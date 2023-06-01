https://ukraina.ru/20230601/1046806332.html

Ищенко оценил идею уголовного наказания за съёмку беспилотников. Видео

Ищенко оценил идею уголовного наказания за съёмку беспилотников. Видео - 01.06.2023 Украина.ру

Ищенко оценил идею уголовного наказания за съёмку беспилотников. Видео

Политолог Ростислав Ищенко кратко, но исчерпывающе объяснил, нужно принять закон, запрещающий снимать полеты беспилотников. Украина.ру, 01.06.2023

2023-06-01T13:55

2023-06-01T13:55

2023-06-01T13:55

ростислав ищенко

бпла

видео

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Политолог Ростислав Ищенко кратко, но исчерпывающе объяснил, нужно принять закон, запрещающий снимать полеты беспилотников.Ранее депутат Государственной думы, генерал Андрей Гурулёв заявил, что в ближайшее время может быть принят закон, по которому всех снимающих полеты беспилотных летательных аппаратов будет ждать уголовная ответственность.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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