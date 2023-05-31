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МВД России объявило в розыск экс-"верхушку" Минобороны Украины

МВД России объявило в розыск экс-"верхушку" Минобороны Украины - 31.05.2023 Украина.ру

МВД России объявило в розыск экс-"верхушку" Минобороны Украины

МВД России объявило в розыск экс-министров обороны Украины Степана Полторака и Валерия Гелетея, а также бывшего начальника генштаба Виктора Муженко. Соответствующие ориентировки ведомство распространило 31 мая.

2023-05-31T13:50

2023-05-31T13:50

2023-05-31T13:50

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Обвиняются указанные лица в геноциде русскоязычного населения Донбасса.Ранее МВД объявило в розыск главкома ВСУ Валерия Залужного, командующего Сухопутными войсками Украины Александра Сырского, его зама Андрея Грищенко, замначальника Генштаба ВСУ Игоря Колесника и Александра Локоту.Эти действия российского МВД, уверен политолог Ростислав Ищенко, свидетельствуют о том, что Россия дала старт процессу ликвидации украинского режима."Столь активную подготовку к трибуналу начинают тогда, когда конец войны близок, а результаты не вызывают сомнения. В 1941 году Нюрнберг не готовили. Его готовили в 1945 году. Публичный западный пессимизм по поводу способности Украины к длительному сопротивлению, с одной стороны, и попытки любой ценой, на выдохе, переломить негативное для западного мира развитие событий, с другой, также подтверждают предположение о близости конца битвы за Украину", - сказал Ищенко.

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новости, мвд, розыск, минобороны украины