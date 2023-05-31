https://ukraina.ru/20230531/1046766747.html

О доминировании в небе, возможной ошибке России и о том, на кого молятся США - Мощанский. Видео

О доминировании в небе, возможной ошибке России и о том, на кого молятся США - Мощанский. Видео - 31.05.2023 Украина.ру

О доминировании в небе, возможной ошибке России и о том, на кого молятся США - Мощанский. Видео

В студии Украина.ру кандидат философских наук, полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский рассказал, как западные страны... Украина.ру, 31.05.2023

2023-05-31T15:55

2023-05-31T15:55

2023-05-31T15:55

илья мощанский

видео

россия

украина

сво

дроны

беспилотники

чвк "вагнер"

артемовск

техника

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В студии Украина.ру кандидат философских наук, полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский рассказал, как западные страны подготовили Украину к наступлению и чего выжидают ВСУ, а также о том, каких ошибок нельзя допускать российской армии: 00:26 – Атака БПЛА на Москву и удары России по центрам принятия решений: что разозлило Киев? 06:15 – О резервах Украины и о том, как Россия оттягивает украинское наступление;09:30 – По каким правилам воюют российская армия и ЧВК "Вагнер"? 17:35 – Какую ошибку может допустить Россия и как ее избежать? 21:20 – Как защитить приграничные с Украиной российские регионы? 22:53 – О главных направлениях ударов ВСУ.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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