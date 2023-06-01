https://ukraina.ru/20230601/1046807362.html
"Нашли болевые точки": Лукашенко рассказал, почему Украине не воспользовалась шансом на мир
"Нашли болевые точки": Лукашенко рассказал, почему Украине не воспользовалась шансом на мир - 01.06.2023 Украина.ру
"Нашли болевые точки": Лукашенко рассказал, почему Украине не воспользовалась шансом на мир
У руководства Украины было много шансов для сохранения мирной жизни в стране, но они не воспользовались ни одним из них, заявил на встрече с главами спецслужб СНГ президент Белоруссии Александр Лукашенко 1 июня
2023-06-01T14:24
2023-06-01T14:24
2023-06-01T14:24
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Белорусский лидер напомнил, что западные политики, в частности, бывший президент Франции Франсуа Олланд откровенно говорили, что "делали все, чтобы подготовить Украину" к вооруженному конфликту с РФ.Несколько дней назад ,25 мая, главы оборонных ведомств Белоруссии и РФ Виктор Хренин и Сергей Шойгу подписали в Минске документы, по которым определён порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в хранилище на территории Белоруссии.Ранее глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Запад ведёт необъявленную войну против Москвы и Минска.В интервью изданию Украина.ру военный политолог Александр Перенджиев рассказал ранее, что размещение Россией тактического ядерного оружия в Белоруссии - это определенный тактический ход и серьезное предупреждение всему Западу.России в ходе глобального противостояния надо действовать решительно, но при этом продуманно и осторожно, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20230531/1046762621.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, рф, белоруссия, лукашенко, украина, виктор янукович, петр порошенко, владимир зеленский, мир
Новости, РФ, Белоруссия, Лукашенко, Украина, Виктор Янукович, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, мир
"Нашли болевые точки": Лукашенко рассказал, почему Украине не воспользовалась шансом на мир
У руководства Украины было много шансов для сохранения мирной жизни в стране, но они не воспользовались ни одним из них, заявил на встрече с главами спецслужб СНГ президент Белоруссии Александр Лукашенко 1 июня
Белорусский лидер напомнил, что западные политики, в частности, бывший президент Франции Франсуа Олланд откровенно говорили, что "делали все, чтобы подготовить Украину" к вооруженному конфликту с РФ.
"У руководства Украины было много вариантов для того, чтобы люди мирно жили во всей Украине. Но ни бывшие [президенты Украины Виктор] Янукович, [Петр] Порошенко, ни нынешний [президент Владимир] Зеленский этим не воспользовались. Почему не воспользовались? Они что, хотели войны? Нет. Их просто толкали к этому. Нашли болевые точки, где можно было надавить", - заявил Лукашенко.
Несколько дней назад ,25 мая, главы оборонных ведомств Белоруссии и РФ Виктор Хренин и Сергей Шойгу подписали в Минске документы, по которым определён порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в хранилище на территории Белоруссии.
Ранее глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Запад ведёт необъявленную войну против Москвы и Минска.
В интервью изданию Украина.ру военный политолог Александр Перенджиев рассказал ранее, что размещение Россией тактического ядерного оружия в Белоруссии - это определенный тактический ход и серьезное предупреждение всему Западу.
России в ходе глобального противостояния надо действовать решительно, но при этом продуманно и осторожно, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать
здесь.