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Минобороны Японии: Токио и Вашингтон разработают системы перехвата гиперзвукового оружия

Минобороны Японии: Токио и Вашингтон разработают системы перехвата гиперзвукового оружия - 01.06.2023 Украина.ру

Минобороны Японии: Токио и Вашингтон разработают системы перехвата гиперзвукового оружия

Япония и США намерены продолжать совместную работу, в том числе в части разработки систем перехвата гиперзвукового оружия. Такое заявление 31 мая в ходе совместной пресс-конференции с шефом Пентагона Ллойдом Остином сделал глава министерства обороны Японии Ясукадзу Хамада.

2023-06-01T08:44

2023-06-01T08:44

2023-06-01T08:44

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Японские СМИ еще в конце прошлого года писали, что Япония и США планируют совместные разработки в части перехвата баллистических ракет с гиперзвуковым планирующим боевым блоком.Также сообщалось, что министерство обороны Японии в 2023 году намерено начать проектирование ракетного двигателя, который позволил бы менять траекторию боезапаса.Результаты совместных разработок Токио и Вашингтон планируют разместить на новых эсминцах, оснащенных американской многофункциональной боевой информационно-управляющей системой Aegis.Стороны намерены поставить в строй первый такой эсминец уже к весне 2027 года.

https://ukraina.ru/20230601/1046785184.html

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новости, сша, япония, разработка, оружие