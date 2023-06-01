Минобороны Японии: Токио и Вашингтон разработают системы перехвата гиперзвукового оружия
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© Министерство обороны РФ
Япония и США намерены продолжать совместную работу, в том числе в части разработки систем перехвата гиперзвукового оружия. Такое заявление 31 мая в ходе совместной пресс-конференции с шефом Пентагона Ллойдом Остином сделал глава министерства обороны Японии Ясукадзу Хамада.
"Затрагивая тему взаимодействия в сфере технологий и вооружения оборонительного характера, мы пришли к единому мнению о расширении обсуждения возможности совместной разработки способов перехвата для противодействия (ракетам – Ред.) с использованием гиперзвуковых технологий", - сказал глава японского ведомства.
Японские СМИ еще в конце прошлого года писали, что Япония и США планируют совместные разработки в части перехвата баллистических ракет с гиперзвуковым планирующим боевым блоком.
Также сообщалось, что министерство обороны Японии в 2023 году намерено начать проектирование ракетного двигателя, который позволил бы менять траекторию боезапаса.
Результаты совместных разработок Токио и Вашингтон планируют разместить на новых эсминцах, оснащенных американской многофункциональной боевой информационно-управляющей системой Aegis.
Стороны намерены поставить в строй первый такой эсминец уже к весне 2027 года.