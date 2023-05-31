https://ukraina.ru/20230531/1046759549.html

Минобороны РФ: бойцы "Ахмата" наступают на Марьинском направлении

Минобороны РФ: бойцы "Ахмата" наступают на Марьинском направлении - 31.05.2023 Украина.ру

Минобороны РФ: бойцы "Ахмата" наступают на Марьинском направлении

Бойцы отряда спецназначения "Ахмат" успешно наступают на марьинском тактическом направлении, заявили в Минобороны РФ 31 мая

2023-05-31T14:28

2023-05-31T14:28

2023-05-31T14:29

новости

украина

"ахмат"

наступление

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Министерство обороны ранее сообщило о захвате российскими десантниками одного из опорных пунктов ВСУ.Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее заявил, что чеченским подразделениям дан приказ о передислокации сил, в зону их ответственности теперь входят территория ДНР. На Марьинское направление переброшены спецназ "Ахмат" и полк "Север-Ахмат".В Минобороны также рассказали, что ВСУ были выбиты с позиций в районе Красногоровки и Ясиноватой в ДНР. Кроме того, ВС РФ был поражён командно-наблюдательный пункт батальона "Скала" украинской армии.В интервью изданию Украина.ру политолог, глава координационного совета движения "Русский союз" Алексей Кочетков рассказал, что в Марьинке российским военным необходимо применять особые средства вроде фугасных авиабомб. Но их можно было использовать не всегда, ведь там оставалось мирное население, которое ВСУ держали их в качестве заложников, добавил политолог.Выжившие после обстрелов ВСУ жители Марьинки находятся в плохом физическом и психологическом состоянии, на протяжении многих месяцев они находились под постоянными обстрелами, добавил Кочетков.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20230502/1045836868.html

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2023

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новости, украина, "ахмат", наступление