https://ukraina.ru/20230601/1046807362.html

"Нашли болевые точки": Лукашенко рассказал, почему Украине не воспользовалась шансом на мир

"Нашли болевые точки": Лукашенко рассказал, почему Украине не воспользовалась шансом на мир - 01.06.2023 Украина.ру

"Нашли болевые точки": Лукашенко рассказал, почему Украине не воспользовалась шансом на мир

У руководства Украины было много шансов для сохранения мирной жизни в стране, но они не воспользовались ни одним из них, заявил на встрече с главами спецслужб СНГ президент Белоруссии Александр Лукашенко 1 июня

2023-06-01T14:24

2023-06-01T14:24

2023-06-01T14:24

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мир

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Белорусский лидер напомнил, что западные политики, в частности, бывший президент Франции Франсуа Олланд откровенно говорили, что "делали все, чтобы подготовить Украину" к вооруженному конфликту с РФ.Несколько дней назад ,25 мая, главы оборонных ведомств Белоруссии и РФ Виктор Хренин и Сергей Шойгу подписали в Минске документы, по которым определён порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в хранилище на территории Белоруссии.Ранее глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Запад ведёт необъявленную войну против Москвы и Минска.В интервью изданию Украина.ру военный политолог Александр Перенджиев рассказал ранее, что размещение Россией тактического ядерного оружия в Белоруссии - это определенный тактический ход и серьезное предупреждение всему Западу.России в ходе глобального противостояния надо действовать решительно, но при этом продуманно и осторожно, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20230531/1046762621.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, рф, белоруссия, лукашенко, украина, виктор янукович, петр порошенко, владимир зеленский, мир