https://ukraina.ru/20230531/1046757187.html
МВД России объявило в розыск экс-"верхушку" Минобороны Украины
МВД России объявило в розыск экс-"верхушку" Минобороны Украины - 31.05.2023 Украина.ру
МВД России объявило в розыск экс-"верхушку" Минобороны Украины
МВД России объявило в розыск экс-министров обороны Украины Степана Полторака и Валерия Гелетея, а также бывшего начальника генштаба Виктора Муженко. Соответствующие ориентировки ведомство распространило 31 мая.
2023-05-31T13:50
2023-05-31T13:50
2023-05-31T13:50
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мвд
розыск
минобороны украины
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Обвиняются указанные лица в геноциде русскоязычного населения Донбасса.Ранее МВД объявило в розыск главкома ВСУ Валерия Залужного, командующего Сухопутными войсками Украины Александра Сырского, его зама Андрея Грищенко, замначальника Генштаба ВСУ Игоря Колесника и Александра Локоту.Эти действия российского МВД, уверен политолог Ростислав Ищенко, свидетельствуют о том, что Россия дала старт процессу ликвидации украинского режима."Столь активную подготовку к трибуналу начинают тогда, когда конец войны близок, а результаты не вызывают сомнения. В 1941 году Нюрнберг не готовили. Его готовили в 1945 году. Публичный западный пессимизм по поводу способности Украины к длительному сопротивлению, с одной стороны, и попытки любой ценой, на выдохе, переломить негативное для западного мира развитие событий, с другой, также подтверждают предположение о близости конца битвы за Украину", - сказал Ищенко.
https://ukraina.ru/20230531/1046735753.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мвд, розыск, минобороны украины
МВД России объявило в розыск экс-"верхушку" Минобороны Украины
МВД России объявило в розыск экс-министров обороны Украины Степана Полторака и Валерия Гелетея, а также бывшего начальника генштаба Виктора Муженко. Соответствующие ориентировки ведомство распространило 31 мая.
Обвиняются указанные лица в геноциде русскоязычного населения Донбасса.
Ранее МВД объявило в розыск главкома ВСУ Валерия Залужного, командующего Сухопутными войсками Украины Александра Сырского, его зама Андрея Грищенко, замначальника Генштаба ВСУ Игоря Колесника и Александра Локоту.
Эти действия российского МВД, уверен политолог Ростислав Ищенко, свидетельствуют о том, что Россия дала старт процессу ликвидации украинского режима.
"Столь активную подготовку к трибуналу начинают тогда, когда конец войны близок, а результаты не вызывают сомнения. В 1941 году Нюрнберг не готовили. Его готовили в 1945 году. Публичный западный пессимизм по поводу способности Украины к длительному сопротивлению, с одной стороны, и попытки любой ценой, на выдохе, переломить негативное для западного мира развитие событий, с другой, также подтверждают предположение о близости конца битвы за Украину", - сказал Ищенко.