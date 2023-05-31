https://ukraina.ru/20230531/1046744873.html
Территорию двух НПЗ на Кубани атаковали беспилотники, последствия оказались разными
Территорию двух НПЗ на Кубани атаковали беспилотники, последствия оказались разными - 31.05.2023 Украина.ру
Территорию двух НПЗ на Кубани атаковали беспилотники, последствия оказались разными
Неустановленный беспилотник упал на территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. Произошло это примерно в 4 часа утра. Об этом 31 мая сообщили в оперативном штабе региона
2023-05-31T10:57
2023-05-31T10:57
2023-05-31T10:57
новости
атака
беспилотники
нпз
кубань
краснодарский край
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Известно, что никто не пострадал, имущество предприятия повреждено не было. Взрывотехники уже уничтожили упавший БПЛА в целях безопасности.Другой украинский беспилотник этой ночью атаковал Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Здесь под удар попала одна из установок по перегонке мазута: на объекте возникло крупное возгорание. По предварительным оценкам, его площадь составила 100 квадратных метров.На данный момент сообщается, что пожар полностью потушен, пострадавших нет.Это уже третья попытка киевского режима атаковать нефтеперерабатывающие предприятия Кубани. Последний раз Ильский НПЗ украинские дроны атаковали в ночь на 28 мая. Тогда беспилотники были нейтрализованы, обошлось без возгорания.
https://ukraina.ru/20230531/1046741360.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, атака, беспилотники, нпз, кубань, краснодарский край
Новости, атака, беспилотники, НПЗ, Кубань, краснодарский край
Территорию двух НПЗ на Кубани атаковали беспилотники, последствия оказались разными
Неустановленный беспилотник упал на территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. Произошло это примерно в 4 часа утра. Об этом 31 мая сообщили в оперативном штабе региона
"В результате падения аппарат разбился, инфраструктура завода не повреждена, пожара не произошло. На месте работают спецслужбы, правоохранительные органы", — говорится в сообщении.
Известно, что никто не пострадал, имущество предприятия повреждено не было. Взрывотехники уже уничтожили упавший БПЛА в целях безопасности.
Другой украинский беспилотник этой ночью атаковал Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Здесь под удар попала одна из установок по перегонке мазута: на объекте возникло крупное возгорание. По предварительным оценкам, его площадь составила 100 квадратных метров.
На данный момент сообщается, что пожар полностью потушен, пострадавших нет.
Это уже третья попытка киевского режима атаковать нефтеперерабатывающие предприятия Кубани. Последний раз Ильский НПЗ украинские дроны атаковали в ночь на 28 мая. Тогда беспилотники были нейтрализованы, обошлось без возгорания.