https://ukraina.ru/20230531/1046759549.html
Минобороны РФ: бойцы "Ахмата" наступают на Марьинском направлении
Минобороны РФ: бойцы "Ахмата" наступают на Марьинском направлении - 31.05.2023 Украина.ру
Минобороны РФ: бойцы "Ахмата" наступают на Марьинском направлении
Бойцы отряда спецназначения "Ахмат" успешно наступают на марьинском тактическом направлении, заявили в Минобороны РФ 31 мая
2023-05-31T14:28
2023-05-31T14:28
2023-05-31T14:29
новости
украина
"ахмат"
наступление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/02/1045837763_0:0:3013:1695_1920x0_80_0_0_3fbb8e69b6d625940cc1f2b299c3c241.jpg
Министерство обороны ранее сообщило о захвате российскими десантниками одного из опорных пунктов ВСУ.Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее заявил, что чеченским подразделениям дан приказ о передислокации сил, в зону их ответственности теперь входят территория ДНР. На Марьинское направление переброшены спецназ "Ахмат" и полк "Север-Ахмат".В Минобороны также рассказали, что ВСУ были выбиты с позиций в районе Красногоровки и Ясиноватой в ДНР. Кроме того, ВС РФ был поражён командно-наблюдательный пункт батальона "Скала" украинской армии.В интервью изданию Украина.ру политолог, глава координационного совета движения "Русский союз" Алексей Кочетков рассказал, что в Марьинке российским военным необходимо применять особые средства вроде фугасных авиабомб. Но их можно было использовать не всегда, ведь там оставалось мирное население, которое ВСУ держали их в качестве заложников, добавил политолог.Выжившие после обстрелов ВСУ жители Марьинки находятся в плохом физическом и психологическом состоянии, на протяжении многих месяцев они находились под постоянными обстрелами, добавил Кочетков.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20230502/1045836868.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/02/1045837763_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_644b5a8b9c317c984774457af9ab8391.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, "ахмат", наступление
Минобороны РФ: бойцы "Ахмата" наступают на Марьинском направлении
14:28 31.05.2023 (обновлено: 14:29 31.05.2023)
Бойцы отряда спецназначения "Ахмат" успешно наступают на марьинском тактическом направлении, заявили в Минобороны РФ 31 мая
Министерство обороны ранее сообщило о захвате российскими десантниками одного из опорных пунктов ВСУ.
"На Марьинском тактическом направлении ведут успешные наступательные действия штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и отряда специального назначения "Ахмат", - сообщили в ведомстве.
Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее заявил, что чеченским подразделениям дан приказ о передислокации сил, в зону их ответственности теперь входят территория ДНР. На Марьинское направление переброшены спецназ "Ахмат" и полк "Север-Ахмат".
В Минобороны также рассказали, что ВСУ были выбиты с позиций в районе Красногоровки и Ясиноватой в ДНР. Кроме того, ВС РФ был поражён командно-наблюдательный пункт батальона "Скала" украинской армии.
В интервью изданию Украина.ру политолог, глава координационного совета движения "Русский союз" Алексей Кочетков рассказал, что в Марьинке российским военным необходимо применять особые средства вроде фугасных авиабомб. Но их можно было использовать не всегда, ведь там оставалось мирное население, которое ВСУ держали их в качестве заложников, добавил политолог.
Выжившие после обстрелов ВСУ жители Марьинки находятся в плохом физическом и психологическом состоянии, на протяжении многих месяцев они находились под постоянными обстрелами, добавил Кочетков.
Полный текст интервью можно прочитать
здесь.