О доминировании в небе, возможной ошибке России и о том, на кого молятся США - Мощанский. Видео - 31.05.2023 Украина.ру
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О доминировании в небе, возможной ошибке России и о том, на кого молятся США - Мощанский. Видео
О доминировании в небе, возможной ошибке России и о том, на кого молятся США - Мощанский. Видео - 31.05.2023 Украина.ру
О доминировании в небе, возможной ошибке России и о том, на кого молятся США - Мощанский. Видео
В студии Украина.ру кандидат философских наук, полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский рассказал, как западные страны... Украина.ру, 31.05.2023
2023-05-31T15:55
2023-05-31T15:55
илья мощанский
видео
россия
украина
сво
дроны
беспилотники
чвк "вагнер"
артемовск
техника
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В студии Украина.ру кандидат философских наук, полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский рассказал, как западные страны подготовили Украину к наступлению и чего выжидают ВСУ, а также о том, каких ошибок нельзя допускать российской армии: 00:26 – Атака БПЛА на Москву и удары России по центрам принятия решений: что разозлило Киев? 06:15 – О резервах Украины и о том, как Россия оттягивает украинское наступление;09:30 – По каким правилам воюют российская армия и ЧВК "Вагнер"? 17:35 – Какую ошибку может допустить Россия и как ее избежать? 21:20 – Как защитить приграничные с Украиной российские регионы? 22:53 – О главных направлениях ударов ВСУ.
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илья мощанский, видео, россия, украина, сво, дроны, беспилотники, чвк "вагнер", артемовск, техника, сша, днепр, киев, видео
Илья Мощанский, Видео, Россия, Украина, СВО, дроны, беспилотники, ЧВК "Вагнер", Артемовск, техника, США, Днепр, Киев

О доминировании в небе, возможной ошибке России и о том, на кого молятся США - Мощанский. Видео

15:55 31.05.2023
 
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В студии Украина.ру кандидат философских наук, полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский рассказал, как западные страны подготовили Украину к наступлению и чего выжидают ВСУ, а также о том, каких ошибок нельзя допускать российской армии:
00:26 – Атака БПЛА на Москву и удары России по центрам принятия решений: что разозлило Киев?
06:15 – О резервах Украины и о том, как Россия оттягивает украинское наступление;
09:30 – По каким правилам воюют российская армия и ЧВК "Вагнер"?
17:35 – Какую ошибку может допустить Россия и как ее избежать?
21:20 – Как защитить приграничные с Украиной российские регионы?
22:53 – О главных направлениях ударов ВСУ.
 
Илья МощанскийВидеоРоссияУкраинаСВОдроныбеспилотникиЧВК "Вагнер"АртемовсктехникаСШАДнепрКиев
 
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