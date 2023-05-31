Наталия Нарочницкая о том, близок ли крах США и почему с Эрдоганом нужно держать ухо востро - 31.05.2023 Украина.ру
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Наталия Нарочницкая о том, близок ли крах США и почему с Эрдоганом нужно держать ухо востро
Наталия Нарочницкая о том, близок ли крах США и почему с Эрдоганом нужно держать ухо востро - 31.05.2023 Украина.ру
Наталия Нарочницкая о том, близок ли крах США и почему с Эрдоганом нужно держать ухо востро
Если с США у России еще могли быть периоды позиционного сотрудничества с паритетным влиянием, то отношения с Великобританией всегда были очень холодными, считает член Общественной палаты РФ, президент Фонда исторической перспективы Наталия Нарочницкая
2023-05-31T15:00
2023-05-31T17:39
интервью
сша
эрдоган
дефолт
беспилотники
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Об этом она рассказала в интервью изданию Украина.ру.Комитет по регламенту палаты представителей США одобрил вынесение на рассмотрение полным составом палаты законопроекта о повышении потолка госдолга США, подготовленного в рамках соглашения между Белым домом и конгрессом и призванного не допустить дефолта в стране.— Наталия Алексеевна, насколько велика вероятность краха американской экономики на фоне дискуссий об угрозе дефолта?— О крахе пока не приходится говорить. Во-первых, они уже договорились об увеличении, хотя республиканцы явно пошли на компромисс. Во-вторых, американская экономика очень сильна, у нее накоплен огромный жировой запас. Но то, что необратима тенденция к кризисному состоянию американской экономики, финансовой системы, оторванной от реального производства, — это факт.Эти явления будут нарастать, но на ближайшее время у США еще достаточно инструментов. В том числе и гадости, которые они делают во всем мире. Потому что печатание не обеспеченного всем реальным достоянием США доллара требует, чтобы другие страны этот доллар покупали. Доллар, а не ракеты — главный инструмент доминирования США. Поэтому войны и перевороты, которые США устраивают в мире, — это вливания в американскую экономику.— В Белом доме не поддержали атаку украинских беспилотников на Москву, а глава МИД Британии Джеймс Клеверли, наоборот, заявил, что Украина имеет право наносить удары по целям за пределами своих границ. Почему Лондон так активно поддерживает киевский режим?— Великобритания — извечный геополитический соперник России. Причем была им и 200 лет назад, когда США вообще были в изоляции и не выходили из своего полушария.Соединенные Штаты привыкли все делать чужими руками, поэтому они делают вид, что ни при чем, хотя все проводилось с их ведома. А в Британии сорвались все тормоза. Они считают, что сейчас или никогда нужно сократить влияние России, и Украина для этого главный инструмент, язва или гнойник, который надо поощрять.Так было всегда. После революции, когда наша страна распадалась, в парламенте Великобритании, кстати, союзника по Антанте, велись разговоры о том, что проблемы Кавказа надо решать в контексте Турции, Прибалтику прибрать к рукам и есть шанс навсегда отрубить приобретения Петра Великого.Если с США у России еще могли быть периоды позиционного сотрудничества с паритетным влиянием, то отношения с Британией всегда были очень холодными.— После того, как в Турции были подведены итоги выборов, в Newsweek была опубликована статья, которая начиналась со слов «Президент России Владимир Путин одержал победу по результатам президентских выборов в Турции». Согласны ли вы с утверждением, что Эрдоган предпочтительнее в кресле президента, чем кто бы то ни было другой?— В тактическом плане, пожалуй, мы можем испытывать некое удовлетворение, потому что в обозримой перспективе мы не будем ожидать резких зигзагов. Турция для нас — это окно в мир. Это поток товаров, открытое небо и так далее.Но при этом надо понимать, что никуда не делись мечты об имперской роли Турции, ее роли привратника проливов, пантуранизм и пантюркизм. Наоборот, они страшно разожжены националистической пропаганды последних 15 лет.Поэтому нам придется иметь дело с очень сложным партнером и держать ухо востро. То, что опубликовал Newsweek, — это журналистская метафора. Но на сегодняшний день победа Эрдогана для нас предпочтительнее. А для США это еще одна заноза в НАТО и фрондирующий элемент, который после победы будет очень неудобным партнером.
https://ukraina.ru/20201029/1029428571.html
https://ukraina.ru/20230530/1046733037.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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интервью, сша, эрдоган, дефолт, беспилотники
Интервью, США, Эрдоган, дефолт, беспилотники

