.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/06/1045092981_10:0:2741:2048_1920x0_80_0_0_adce5b0eb7a5c51c98f8a1776ec6c3eb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, рф, белоруссия, лукашенко, украина, виктор янукович, петр порошенко, владимир зеленский, мир
Новости, РФ, Белоруссия, Лукашенко, Украина, Виктор Янукович, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, мир

"Нашли болевые точки": Лукашенко рассказал, почему Украине не воспользовалась шансом на мир

14:24 01.06.2023
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко
Заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
У руководства Украины было много шансов для сохранения мирной жизни в стране, но они не воспользовались ни одним из них, заявил на встрече с главами спецслужб СНГ президент Белоруссии Александр Лукашенко 1 июня
Белорусский лидер напомнил, что западные политики, в частности, бывший президент Франции Франсуа Олланд откровенно говорили, что "делали все, чтобы подготовить Украину" к вооруженному конфликту с РФ.

"У руководства Украины было много вариантов для того, чтобы люди мирно жили во всей Украине. Но ни бывшие [президенты Украины Виктор] Янукович, [Петр] Порошенко, ни нынешний [президент Владимир] Зеленский этим не воспользовались. Почему не воспользовались? Они что, хотели войны? Нет. Их просто толкали к этому. Нашли болевые точки, где можно было надавить", - заявил Лукашенко.

Несколько дней назад ,25 мая, главы оборонных ведомств Белоруссии и РФ Виктор Хренин и Сергей Шойгу подписали в Минске документы, по которым определён порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в хранилище на территории Белоруссии.
Ранее глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Запад ведёт необъявленную войну против Москвы и Минска.
В интервью изданию Украина.ру военный политолог Александр Перенджиев рассказал ранее, что размещение Россией тактического ядерного оружия в Белоруссии - это определенный тактический ход и серьезное предупреждение всему Западу.
России в ходе глобального противостояния надо действовать решительно, но при этом продуманно и осторожно, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
капитолий вашингтон здание флаг сша
Вчера, 15:08
МИД России усомнился в правдивости заявлений Вашингтона об ударах по РФГлава МИД РФ Сергей Лавров назвал ложью заявления западных стран о том, что они не поощряют удары по территории России, при этом продолжая поставки все более дальнобойного вооружения Украине, сообщает РИА Новости 31 мая
 
НовостиРФБелоруссияЛукашенкоУкраинаВиктор ЯнуковичПетр ПорошенкоВладимир Зеленскиймир
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:16В ООН предложили практические решения по “продуктовой сделке”
20:45Зеленский опять заговорил об украинской "формуле мира"
19:59Ради членства в НАТО Зеленский готов развязать Третью мировую войну - Филиппо
19:22Над Белгородом сработала система противовоздушной обороны - Гладков
19:06Страны БРИКС стремятся к демократизации международных отношений - МИД КНР
18:47Вучич на переговорах с Зеленским не изменил свое мнение относительно санкций против РФ
18:19В Белгороде на улице Щорса прогремел взрыв
18:01Обстрелы Белгорода и области, скандал с убежищами в Киеве. Итоги 1 июня на Украине
18:00"Приключения Петрова и Васечкина". Как фамилия Андропова спасла культовый фильм советских детей
17:53При обстреле автомобиля в Одессе погибли два человека
17:45Ногинский сказал, сколько людей на Украине могут поддержать Россию
17:42Калининград сохранит своё имя: власти отреагировали на "переименование" города Польшей
17:37"Вагнер открывает второй фронт". Евгению Пригожину 62 года и он запускает новый проект
17:10Ногинский оценил действие западных санкций на Россию
16:59Ногинский: Украина – это нож, заточенный против России
16:54Дмитрий Киселёв: Мы не отказываемся от вышиванок и украинского языка
16:44Ногинский оценил эффективность ВС РФ в ходе спецоперации на Украине
16:43Пересобрать страну. Какая Украина нужна России
16:36Затулин: Запад хочет сделать из России Северную Корею, а из Украины - Южную
16:36Или ядерная война, или сидите тихо: Онуфриенко о тех, кому придётся считаться с Россией. ВИДЕО
Лента новостейМолния