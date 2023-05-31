https://ukraina.ru/20230531/1046766747.html
О доминировании в небе, возможной ошибке России и о том, на кого молятся США - Мощанский. Видео
О доминировании в небе, возможной ошибке России и о том, на кого молятся США - Мощанский. Видео - 31.05.2023 Украина.ру
О доминировании в небе, возможной ошибке России и о том, на кого молятся США - Мощанский. Видео
В студии Украина.ру кандидат философских наук, полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский рассказал, как западные страны... Украина.ру, 31.05.2023
2023-05-31T15:55
2023-05-31T15:55
2023-05-31T15:55
илья мощанский
видео
россия
украина
сво
дроны
беспилотники
чвк "вагнер"
артемовск
техника
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В студии Украина.ру кандидат философских наук, полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский рассказал, как западные страны подготовили Украину к наступлению и чего выжидают ВСУ, а также о том, каких ошибок нельзя допускать российской армии: 00:26 – Атака БПЛА на Москву и удары России по центрам принятия решений: что разозлило Киев? 06:15 – О резервах Украины и о том, как Россия оттягивает украинское наступление;09:30 – По каким правилам воюют российская армия и ЧВК "Вагнер"? 17:35 – Какую ошибку может допустить Россия и как ее избежать? 21:20 – Как защитить приграничные с Украиной российские регионы? 22:53 – О главных направлениях ударов ВСУ.
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2023
Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Илья Мощанский, Видео, Россия, Украина, СВО, дроны, беспилотники, ЧВК "Вагнер", Артемовск, техника, США, Днепр, Киев