Наталия Нарочницкая о том, близок ли крах США и почему с Эрдоганом нужно держать ухо востро

15:00 31.05.2023 (обновлено: 17:39 31.05.2023)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов Наталия Нарочницкая интервью
 Наталия Нарочницкая интервью - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Читать в
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Если с США у России еще могли быть периоды позиционного сотрудничества с паритетным влиянием, то отношения с Великобританией всегда были очень холодными, считает член Общественной палаты РФ, президент Фонда исторической перспективы Наталия Нарочницкая
Об этом она рассказала в интервью изданию Украина.ру.
Комитет по регламенту палаты представителей США одобрил вынесение на рассмотрение полным составом палаты законопроекта о повышении потолка госдолга США, подготовленного в рамках соглашения между Белым домом и конгрессом и призванного не допустить дефолта в стране.
— Наталия Алексеевна, насколько велика вероятность краха американской экономики на фоне дискуссий об угрозе дефолта?
— О крахе пока не приходится говорить. Во-первых, они уже договорились об увеличении, хотя республиканцы явно пошли на компромисс. Во-вторых, американская экономика очень сильна, у нее накоплен огромный жировой запас.
Но то, что необратима тенденция к кризисному состоянию американской экономики, финансовой системы, оторванной от реального производства, — это факт.
Эти явления будут нарастать, но на ближайшее время у США еще достаточно инструментов. В том числе и гадости, которые они делают во всем мире.
Потому что печатание не обеспеченного всем реальным достоянием США доллара требует, чтобы другие страны этот доллар покупали. Доллар, а не ракеты — главный инструмент доминирования США. Поэтому войны и перевороты, которые США устраивают в мире, — это вливания в американскую экономику.
Всемирная конференция российских соотечественников, проживающих за рубежом - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
29 октября 2020, 10:01
Наталия Нарочницкая: кто онаПолитический деятель, историк и политолог
— В Белом доме не поддержали атаку украинских беспилотников на Москву, а глава МИД Британии Джеймс Клеверли, наоборот, заявил, что Украина имеет право наносить удары по целям за пределами своих границ. Почему Лондон так активно поддерживает киевский режим?
— Великобритания — извечный геополитический соперник России. Причем была им и 200 лет назад, когда США вообще были в изоляции и не выходили из своего полушария.
Соединенные Штаты привыкли все делать чужими руками, поэтому они делают вид, что ни при чем, хотя все проводилось с их ведома. А в Британии сорвались все тормоза. Они считают, что сейчас или никогда нужно сократить влияние России, и Украина для этого главный инструмент, язва или гнойник, который надо поощрять.
Так было всегда. После революции, когда наша страна распадалась, в парламенте Великобритании, кстати, союзника по Антанте, велись разговоры о том, что проблемы Кавказа надо решать в контексте Турции, Прибалтику прибрать к рукам и есть шанс навсегда отрубить приобретения Петра Великого.
Если с США у России еще могли быть периоды позиционного сотрудничества с паритетным влиянием, то отношения с Британией всегда были очень холодными.
— После того, как в Турции были подведены итоги выборов, в Newsweek была опубликована статья, которая начиналась со слов «Президент России Владимир Путин одержал победу по результатам президентских выборов в Турции». Согласны ли вы с утверждением, что Эрдоган предпочтительнее в кресле президента, чем кто бы то ни было другой?
— В тактическом плане, пожалуй, мы можем испытывать некое удовлетворение, потому что в обозримой перспективе мы не будем ожидать резких зигзагов. Турция для нас — это окно в мир. Это поток товаров, открытое небо и так далее.
- РИА Новости, 1920, 30.05.2023
30 мая, 19:16
Британия готовит ракетную атаку на МосквуНакануне попытки удара по Москве украинских беспилотников безответственные британские эксперты всерьёз обсуждали возможности поставки Украине ракет дальностью действия свыше пятисот километров
Но при этом надо понимать, что никуда не делись мечты об имперской роли Турции, ее роли привратника проливов, пантуранизм и пантюркизм. Наоборот, они страшно разожжены националистической пропаганды последних 15 лет.
Поэтому нам придется иметь дело с очень сложным партнером и держать ухо востро. То, что опубликовал Newsweek, — это журналистская метафора. Но на сегодняшний день победа Эрдогана для нас предпочтительнее.
А для США это еще одна заноза в НАТО и фрондирующий элемент, который после победы будет очень неудобным партнером.
 
ИнтервьюСШАЭрдогандефолтбеспилотники
 
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