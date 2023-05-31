Минобороны РФ: бойцы "Ахмата" наступают на Марьинском направлении - 31.05.2023 Украина.ру
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Минобороны РФ: бойцы "Ахмата" наступают на Марьинском направлении
Минобороны РФ: бойцы "Ахмата" наступают на Марьинском направлении - 31.05.2023 Украина.ру
Минобороны РФ: бойцы "Ахмата" наступают на Марьинском направлении
Бойцы отряда спецназначения "Ахмат" успешно наступают на марьинском тактическом направлении, заявили в Минобороны РФ 31 мая
2023-05-31T14:28
2023-05-31T14:29
новости
украина
"ахмат"
наступление
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Министерство обороны ранее сообщило о захвате российскими десантниками одного из опорных пунктов ВСУ.Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее заявил, что чеченским подразделениям дан приказ о передислокации сил, в зону их ответственности теперь входят территория ДНР. На Марьинское направление переброшены спецназ "Ахмат" и полк "Север-Ахмат".В Минобороны также рассказали, что ВСУ были выбиты с позиций в районе Красногоровки и Ясиноватой в ДНР. Кроме того, ВС РФ был поражён командно-наблюдательный пункт батальона "Скала" украинской армии.В интервью изданию Украина.ру политолог, глава координационного совета движения "Русский союз" Алексей Кочетков рассказал, что в Марьинке российским военным необходимо применять особые средства вроде фугасных авиабомб. Но их можно было использовать не всегда, ведь там оставалось мирное население, которое ВСУ держали их в качестве заложников, добавил политолог.Выжившие после обстрелов ВСУ жители Марьинки находятся в плохом физическом и психологическом состоянии, на протяжении многих месяцев они находились под постоянными обстрелами, добавил Кочетков.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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новости, украина, "ахмат", наступление
Новости, Украина, "Ахмат", наступление

Минобороны РФ: бойцы "Ахмата" наступают на Марьинском направлении

14:28 31.05.2023 (обновлено: 14:29 31.05.2023)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкБойцы батальона "Ахмат" в Мариуполе
Бойцы батальона Ахмат в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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Бойцы отряда спецназначения "Ахмат" успешно наступают на марьинском тактическом направлении, заявили в Минобороны РФ 31 мая
Министерство обороны ранее сообщило о захвате российскими десантниками одного из опорных пунктов ВСУ.
"На Марьинском тактическом направлении ведут успешные наступательные действия штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и отряда специального назначения "Ахмат", - сообщили в ведомстве.
Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее заявил, что чеченским подразделениям дан приказ о передислокации сил, в зону их ответственности теперь входят территория ДНР. На Марьинское направление переброшены спецназ "Ахмат" и полк "Север-Ахмат".
В Минобороны также рассказали, что ВСУ были выбиты с позиций в районе Красногоровки и Ясиноватой в ДНР. Кроме того, ВС РФ был поражён командно-наблюдательный пункт батальона "Скала" украинской армии.
В интервью изданию Украина.ру политолог, глава координационного совета движения "Русский союз" Алексей Кочетков рассказал, что в Марьинке российским военным необходимо применять особые средства вроде фугасных авиабомб. Но их можно было использовать не всегда, ведь там оставалось мирное население, которое ВСУ держали их в качестве заложников, добавил политолог.
Выжившие после обстрелов ВСУ жители Марьинки находятся в плохом физическом и психологическом состоянии, на протяжении многих месяцев они находились под постоянными обстрелами, добавил Кочетков.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Бойцы батальона Ахмат в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
2 мая, 13:54
Крик орла в Диком Поле. Жизнь и быт батальона "Ахмат" на войнеС первых дней СВО добровольцы и военнослужащие из Чечни принимают участие в боях. Лихие горцы побывали под Киевом, в Мариуполе, вместе с луганскими казаками вешали флаг России над освобожденным Лисичанском
 
НовостиУкраина"Ахмат"наступление
 
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