https://ukraina.ru/20230531/1046760479.html

Наталия Нарочницкая о том, близок ли крах США и почему с Эрдоганом нужно держать ухо востро

Наталия Нарочницкая о том, близок ли крах США и почему с Эрдоганом нужно держать ухо востро - 31.05.2023 Украина.ру

Наталия Нарочницкая о том, близок ли крах США и почему с Эрдоганом нужно держать ухо востро

Если с США у России еще могли быть периоды позиционного сотрудничества с паритетным влиянием, то отношения с Великобританией всегда были очень холодными, считает член Общественной палаты РФ, президент Фонда исторической перспективы Наталия Нарочницкая

2023-05-31T15:00

2023-05-31T15:00

2023-05-31T17:39

интервью

сша

эрдоган

дефолт

беспилотники

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Об этом она рассказала в интервью изданию Украина.ру.Комитет по регламенту палаты представителей США одобрил вынесение на рассмотрение полным составом палаты законопроекта о повышении потолка госдолга США, подготовленного в рамках соглашения между Белым домом и конгрессом и призванного не допустить дефолта в стране.— Наталия Алексеевна, насколько велика вероятность краха американской экономики на фоне дискуссий об угрозе дефолта?— О крахе пока не приходится говорить. Во-первых, они уже договорились об увеличении, хотя республиканцы явно пошли на компромисс. Во-вторых, американская экономика очень сильна, у нее накоплен огромный жировой запас. Но то, что необратима тенденция к кризисному состоянию американской экономики, финансовой системы, оторванной от реального производства, — это факт.Эти явления будут нарастать, но на ближайшее время у США еще достаточно инструментов. В том числе и гадости, которые они делают во всем мире. Потому что печатание не обеспеченного всем реальным достоянием США доллара требует, чтобы другие страны этот доллар покупали. Доллар, а не ракеты — главный инструмент доминирования США. Поэтому войны и перевороты, которые США устраивают в мире, — это вливания в американскую экономику.— В Белом доме не поддержали атаку украинских беспилотников на Москву, а глава МИД Британии Джеймс Клеверли, наоборот, заявил, что Украина имеет право наносить удары по целям за пределами своих границ. Почему Лондон так активно поддерживает киевский режим?— Великобритания — извечный геополитический соперник России. Причем была им и 200 лет назад, когда США вообще были в изоляции и не выходили из своего полушария.Соединенные Штаты привыкли все делать чужими руками, поэтому они делают вид, что ни при чем, хотя все проводилось с их ведома. А в Британии сорвались все тормоза. Они считают, что сейчас или никогда нужно сократить влияние России, и Украина для этого главный инструмент, язва или гнойник, который надо поощрять.Так было всегда. После революции, когда наша страна распадалась, в парламенте Великобритании, кстати, союзника по Антанте, велись разговоры о том, что проблемы Кавказа надо решать в контексте Турции, Прибалтику прибрать к рукам и есть шанс навсегда отрубить приобретения Петра Великого.Если с США у России еще могли быть периоды позиционного сотрудничества с паритетным влиянием, то отношения с Британией всегда были очень холодными.— После того, как в Турции были подведены итоги выборов, в Newsweek была опубликована статья, которая начиналась со слов «Президент России Владимир Путин одержал победу по результатам президентских выборов в Турции». Согласны ли вы с утверждением, что Эрдоган предпочтительнее в кресле президента, чем кто бы то ни было другой?— В тактическом плане, пожалуй, мы можем испытывать некое удовлетворение, потому что в обозримой перспективе мы не будем ожидать резких зигзагов. Турция для нас — это окно в мир. Это поток товаров, открытое небо и так далее.Но при этом надо понимать, что никуда не делись мечты об имперской роли Турции, ее роли привратника проливов, пантуранизм и пантюркизм. Наоборот, они страшно разожжены националистической пропаганды последних 15 лет.Поэтому нам придется иметь дело с очень сложным партнером и держать ухо востро. То, что опубликовал Newsweek, — это журналистская метафора. Но на сегодняшний день победа Эрдогана для нас предпочтительнее. А для США это еще одна заноза в НАТО и фрондирующий элемент, который после победы будет очень неудобным партнером.

https://ukraina.ru/20201029/1029428571.html

https://ukraina.ru/20230530/1046733037.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, сша, эрдоган, дефолт, беспилотники